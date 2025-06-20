Eğitim-İş İzmir Yükseköğretim Şubesi: YÖK’ün tayin sistemi adaletsiz

Halil ERTUNÇ

Eğitim-İş Sendikası İzmir Yükseköğretim Şubesi, üniversiteler arası tayin sürecine ilişkin basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamada, YÖK’’ün tayin sisteminin kapalı ve keyfi olduğu belirtildi ve sürece dair talepler sıralandı.

“Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan son açıklamaya göre, yaklaşık 300 idari personel üniversiteler arası tayin hakkı elde etti. Ancak bu süreç, ne yazık ki şeffaf olmayan, kapalı devre bir sistemle yürütüldü” denilen açıklamada, başvuruların yalnızca dilekçeyle alındığı, sonuçların ise sadece rektörlüklere e-posta yoluyla iletildiği vurgulandı.

Ne başvuru sahiplerinin ne de kamuoyunun sürecin nasıl işlediğine dair bilgi sahibi olamadığının belirtildiği açıklamada, şu örneklere yer verildi: “Örneğin İzmir’de, Ege Üniversitesi’nden yalnızca 1 kişinin tayin hakkı kazandığı, İYTE ve İzmir Demokrasi Üniversitesi’nden ise kimsenin bu haktan yararlanamadığı bilgisi edinildi. Bu durum, sürecin keyfi ve eşitlikten uzak yürütüldüğünü açıkça gösteriyor.”

Milli Eğitim Bakanlığı’ndaki sistemin örnek gösterildiği açıklamada, YÖK’e çağrı yapıldı: “YÖK’ün, yıllardır MEB’de başarıyla uygulanan puanlama ve tercih sistemine benzer bir modeli yükseköğretimde hayata geçirmesi yeterli. Bu durum, malum sendikalar tarafından idari personelin umutlarının suistimal edilmesine ve mağduriyetlerin artmasına neden oluyor. Bazı sendikaların bu süreci ‘çözdük, çözüyoruz’ şeklinde kullanması ise kamuoyunu yanıltıyor, ancak somut bir çözüm üretilemiyor.”

TALEPLER SIRALANDI

Açıklamada, sürecin adil işlemesi için dokuz maddelik talep listesi kamuoyuyla paylaşıldı. Bu talepler şöyle sıralandı:

1- Tayin başvuruları dijital ortamda ve şeffaf bir sistemle alınmalı.

2- Boş kadrolar sistem üzerinden ilan edilmeli.

3- Tayinler; hizmet süresi, tecrübe ve puanlama esasına dayalı objektif kriterlerle yapılmalı.

4- Sonuçlar sadece rektörlere değil, başvuru sahiplerine ve kamuoyuna da açık şekilde duyurulmalı.

5- Tayin sistemi yılda en az iki kez düzenli olarak işletilmeli.

6- Kimlerin listeden çıkarıldığı veya eklendiği açıklanmalı, sendikal müdahalelere açık kapı bırakılmamalı.

7- Aynı şehirde bulunan üniversiteler arasında da tayin hakkı verilmeli.

8- Sadece becayiş değil, adil ve kurumsal bir tayin hakkı sistemi getirilmeli.

9- YÖK idari personel istatistiklerini açıklamalı.

Açıklama şu ifadelerle sonlandı:

“Bu taleplerimiz, adaletin ve liyakatin sağlanması için değil, aynı zamanda üniversitelerde görev yapan binlerce idari personelin emeğinin karşılığını alabilmesi için hayati önemde. Eğitim-İş olarak, bu sürecin takipçisi olacağımızı ve idari personelin haklarını savunmaya devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.”