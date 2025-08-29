Efsaneler ve gerçekler

2025 yılının ilk sekiz ayında ülkemizde bine yakın orman yangını meydana geldi. Çanakkale’de beş bin Bursa’da bin hektardan fazla arazi zarar gördü. Hatay’da da bir o kadar! Tarım ve Orman Bakanlığı her yıl tarım ve insan konulu fotoğraf yarışması düzenliyor. Web sitesinde yayınladıkları umut ve canlılık yüklü ödüllü fotoğraflara bakınca onca güzel kare ile tezat bir gerçekliğin ortasında olduğumuzu idrak etmek gerçekten can yakıcı. Tarihsel ve kültürel önemi tartışılmaz bu kıymetli bölgeler aynı zamanda tarımın kalbi. Yaban hayatı koruma sahalarının da bulunduğu bu bölgelerde kaynağı ne olursa olsun çakan bir kıvılcımın kapanmaz yaralar açması çağımızın imkanları düşünüldüğünde kabul edilemez.

Türlerin geleceği dünyamızı eşsiz görselliğiyle saran ve son derece cömert olan toprağa bağlı. O yoksa aç ve susuzuz. Topraklarımızın iktidarlar eliyle sermayeye hediye edilmesine karşıyız. Maalesef yine birileri için hayat kaldığı yerden devam edecek, birileri maden sahaları ya da kuracakları yeni oteller sayesinde servetlerine servet katacaklar. Birileri her şeyi unutup o otellerde tatil yapacak, kirli sermaye gruplarının reklam yüzleri, sadık müşterileri olmaya devem edecekler. Ama unutmayalım ki doğal hayat savunucularının ve bir korku filmindeymişçesine haberleri takip eden çocukların içindeki yangın devam ediyor. Kalıcı çözümler getirilmez ise gelecek sert çatışmalara gebe.

Kültürü kadim, külü taze coğrafyaların ruhundan izler taşıyan kitaplardan bahsetmek istiyorum bugün. Okudukça merak duygumuz harekete geçer, merak ettikçe yakınlaşır, tanırız, tanıdıkça severiz, sevdiğimizi korur, başkalarına da sevdiririz. Yurt sevgisi taşımayan, meclisteki sırasında oturup elini kaldırarak taşını toprağını yabancıların iradesine bırakan sözde vatanseverlerin gölgesinde çocuklarımıza umut aşılamaya devam edeceğiz.

MİSİ SULTAN EFSANESİ yerel bir anlatıdan yola çıkılarak kaleme alınmış. Yazar ve editör Levent Turhan Gümüş kitabın ilk satırlarını Bursa Nilüfer Belediyesi’ne bağlı Misi Yazarevi’nde yazmış. Bu vesileyle Misi Köyü’nde doğa edebiyata, edebiyatçı insanın doğasına kucak açmış. Anlatı on ara başlık altında derinleşiyor ve bölümler birleştikçe güçlünün hukukundan doğan adaletsizliklerin ve yaşanan acıların gözler önüne serildiği etkileyici bir bütünlüğe ulaşıyor. Yabancı diyardan Batı Anadolu’nun bir köyüne, Misya’ya gelen iki adam ve yanlarındaki sessiz Misi Kız ile tanışmak, Misi Kız’ın sessizliğinin altındaki gizemi şifacı doğanın göğsüne yaslanarak çözmek isteyenlere turnalar, türküler, alageyik ve sevda eşlik ediyor. Can Çocuk

TROYA’DA BİN PINARLI DAĞIN KELEBEĞİ adlı kitap ressam, yazar ve sanat tarihçisi Gürol Sözen’in kaleme aldığı Anadolu Uygarlıklarından Öyküler serisinin ikinci kitabı. Kuzey Ege’nin iki kadim efsanesini (Sarıkız ve Tahta At) çocukların dilinden masallaştırmış. Troyalılar ile Akhalar arasındaki savaşın onuncu yılında efsanevi bilge İmparator Kelebek’in söz ettiği kanatlı at yıldızı kitaptaki mitolojik kahramanların düşlerini süsler. Buna ek olarak kentin surlarında tahtadan bir at belirir. Peki bu sırada İda dağı neden öfkelidir ve neden adını Kaz Dağı olarak değiştirmek istemektedir? Dünya Kültür Mirası’nda yer alan Troya ve beş bin yıl önce Çanakkale’de hüküm süren Troyalılar efsaneleri ve yaşamlarıyla kitapta yerini alırken çizer An-su Aksoy canlı renklerin hâkim olduğu resimlerle anlatıyı süslüyor. Yaşadığı toprağı tanıyıp daha güçlü bağlar kurmak isteyenlere…Can Çocuk

Kaleme aldığı gizemli maceralarla geniş bir okur kitlesi kazanan yazar Delal Arya Mitoloji Defterleri başlığı altında TROYA ŞİFRESİ adlı yeni bir romana imza attı. Troya’dan Knidos’a uzanarak Ege’nin masmavi kıyılarını okurlarına açan yazar Mitoloji kitaplarıyla ünlü bir profesörün başına gelenleri araştırmaya başlayan üç arkadaşın şifreler ve keşifle dolu hikayesini anlatıyor. Tarih ve arkeolojinin merakla harmanlandığı kurguda mitolojik yerler, halklar ve kahramanların anlatıldığı bölüm edebi lezzeti bilgi ile birleştiriyor. Çocukların ilgisini çeken mistik bir dile de hâkim olan yazara göre güç bilgeliğin ellerinde korunur ise dünya dengeyi bulur. “Hırsın ve nefretin ellerine düşerse denge sonsuza dek bozulur.” Macerada hiç kimse boşu boşuna bulunduğu yerde değil ve sorulan hiçbir soru yersiz ya da gereksiz değil! Sır perdesini aralamak ve “ışığı getirip gerçeği görmek” isteyenlere…

Küçücük bir çocuğun çevresine dair ilk izlenimlerin hatırası zamanla soluklaşabilir. Anlatı sanatı hayal perspektifini genişletirken çocuğun odağını güçlendirir, bilgi ve dikkatini arttırarak hafızayı korur. Doğal yaşam ile medeniyet arasındaki çıkmazlara takılan çocukları özgürleştirip parlak ufka ulaştıracak yegâne şey kültür yatırımlarıdır.