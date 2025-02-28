Efes Selçuk’ta Kent Lokantası ile hayat güzel

BirGün EGE

Efes Selçuk Belediyesi, Kent Lokantası Öğrenci Otobüsünün ikincisini Cumhuriyet Mahallesi’ndeki okul bölgesine taşıdı. Öğrenciler öğle tatilinde 10 lira karşılığında yemek yiyebiliyorlar.

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Kent Lokantası Öğrenci Otobüsü ziyaretinde çocukların kendisine gösterdiği ilgiden dolayı mutlu olduğunu belirterek, “Kent Lokantası Öğrenci Otobüsümüzün ikincisinin açılışını yaptık. Bu şekilde birinci Kent Lokantamızdan da başka bir noktaya da yepyeni bir öğrenci otobüsümüzü yerleştirdik. Bu kadar kötü giden bütün her şeye karşı bizi gülümseten çocuklarımız oldu. Umarım onlar da karınları tok şekilde eğitim hayatlarına devam edebilecekler. Çocuklar mutlu, başkan mutlu” dedi.

Kent Lokantası Öğrenci Otobüsünün güzel bir imkân olduğuna değinen öğrenci velisi Harun Kutlu da “Güzel bir proje. Hem eğitimci hem de bir baba olarak ülkenin ekonomik şartları belli olduğu için çocukların hem sağlıklı hem de uygun ücrete bir şey yiyebiliyor olmaları çok hoşumuza gidiyor. Bu güzel bir imkân” diye konuştu.