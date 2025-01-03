Eflatun Nuri Ödülleri 13 Ocak’ta dağıtılacak

BirGün EGE

Konak Belediyesi ile İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) iş birliğinde, bu yıl ‘Susmayacağız/Şiddete Hayır’ temasıyla düzenlenen 8. Eflatun Nuri Ulusal Karikatür Yarışması’nda kazananlar belli oldu. Toplumu derinden sarsan şiddet olgusuna dikkat çekmek için çizilen karikatürlerin yer aldığı yarışmaya 121 karikatürist 282 eserle katıldı. Birincilik ödülünü Musa Gümüş, ikincilik ödülünü Kürşat Zaman, üçüncülük ödülünü ise Yüksel Can aldı.

Ödül töreni, 13 Ocak’ta Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde yapılacak. Yarışmanın birincisi 40 bin, ikincisi 35 bin, üçüncüsü ise 30 bin lira para ödülü alacak. Ayrıca 10 bin liralık Başarı Ödülü ile yine 10 bin liralık Konak Belediyesi Özel Ödülü, 7 bin liralık Jüri Özel Ödülü, 10 bin liralık İGC Ödülü, 5 bin liralık 3 Mustafa Bora Portre Ödülü ve Karikatür Sanatına Katkı Ödülü kazanan sanatçılara ödül olarak verilecek.

Yarışmada dereceye giren tüm sanatçıları tebrik eden Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, “İzmir Gazeteciler Cemiyeti ile birlikte düzenlediğimiz 8. Eflatun Nuri Ulusal Karikatür Yarışması’nda şiddetle mücadelede sanatın gücünden yararlanarak toplumsal duyarlılığı artırmayı hedefledik. Karikatürler, güçlü birer ifade aracı ve bu yarışma, hem sanatçılarımızın hem de toplumun şiddet karşısında daha duyarlı hale gelmesini sağlamak adına önemli bir adım oldu. Dereceye giren tüm karikatüristleri kutluyor, yarışmaya katılan herkese şiddetle mücadeleye katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Şiddetsiz bir toplum için hep birlikte çalışmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

İGC Başkanı Dilek Gappi de, “Konak Belediyesi ile gelenekselleşen Eflatun Nuri Ulusal Karikatür Yarışması’nı düzenlemekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Sanatın en güçlü ifade biçimlerinden olan karikatür ile bir kez daha 'Susmayacağız/Şiddet Hayır' dedik. Bizler şiddete karşı haberlerle, röportajlarla ve çizgilerle mücadele etmeyi sürdürecek, farkındalık sağlamak için çalışmaya devam edeceğiz. Ödül alan tüm karikatüristleri kutluyorum, şiddete karşı mücadelede bizlerle birlikte oldukları için de teşekkür ediyorum” dedi.