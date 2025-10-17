Efes Tarlası Yaşam Köyü’nde üretici pazarı

Efes Selçuk Belediyesi, yerel kalkınmayı desteklemek, üreticiyi teşvik etmek ve vatandaşları doğal ürünlerle buluşturmak için 19 Ekim Pazar günü itibariyle Efes Tarlası Yaşam Köyü’nde “Doğal olan güzel, kadın eliyle daha güzel” sloganıyla her pazar günü Üretici Pazarı kuracak. Pazarda kooperatif ürünleri, kadın üreticilerin el emeği ürünleri, doğal ürünler, gözleme ve stantları, yerel tohumlardan üretilmiş fidan ve fideler satılacak.

Taze sebze meyveden ev yapımı reçellere, doğal zeytinyağından el işi ürünlere kadar birçok farklı ürün stantlarda yerini alacak. Aynı zamanda Efes Tarlası Yaşam Köyü’nde farklı konu başlıklarıyla atölyeler ve eğitimler de düzenlenecek. Kurulduğu günden bu yana birçok tarım temelli sosyal projeye ev sahipliği yaparak Efes Selçuk’un alternatif yaşam ve eğitim alanlarından biri haline gelen Efes Tarlası Yaşam Köyü, Üretici Pazarı ile birlikte her pazar günü kapılarını ziyaretçilere açacak.

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, “Üretici pazarı ile üreticimizi ve tüketicimizi aynı sofrada buluşturacağız. Bu pazar yerel kalkınmayı desteklemenin, kadın emeğini görünür kılmanın ve sağlıklı yaşamı teşvik etmenin bir yolu olacak. Doğal gıda ürünlerinden el emeği göz nuru işlere kadar her şeyin doğrudan üreticiden tüketiciye ulaşacağı bir alan kuruyoruz” dedi.