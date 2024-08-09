Ege yanıyor, AKP seyrediyor

Aycan KARADAĞ

AKP'nin orman politikaları, doğa ve çevre koruma alanında ciddi endişelere yol açıyor. İklim krizinin etkileriyle birleşen bu politikalar, Türkiye'nin orman varlığını giderek azaltıyor. Yangınlardan en çok Ege Bölgesi etkileniyor. CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Aydın'daki orman yangınlarının artması sonrası Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya soru önergesi verdi.

Yumaklı verdiği cevapta; 2019-2023 yılları arasında Aydın'da 288 orman yangını çıktığını ve 2 bin 274,56 hektar alanın zarar gördüğünü açıkladı. Bu durum, iklim krizinin ve AKP hükümetinin yetersiz önlemlerinin orman yangınlarını nasıl artırdığını bir kez daha gözler önüne serdi. Bir yandan orman yangınları ve iklim krizi devam ederken, AKP iktidarının orman alanlarını orman sınırları dışına çıkarma politikaları yoğun eleştiriler alıyor. İklim krizi ve artan yangın risklerine rağmen, hükümetin orman alanlarını korumak yerine, bu alanları farklı amaçlarla kullanıma açması tepki çekiyor.

YANDAŞA PEŞKEŞ

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, hükümetin orman yangınlarına karşı yeterli önlemleri almadığını ve orman alanlarının korunması için daha etkin politikalar geliştirilmesi gerektiğini vurguladı. Bülbül, “Bu yaz orman yangınıyla birlikte geldi. Ülkenin pek çok yerinden gelen yangın haberlerine önceki gün Aydın’da Germencik ilçemizde zeytinlik ve ormanlık alanda başlayan yangın Söke’yi de etkisi altına alarak yerleşim yerlerine sıçrayan yangın eklendi. Yangın, gece boyu devam etti ancak sabah saatlerinde kontrol altına alınabildi. Bu bölge yangınlardan ciddi zarar alan bir alan. Yangınlar can ve mal kaybına sebep oluyor. Kimi yangınlarda hayvanlar can verirken çiftçilerin de tarlaları ve ekipmanında ağır hasar oluşuyor. Üç yıl önce Antalya’nın Manavgat ilçesinde ciğerlerimiz yandı, tüm vatandaşlarımız bu yaşanan yangını dikkatle izledi. CHP olarak, uyarılarımızı yaptık. Hükümete, ‘Yangın söndürme uçaklarının sayısı artırmalı’ dedik. Uyarılarımıza rağmen bu konuda milim milim yol alınıyor. Uçak sayısının az olmasının bir örneği de personelin olağanüstü çabalarına rağmen Aydın’daki yangının sabah saatlerine kadar sürmesi” dedi.

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül şunları dile getirdi: “Tarım Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya yangınların ardından hangi çalışmaların yürütüldüğünü sordum. Bakan, yanan ormanların o yıl veya ertesi yıl ekim-dikim yöntemiyle süratle yenilendiğini söyledi. Bakan Yumaklı’nın yanıtı inandırıcı değil çünkü AKP’nin karnesi yangınların ardından arazilerin yandaşa peşkeş çekilip ardından o arazilere otel dikilmesi örnekleriyle dolu. Orman yangınlarına karşı etkin mücadele topyekûn sağlanmalı. Göz göre göre gelen can ve mal kaybına müsaade edemeyiz. Bu bölge yangın bölgesi diyerek Aydın’ı, İzmir’i, Antalya’yı, hiçbir şey yapmayıp kendi haline bırakamayız.”