Efes Selçuk’ta örnek proje

BirGün EGE

Efes Selçuk Belediyesi, geçen ocak ayında hayata geçirdiği Emekli Efeslim Kart ile kentteki emeklilere destek sağlayarak Türkiye’ye örnek oldu. Emekli Efeslim Kart'a sahip olan emekliler, anlaşmalı kasap, şarküteri gibi işletmelerden ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Sosyal yardım projesi olan Emekli Efeslim Kart ile emeklilere ekonomik olarak katkı sağlamayı hedefleyen Efes Selçuk Belediyesi, emeklilerin yaşam alanlarına dokunarak destek veriyor.

Efes Selçuk Belediyesi, Emekli Efeslim Kart projesi ile emeklilerin hayatını kolaylaştırırken, aynı zamanda yerel esnafa da destek oluyor. Başvurular Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından inceleniyor. 10 bin lira maaş alan, üzerinde taşınmaz bulunmayan ve hanede başka bir kişinin geliri bulunmayan emekliler kart sahibi olabiliyor. Kart sahipleri her ay yüklenen 1000 liralık tutar ile Efeslim Kart noktası olan işletmelerden alışveriş yapabiliyor.