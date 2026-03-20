Ege’nin iki yakası Bornova’da buluştu

BirGün/EGE

Bornova Belediyesi’nin düzenlediği “Mübadele Türküleri” konserinde Grup Avaz, Ege’nin iki yakasının ortak kültürünü yansıtan ezgileri seslendirdi.

Göç ve mübadele hafızasını anlatan türküler ile halk oyunları gösterileri izleyicilere duygu dolu ve coşkulu anlar yaşattı.

Çamdibi Şehit Er Adem Bilaloğlu Sosyal Tesisleri Nedret Güvenç Sahnesi’nde gerçekleştirilen etkinlikte, Ege’nin iki yakasının ortak kültürünü yansıtan ezgiler yankılandı.

Balkanlar’dan Anadolu’ya uzanan göç hikâyelerini anlatan türküler, izleyicilere hem hüzünlü hem de gurur dolu anlar yaşattı.

Konser, “Atımı Baylerim Delikli Taşa” ve “Çalın Davulları” ile başladı. Ardından “Drama Köprüsü” ve “Göçmen Kızı” gibi mübadele hafızasında önemli yer tutan eserler seslendirildi.

“Furtuna” ile Karadeniz’in coşkusuna uzanan programda, “To Zeibeliko tis avdokias” ve Torbalıkı Parmak Zeybeği ile Ege’nin iki yakası arasında kültürel köprü kuruldu.

“Aman Katerina - Aman Cevriye Hanım” eserinde salonda duygu dolu anlar yaşanırken, sahneye çıkan dans ekibi Barbayanis gösterisiyle geceye renk kattı.

Programın ilerleyen bölümünde seslendirilen Karadeniz eseri, “Ahcik”, “Ada Dansı” ve finalde hep bir ağızdan söylenen “Telli Telli” büyük alkış aldı.