Efes Selçuk’ta kışa sıcak dokunuş

BirGün EGE

Efes Selçuk Belediyesi, sosyal desteğe ihtiyaç duyan yurttaşlara yakacak fişi dağıtımına başladı. Fiş ile sosyal desteğe ihtiyaç duyan yurttaşlar kışlık yakacakları odun ve kömürü satın alabilecekler. Yakacak fişleri, ihtiyaç sahibi ailelere önemli bir destek sağlarken, kış aylarında ısınma ihtiyaçlarının daha kolay karşılanmasına katkı sağlayacak.

Kış aylarının gelmesiyle ayrı bir önem kazanan Efes Selçuk Belediyesi Sosyal Market ise Amfi Tiyatro altında hizmet veriyor. Kıyafet bağışlarının kabul edildiği Sosyal Market’ten ihtiyaç duyan vatandaşlar istedikleri kıyafetleri alabiliyor. Sosyal Market’te çocuklardan yetişkinlere her yaştan vatandaşın ihtiyaç duyduğu kışlık kazak, mont gibi günlük giysiler bulunuyor.

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, “Efes Selçuk’ta sosyal desteğe ihtiyaç duyan ailelerin çocuklarının beslenme çantalarının dolmasına katkı sunmaktan ailelerin kış aylarında odun kömür ihtiyaçlarının karşılanmasına kadar sosyal belediyecilik adına çalışıyoruz” dedi.