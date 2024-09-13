EFEST 2024’ten farkındalık mesajları

BİRGÜN EGE

26 Ağustos’ta Zafer Haftası etkinlikleriyle başlayan EFEST 2024, Efes Selçuk’un kurtuluşunun 102. Yıldönümü kutlamalarına kadar sürdü.

Özellikle 6-7-8 Eylül tarihlerinde birçok ziyaretçiyi ağırlayan EFEST’TE sanat sokağından eğitime, spordan çocuk oyunlarına, gastronomi ve müziğe kadar geniş yelpazedeki etkinlikler renkli görüntülere sahne oldu. Festivalde toplumsal mesajlara da yer verildi.

Hayvanseverler de can dostları için EFEST 2024’te stant açtı.

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, “Hayvan Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’mizde can dostlarımız için ciddi çalışmalar yapılıyor. Can dostlarımız tedavi ediliyor. Yasaya karşı olarak veterinerlerin hepsiyle neler yapabileceğimizi tartıştığımız toplantılar yapıyoruz. Barınağımızın iyileştirilmesini isterken sizlerden de bir ricada bulunmak istiyoruz. Lütfen satın almayın. Sahiplenin” dedi.