Ege’de zirai alarm

Berfin BAYSAN

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası nedeniyle Çanakkale, Balıkesir, Manisa ve İzmir’in iç kesimlerinde zirai don uyarısı yaptı. Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Hakan Çakıcı, ani hava değişimlerinin tarım ürünlerini olumsuz etkilediğini belirtti. Mart ayında mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların ardından yaşanan ani soğuma nedeniyle bazı ürünlerin zarar gördüğünü ifade etti.

Kış döneminde yağışların az olduğunu hatırlatan Çakıcı, "Bu kış döneminde yüksek sıcaklıklar etkili oldu. Yağış ise azdı. Özellikle son dönemde bahar aylarında sıcaklık çok yükseldi. Mart ayı ortalamalarının üzerinde sıcaklıklar ile karşılaştık. Hemen ardından da soğuk bir döneme girdik. Geçtiğimiz bir, iki gün hava sıcaklıkları epey düştü. Bununla ilgili meteorolojik uyarılar yapıldı. Özellikle bölgemizde Manisa’da bağların etkilendiğini biliyoruz. Çünkü bağlar ve meyve ağaçları sıcak periyottan sonra uyanmıştı. Havanın birden eksi 3-4 derecelere düşmesiyle birlikte bağlar etkilendi" dedi.

KALİTE DÜŞÜK, REKOLTE AZ

Don olayında bölgesel farklılıklar görülebileceğini hatırlatan Çakıcı, "Çiftçiler özellikle yağmurlama ve spring sulama yöntemleriyle donun etkisini azaltmaya çalıştılar. Bazı üreticiler de sisleme yaparak donun etkisini azaltılmaya çalıştı. Zararın miktarını bundan sonra takip ederek hesaplayacağız. Gelen bildiriler ve çiftçilerden aldığımız geri dönüşlerle zararın boyutu anlaşılacak. Ama yeni uyanmış ağaçlardaki tomurcuklanmaların ve ilk yaprakların bu dondan etkilenmesi kaçınılmaz. Bu ürünlerin gelişimini etkileyecek. Ürünlerin kalitesi düşük, rekoltesi az olacaktır diye tahmin ediyoruz. Henüz bir şey söylemek için çok erken fakat zirai don sonucu bunlar yaşanabilir" diye konuştu.

ÖNLEM ALMAK ŞART

Tarımda zirai don olayının erken ve geç olmak üzere ikiye ayrıldığını belirten Çakıcı, "İzmir’de 30 dereceleri gördük ama ardından hemen eksi derecelere düşmesi iklim değişikliğinden kaynaklanıyor. Bu sene mart ayı çok farklı oldu. Kışlar eskisi gibi soğuk geçmiyor. Bunun etkisini meyve ağaçlarında görüyoruz. Soğuklanma etkisini alamıyorlar. Mart ayının çok sıcak ve ardından ani soğuk olması tarım ürünlerini etkiledi. Üreticilerimizi don olayına karşı meteorolojinin hatırlatmalarından sonra uyarmıştık. Çiftçilerimiz almaları gereken önlemleri zaten biliyorlar ama hatırlatmakta fayda var. Sulama, yağmurlama, sisleme gibi tedbirler alınması söz konusu” şeklinde konuştu.

ACİL TARIM SİGORTASI

Tarım sigortasının yapılmasının gerektiğine değinen Çakıcı, “Her şeyden önce tarım sigortasının yaygınlaşmasını öneriyoruz. Devletin de bunu desteklemesi lazım. Çiftçinin kendi ekonomik durumunu koruması için tarımsal sigortaların yapılması şart. Bu durumdan tüketici her koşulda zorlanacak. Don nedeniyle fiyatlarda yüksek artışlar olacak. Bunu söylemek için erken ama görünen o. Gıda enflasyonunun bu kadar yüksek olduğu ortamda zirai donla birlikte fiyatlar yükselişe geçebilir ama çiftçi de kendini tarım sigortasıyla korumaya almalı" ifadelerini kullandı.