Eğitim: Bir özet

Bu yıl da eğitim-öğretim yılı yine çok sorunlu başlıyor. İlk ve orta öğretimde kırtasiye ve ulaşım maliyetleri el yakıyor; beslenme ise apayrı bir sorun. Yükseköğretimde kayıt ücretleri ve barınma giderleri halkın çok büyük bir çoğunluğu için kaldırılamaz boyutlara ulaşıyor. Bunlar yetmezmiş gibi çok ağır “diploma” ve gençlerin “dışlanması” sorunları yaşanıyor. Bu “büyük olumsuzluklar” ortamında da toplum “kurtuluşu” eğitimde aramayı sürdürüyor.

UNUTULAN BİR HAK: EĞİTİM

AKP-MHP iktidarı eğitimi kamu görevi saymıyor; Cumhuriyet’in yücelttiği, özgürlükçü 1961 Anayasası’nın belgelediği kutsal “eğitim hakkını” tanımıyor ve bu alana yeterli kaynak ayırmıyor. Ödediğimiz vergilerden toplanan paralar da eğitime değil varsıllara aktarılıyor. Yalnızca 2025 bütçesinden, “gidilmeyen yollar”, “geçilmeyen köprüler”, “uçulmayan hava alanları” için 202,3 milyar TL KÖİ ortaklıklarına ödeniyor. Geçen hafta sonlandırılan “Kur Garantili TL Vadeli Mevduat” ile de servet sahiplerine 60 milyar dolara ya da 250 milyar liraya yaklaşan bir tutar aktarıldığı açıklanıyor. Yönetimin karşılamadığı eğitim masrafları her gün daha da yoksullaşan halka yükleniyor. Eğitime. yalnızca “parası olanlar” ya da bankalardan borçlanabilenler erişiyor. Eğitim, çoğu yerde cemaat ve tarikatlara bırakılarak bilimsellikten uzaklaştırılıyor. Bir başka bilim dışı bir uygulamaya gidiliyor; yer yer “karma eğitimden” vazgeçiliyor. Yalnız yoksulluğun ve bilimden uzaklaşmanın değil, doğruluğun, dürüstlüğün ve erdemin bile eritildiği bir eğitim düzeni oluşuyor. Bu kadar da değil, eğitimin, biri “diploma”, diğeri de “ev genci” diye iki büyük sorunu daha var.

DİPLOMA SAVAŞLARI

Eğitimin verdiği diplomalar son zamanlarda çok tartışılan ağır bir “toplumsal ve siyasal sorun” özelliği kazanıyor. Daha önce belli belirsiz siyasetin gündemine gelen diploma tartışmaları, 19 Mart 2025’te tutuklanan İstanbul BB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun 30 yıllık geçerli diplomasının yok sayılmasıyla uygun deyimiyle patlama yaptı.

İzleyen günlerde AKP’lilerin Makedonya’da kurdukları bir üniversite başta olmak üzere bir çok yerden çevreye “sahte diplomalar” saçıldı. Ancak bu konu ülkeyi yönetenler ve savcılıklar tarafından “unutulmaya” bırakıldı. Yaşanmakta olan, çok daha önemli bir “diplomalar savaşı” var. Toplumu yakından ilgilendiren iki alanda, hukuk ve sağlıkta, diplomalılar, tam bir duyarsızlıkla, halkın gözünün içine baka biri birini yiyor. Yargıtay, milletvekili Can Atalay konusunda Anayasa Mahkemesinin verdiği kararı tanımıyor; tanımayabiliyor. Gerçekte, Yargıtay AYM yargıçlarının diplomalarını hiçe sayıyor.

Benzer bir diplomayı yok sayma olayı “tıpta” yaşanıyor: Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık için bir tıp kurumu “kesinlikle tedavi görmeli” diyor; diğer tıp kurumu öbürünün diplomalarını hiçe sayarak Çalık’a “sağlığı yerinde” raporu veriyor. Konya’da bir hastanede doktorun biri, bırakın kendi diplomasını, ettiği Hipokrat Yeminini kavramamış olmalı ki “giyimini açık bulduğu “ bir kadını tedavi etmiyor! Sormak gerekiyor, geçmişte ünlü “yetmez ama evet” diyen “diplomalılar” yetmezmiş gibi, hukuk ve tıp gibi iki önemli dalda “diplomalılar biri birini , yerken” bu güzelim halk eğitime nasıl olumlu baksın?

…VE “EV GENCİ”

Yıllardır yayımladığı istatistiklerle “çok tartışmalı” bir kamu kurumu olan Türkiye İstatistik Kurumu -TÜİK, yepyeni bir kavramın, “ev genci” kavramının gündeme gelmesine neden oldu. TÜİK, 16 Mayıs 2025 tarihli, “İstatistiklerle Gençlik 2024” başlıklı Haber Bülteninde, nüfusun 15- 24 yaş grubunda bulunan yaklaşık “beş milyon” gencin “ne eğitimde ne işte” olduğunu açıklıyor. Kısaca “ev genci” denilen ve yüzde 22,9 ile çağ nüfusunun yaklaşık dörtte birini oluşturan bu kesimin de yüzde 16,2’sinin erkek, yüzde 30,1’inin kadın. TÜİK’ e göre bile bu sayıda genç toplumsal ve ekonomik yapının dışına çıkarılmış bulunuyor ki kolayca anlaşılabileceği gibi, burada “birey, aile ve toplum üçlüsü için” çok büyük bir “sorunlar yumağı” var.

Ne yazık ki AKP-MHP iktidarı, aslında “eğitimi hiçe sayan bir anlayışla”, bu gençlerin içinden kimilerini yazılı sınavdaki başarılarına göre değil, mülakat ya da görüşme ile kamuda işe alıyor; yıllardır bu korkunç ayrımcı acımasızlığı yapabiliyor! Eğitime ilişkin olumsuzluklar saymakla bitmez. Yine de yeni eğitim yılında, başta öğrenciler olmak üzere, tüm ilgililere başarılar diliyorum.

***

Yarın Dünya Barış günü, tüm barışseverlerin gününü kutluyorum.