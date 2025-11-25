Eğitim hakkı yoksulluğa takıldı

İlayda SORKU

Tek adam rejiminin yarattığı kriz ve yoksulluk sarmalında ilk gözden çıkarılan kız çocukları oluyor. İzmir’in iki farklı yoksulluk bölgesine, Konak Tepecik ile Buca Gediz'e giderek yaptığımız görüşmeler bu gerçeği bir kez daha gözler önüne serdi. Yaptığımız görüşmelerin ortak noktası kız çocuklarının eğitim hakkının, yoksulluğun belirlediği bir alanda şekillendiği oldu. Ailelerin hiçbiri kız çocuklarının eğitimine karşı olduğunu söylemedi... Fakat ekonomik koşullar, kız çocuklarının eğitimini sürekli erteleyen veya kısıtlayan bir faktör konumunda.

Bu mahallelerin genel yapısı; düşük gelirli hanelerin yoğunluğu, düzensiz işlerde çalışan ebeveynler ve hanenin ay sonunu getirme çabasıyla belirleniyor. Bu koşullarda eğitim, özellikle de kız çocuklarının eğitimi, ailelerin günlük yaşamda kurduğu zorunlu öncelik sıralamasında geriye düşüyor.

Görüşmeler, bu tablonun sadece bireysel hikâyelerle değil, yapısal bir yoksulluk gerçeğiyle ilişkili olduğunu gösterdi. Aileler, eğitim masraflarını karşılayamadıkları için kız çocuklarının okuldan kopabildiğini; bazen iş, bazen ev içi sorumluluklar, bazen de erken evlilik beklentileri nedeniyle devamsızlığın arttığını ifade etti.

“GÜCÜM YETMİYOR”

Tepecik’te görüştüğümüz altı çocuklu bir baba, kirada oturduklarını ve temel giderlerin bile zor karşılandığını söyledi. Kızını okula göndermeyi istediğini, ancak masrafların yükünü taşıyamadığını aktaran baba, “Altı çocuğum var. Kiradayım. Ben de isterdim kızımı okutmayı ama gücüm yok, ne yapayım” dedi.

Başka bir aile ise, oğlunu mezun ettiğini ancak kızının evde kaldığını, zaman zaman çalışarak eve katkı sağladığını aktardı. “Kızımın okul masrafına ayıracak bütçem yok” diyen ebeveynler, çocuklarının part time işlerde çalıştıklarını aktardı.

Tepecik’teki görüşmelerde masrafların ağırlığı sık sık tekrarlandı. Kitap, kırtasiye, yol parası ve üniforma gibi harcamaların aileler için zorunlu ama karşılanması güç kalemlere dönüşmüş durumda olduğu aktarıldı.

DEVAMSIZLIK YAYGIN

Buca Gediz bölgesindeki görüşmelerde kız meslek liselerinde devamsızlık sorununun belirgin olduğu anlatıldı. Çoğu zaman sınıf mevcudunun yarısı kadar öğrencinin derse katıldığı belirtildi.

Görüşmelerden öne çıkan ifadeler şöyle:

-“Kızım kuaförde çırak olarak çalışıyor, eve katkısı oluyor. Bazen üç gün gitmiyor, bazen bir hafta.”

-“Gündüz okul, akşam evde bir sürü iş. Yorgunluktan bazen devamsızlık olabiliyor.”

Bu örnekler, devamsızlığın bireysel isteksizlikten değil, ailenin gelir ihtiyacına bağlı zorunlu bir düzenlemeden kaynaklandığını gösterdi. Kız çocuklarının hem ev içi sorumluluklara hem iş yüküne hem eğitim beklentilerine aynı anda yetişmesi bekleniyor.

Görüşmelerde aileler kızlarının okumasını “arzu ettiklerini”, ancak bunun ekonomik gerçeklerle çeliştiğini söyledi. Ailelerin hepsi kız çocuklarının eğitimde kalmasını istediğini söylese de, kararlar günün sonunda ekonomik baskıyla şekillendi.

