Ege’de 30 Ağustos coşkusu yaşanıyor

Mahir KANAAT

Tüm yurtta olduğu gibi Ege Bölgesi’nde de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlanacak. Kentlerdeki 30 Ağustos programları belli oldu.

İzmir’de 93. İzmir Enternasyonal Fuarı Çim Konserleri kapsamında 30 Ağustos'ta Mert Demir sahne alacak. Konser ücretsiz olup; fuarın giriş ücretleri ise tam 20 lira, öğrenci 7,5 lira. Mert Demir konseri saat 21.00'de Kültürpark'ta Yeraltı Otopark Üstü Çim Alanı'nda düzenlenecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu 30 Ağustos'ta Konak Meydanı Kemeraltı girişinde saat 18.00'de geleneksel marşlardan oluşan repertuvarıyla İzmir halkıyla buluşacak.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda halkın bayram coşkusu ve sevincini doyasıya yaşaması için dev bir organizasyona imza atıyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen özel kutlama programında sevilen usta sanatçı Edip Akbayram sevilen şarkılarını Denizlililer için seslendirecek. Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin konser organizasyonu Delikliçınar Meydanı'nda saat 21.00'de başlayacak.

MANİSA’DA BİR İLK

Manisa Büyükşehir Belediyesi, bir ilke imza atarak 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarını tüm kente yayıyor. Bütün ilçelere yayılacak etkinlikler ve konserlerle zafer coşkusunu doyasıya yaşamaya hazırlanıyor. İki hafta sürecek etkinlikler ücretsiz. “Büyük Zafer” kutlamaları, kent merkezinde saat 20.30’da fener alayıyla başlayacak. Yurttaşlar Cumhuriyet Meydanı’nda toplanacak, Fener alayının ardından, Teoman sahne alacak. Saat 21.00’deki konserde Teoman geceye renk katacak.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek kutlamalara dair verdiği mesajda, “30 Ağustos Zafer Bayramı’mızı kutlamak, bizler için bir onur. Bu anlamlı günde şehrimizi bir araya getirerek, tüm ilçelerde büyük bir coşkuyla kutlama yapmak istiyoruz. Tüm vatandaşlarımızı zafer coşkumuzu hep birlikte yaşamaya davet ediyorum” dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos’ta Muğla'nın 6 farklı ilçesinde sanatçıları vatandaşlarla buluşturacak. Menteşe ilçesinde sevilen rock grubu Manga, Milas’ta Zakkum, Fethiye’de Adamlar, Yatağan’da Oğuz Aksaç, Datça’da MBB Popüler Müzik Orkestrası ve Köyceğiz’de Bilal Sonses sahne alacak. Her yıl büyük ilgi gören bu etkinliklerin, bu yıl da yoğun katılımla gerçekleşmesi bekleniyor.

Çanakkale Belediyesi tarafından 30 Ağustos’ta saat 21.00’de Özgürlük Parkı’nda Kurtalan Ekspres konseri düzenlenecek.

Uşak Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Uşak’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıldönümünü kent genelinde 3 gün boyunca sürecek etkinliklerle kutlayacak. 31 Ağustos Cumartesi günü saat 20.30’da Atatürk Kültür Merkezi’nde “Kurtuluş” tiyatro oyunu sergilenecek. Saat 21.00’de 15 Temmuz Şehitler Meydanı’nda Kent Orkestrası’nın muhteşem performansıyla buluşacak Uşak halkı, saat 21.30’da ise Hatice Kunan’ın sahnesiyle enerjiye ortak olacak. Etkinliklerin son günü olan 1 Eylül günü saat 19.00’da başlayacak kurtuluş korteji ile kentin şanlı tarihi onurlandırılacak. Renkli ve kalabalık kortejin ardından saat 19.30’da Tiritoğlu Parkı’nda açılacak olan Kurtuluş Fotoğraf Sergisi ile nostalji kapıları aralanacak. Saat 20.30’da 15 Temmuz Şehitler Meydanı’nda Grup Birinci Kat eşliğinde alternatif müziğin tadına varacak olan müzikseverler, saat 22.00’da Türk Rock Müziği’nin eğlenceli grubu Necati ve Saykolar’ın sahnesiyle enerjiyi zirveye taşıyacak.