EFL 2024-25 sezonu başlarken: Ağustos gününde Cambridge United FC

2024-25 sezonunun sonunda 46 maçta sadece 9 galibiyetle ‘League Two’ya düştü Cambridge United, Londra’nın 80 kilometre kuzeyinde, Cambridgeshire bölgesinde Cam nehrinin kıyısına kurulmuş 123 bin nüfuslu üniversite şehrinin sarı siyahlı takımı. 1912’de “Abbey United” adıyla kurulup, 1951’de günümüzdeki adlarını almışlar. 1970-2005 arasında profesyonel liglerde mücadele ettikten sonra 2005’te Ada futbolunda “Conference” olarak bilinen amatör kümeye düşmüşler. Dokuz sene almış geri dönmeleri, 2014’te geri döndüklerinde şehri sarı siyahla donatmış sevdalıları. Bu vesileyle yeni futbol nesillerinin hiç tanımadığı Ankara’nın sarı siyah PTT’ye de selam olsun. Ah PTT!

United’a dönersek, 1978-84 arasında ve sonrasında 90’lı senelerin başında 2. Lig’de mücadele etmişler. Kulüp tarihinin en başarılı derecesi 1991-92 sezonunda. O sezon 2. Lig’i 5. sırada bitirip Premier Lig’e yükselmek için play-off oynamışlar ama başaramamışlar. Efsane teknik direktörleri John Beck (1990-92) maçlarda saha içi taktikleri kadar, maçtan önce futbolcularını buzlu suyla ıslatma, sahanın çimenlerini mümkün olduğu kadar uzun tutarak iyi pas yapan rakibi durdurma, rakip takım kulübesini sahadan biraz daha uzak tutma ve hatta rakip takımın çayına kahvesine fazladan şeker atma gibi kendine özgü taktiklerle bilinirmiş. Böylesine sportmen futbol adamı! Yabana atılmasın, onun döneminde takımda forma giymiş Dion Dublin, Steve Claridge, Liam Daish ve Alan Kimble ilerleyen zamanlarda Premier Lig’de parlamıştı.

Maçlarını oynadıkları 7,937 kapasiteli Abbey Stadı 1932’den beri takıma ev sahipliği yapıyor. 2024-25 sezonunda evlerinde oynadıkları 23 lig maçını 152,725 taraftar izlemiş, maç başına ortalamaları 6,640. Takımın değerlisi 31 yaşındaki defansif orta saha Pelly Ruddock Mpanzu, transfer piyasasındaki değeri 1 milyon Euro. 2011-14 arasında West Ham’da fazla forma şansı bulamayınca şansını alt liglerde Luton Town’da denerken 11 sezonda 353 maçta forma giydi.

Ağustos başında, sezonun açılış maçında ziyaret ettiğimiz ‘Abbey Stadı’nda Cambridge United’ın konuğu Cheltenham Town. Onlara da selam çakalım bu vesileyle. Gloucester bölgesinde 118 bin nüfuslu Chelteanham kasabasının kırmızı beyazı, günümüzden 137 sene önce 1887’de kurulmuşlar, futbol alemindeki lakapları ‘The Robins’ (Bülbüller). 2024-25 sezonunu 24 takımlı ‘League Two’da 15. Sırada tamamladılar. Yeni sezonda 23 kişilik kadronun toplam değeri 2.3 milyon Euro, yaş ortalaması 26.4. Ev sahibi Cambridge United 4-2-3-1 dizilişinde, kalede Eastwood, savunmada Bennett, Morrison, Watts, Purrington, orta sahada Ball, McLoughlin, ileri uçta Brophy, Knight, Kaikai, önlerinde gol umutları Appere. Cambridge’in daha baskılı göründüğü, topa yüzde 51 oranında sahip olduğu ancak rakip kaleyi bulamadığı devre golsüz kapanıyor.

2. devrenin başında takımlar aynı kadrolarla sahada. Cambridge, 59’da aradığı golü buluyor. Kaikai’nin gollük vuruşunu ayaklarıyla çeliyor Cheltenham kalesinde Day, dönen topu yakın mesafeden ağlara gönderen Appere.Altı dakika uzatılan maçı tek golle kazanan Cambridge United sezona üç puanla başlıyor. Maçın adamı çabukluğu, adam eksiltme becerisi ve gole katkısıyla Kaikai.