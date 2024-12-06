Eflatun Nuri heyecanı: Karikatür şiddete karşı

BirGün EGE

Konak Belediyesi ile İzmir Gazeteciler Cemiyeti tarafından (İGC) bu yıl 8’incisi düzenlenen Eflatun Nuri Ulusal Karikatür Yarışması’nda heyecan başladı. Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi ve Eflatun Nuri Karikatür Yarışması Koordinatörü Sadık Pala, İGC yöneticileri ve çok sayıda gazetecinin katılımıyla Tarihi Havagazı Fabrikası’ndaki Uluslararası Basın Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısıyla yarışmanın detayları kamuoyuyla paylaşıldı. Toplumumuzu derinden sarsan şiddet olgusuna dikkat çekmek amacıyla bu yıl “Susmayacağız/Şiddete Hayır” temasıyla düzenlenen, portre dalında da Genco Erkal’ın konu edildiği yarışmaya yoğun katılım olması bekleniyor.

Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, yıllardır yakından izlediği bir yarışmanın Konak Belediye Başkanı olarak paydaşı olmaktan duyduğu mutluluğu vurgulayarak, “Özellikle seçilen tema çok önemli ve değerli. Ne yazık ki kadına yönelik şiddet İzmir’de, Konak’ta da çok yaygın ve can yakmaya devam ediyor. Bir kadın belediye başkanı olarak, bu temadaki bir yarışmayı İzmir Gazeteciler Cemiyeti’yle birlikte düzenlememizi anlamlı buluyorum” dedi.

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi de, “Konak Belediyesi’yle mahalle mahalle yürüttüğümüz, halka dokunduğumuz Nar Projemiz var. Şiddete karşı farkındalık yaratmak için çalışan iki kurumuz. Mesele, size dayatılana bilinçli olarak hayır demekten geçiyor. Bunu demenin en güzel yollarından biri de karikatür” açıklamasını yaptı.

Amatör ya da profesyonel bütün karikatür çizerlerinin katılabileceği yarışmada, başka bir yarışmadan ödül almamış eserler seçici kurulun önüne çıkacak. Yapılacak değerlendirmelerin ardından, “Karikatür Sanatına Katkı Ödülü” uzun yıllar karikatür sanatına katkıda bulunan bir çizere verilecek. “Mustafa Bora Özel Ödülü” de portre dalında sahibini bulacak ve konusunu usta sanatçı Genco Erkal oluşturacak. Sanatçılar, her iki dalda en fazla 3 eserle yarışmaya katılabilecek ve serbest çizim tekniğiyle yaptıkları karikatürlerini e-posta yoluyla gönderecek. Karikatürlerin en son 23 Aralık 2024 Pazartesi saat 17.30’a kadar Konak Belediyesi’nin şartnamede belirtilen (eflatunnuriyarisma@gmail.com) e-posta adresine ulaşmış olması gerekiyor.

9 dalda toplam 13 ödülün sahiplerini bulacağı yarışmanın sonuçları, seçici kurulun 28 Aralık’ta yapacağı değerlendirmenin ardından 30 Aralık’ta açıklanacak. Yarışma şartnamesi ile ilgili detaylı bilgiye Konak Belediyesi’nin internet sitesinden ulaşılabiliyor.