TABLOYU AĞIRLAŞTIRDI

Derin Yoksulluk Ağı Kurucusu Hacer Foggo, ulusal ve uluslararası verileri işaret ederek kız çocuklarının eğitimden kopuşunda yoksulluğun belirleyici bir faktör olduğunu vurguladı.

Foggo’nun dikkat çektiği veriler şu şekilde:

• UNICEF ve Dünya Bankası analizlerine göre dünya genelinde her 6 çocuktan 1’i aşırı yoksulluk içinde yaşıyor.

• Aşırı yoksulluk, özellikle kız çocuklarında çocuk yaşta evlilik riskini artırıyor.

• Eğitim Reformu Girişimi’nin 2023– 2024 eğitim-öğretim yılı raporuna göre 612 bin 814 çocuk ekonomik nedenlerle eğitim dışında kaldı.

• Bu sayı, bir önceki eğitim-öğretim yılına göre yüzde 38,4 artış gösterdi.

• Eğitim dışında kalan çocukların yüzde 46,4’ü kız çocuğu oldu.

• Bazı illerde eğitim dışı kalma oranları çok daha yüksek: Muş’ta 16–17 yaşındaki her 3 kız çocuğundan 1’i eğitim dışındayken Siirt, Bitlis ve Ağrı’da 17 yaşındaki her 3 kız çocuğundan 1’i eğitim dışında.

• BM Nüfus Fonu (UNFPA) ve Hacettepe Üniversitesi’nin 1993–2018 verileri analizine göre Türkiye’de 18 yaşından önce evlenen 20–24 yaş arası kadınların oranı yüzde 15. Bu oran yoksul hanelerde çok daha yüksek.

• Ayrıca 15–24 yaş arası evlenmiş genç kadınların yaklaşık yüzde 27’si çocuk yaşta evlendirildi.

BAĞIMSIZ DEĞİL

Veriler ışığında BirGün’e değerlendirmelerde bulunan Foggo, “Bu bulgular, kız çocuklarının erken yaşta evlendirilmesinin yoksullukla yakından ilişkili olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Benim sahadaki gözlemlerim de erken yaşta evliliklerin derin yoksulluk, eğitime erişememe, güvencesiz çalışma ve toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile iç içe geçtiğini doğrulamaktadır” dedi.

Öte yandan Foggo, erken evliliklerin ve eğitimden kopuşun önlenmesi için yapılması gerekenleri şu ifadelerle sıraladı: “Öncelikle hak temelli sosyal politikalarla çocuk yoksulluğunun azaltılması ve özellikle kız çocuklarının kesintisiz, nitelikli eğitime erişimini güvence altına alan bütüncül eğitim politikalarının hayata geçirilmesi, erken yaşta evliliklerin önlenmesinde kritik öneme sahiptir. Bunun için zorunlu eğitimin etkin biçimde uygulanması, okul terkinin sistemli biçimde izlenmesi, yoksul haneler için ulaşım, yemek, kırtasiye ve dijital erişim dahil olmak üzere eğitimin mali yükünü hafifleten desteklerin sağlanması ve özellikle kız çocukları için güvenli, kapsayıcı okul ortamlarının güçlendirilmesi gerekmektedir. Derin yoksulluk içindeki hanelere yönelik hak temelli sosyal hizmet desteğinin düzenli ve öngörülebilir biçimde sunulması, buna paralel olarak çocuk yaşta evliliklerin tespiti ve takibi için eğitim, sosyal hizmet, sağlık ve yerel yönetimlerin birlikte çalıştığı mahalle temelli izleme mekanizmalarının kurulması ile ebeveynlere ve topluma yönelik toplumsal cinsiyet eşitliği ve çocuk hakları odaklı sosyal hizmet programlarının yaygınlaştırılması kritik önem taşımaktadır. Yoksulluk, eğitimsizlik ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin birbirini besleyen döngüsü hedef alınarak, kız çocuklarının hem bugün hem de gelecekte haklarına tam olarak erişebildiği bir yaşam zemini güçlendirilebilir.”