Efes Selçuk’ta sınav provası

BirGün/EGE

Efes Selçuk Belediyesi, TYT, AYT ve LGS’ye hazırlanan öğrencilerin sınav sürecine katkı sağlamak amacıyla düzenlediği Süreç Değerlendirme Sınavları ile öğrencilerin yanında olmaya devam ediyor.

Öğrencilerin gerçek sınav atmosferini deneyimlemelerine ve sınav öncesi heyecanlarını azaltmalarına olanak tanıyan uygulama, 7–8 Mart tarihlerinde Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi, Çamlık Nafiz Ulu Kültür ve Gençlik Merkezi ile Belevi Mahallesi’nde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Sınav kaygısını azaltmayı ve öğrencilerin kendi seviyelerini görmelerini hedefleyen Süreç Değerlendirme Sınavları, kütüphane kulübü üyesi öğrencilerden yoğun ilgi gördü. Sessiz ve sakin bir kütüphane ortamında gerçekleştirilen sınavlara toplam 342 öğrenci katılarak sınav deneyimi yaşama fırsatı buldu. Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi’nde her ay düzenlenen Süreç Değerlendirme Sınavları hem öğrencilerden hem de velilerden olumlu geri dönüşler almaya devam ediyor. Öğrenciler, sınavlarda bilgilerini ölçme ve eksiklerini görme fırsatı bulduklarını belirtirken; veliler de çocuklarının yaşadıkları kentte düzenli olarak deneme sınavına girebilmesinin önemli bir destek olduğunu ifade etti.

Sınava katılan veliler, çocuklarının düzenli olarak deneme sınavlarına katılmasının büyük bir avantaj sağladığını belirterek bu uygulamanın öğrencilerin farklı soru türleriyle karşılaşmasına, kodlama sistemini öğrenmesine ve sınav disiplinini kazanmasına katkı sunduğunu dile getirdi. Veliler ayrıca bu hizmetin yalnızca eğitim açısından değil, ekonomik açıdan da önemli bir destek olduğunu vurgulayarak, benzer sınavların özel kurumlarda yüksek ücretlerle yapılabildiğini, belediyenin sunduğu bu imkânın aileler için büyük kolaylık sağladığını ifade etti.

Sınava katılan öğrenciler ise uygulamanın kendileri için önemli bir deneyim olduğunu belirterek, sınav sayesinde eksiklerini görme ve hangi konulara daha fazla çalışmaları gerektiğini fark etme fırsatı bulduklarını dile getirdiler. Öğrenciler ayrıca gerçek sınav ortamında deneme yapmanın sınav heyecanını azaltmada da faydalı olduğunu ifade ederek sunulan imkân için teşekkür ettiler.