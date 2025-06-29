Eğitim, işgücü planlamasının değil, yaşam hakkının parçasıdır

Ayşe Alan - Eğitimci, Yazar

Milli Eğitim Bakanlığı’nın ortaöğretim sisteminde köklü bir değişikliğe gideceği; özellikle mesleki eğitimin kapsamını genişletmeyi ve lise süresini esnetmeyi planladığı bir süredir konuşuluyor. Bakan Yusuf Tekin “zorunlu eğitimin çok uzun olduğunu ve yakında tartışmaya açılacağını” dile getirerek bu tartışmaya zemin hazırladı.

Bu açıklamayı izleyen günlerde MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı'nın “Liseler daha kısa sürmeli, çünkü sanayi eleman bulamıyor” şeklindeki çıkışı, tartışmanın yönünü iyice netleştirdi. Asmalı’ya göre dört yıl süren lise eğitimi, çocukların bir an önce işgücüne katılmasının önünde bir engeldi. Bu yaklaşım, sermaye çevrelerinin eğitime yönelik güncel beklentilerini açık biçimde ortaya koyuyor.

Türkiye’de eğitimi kamusal fayda yerine piyasa ihtiyaçlarına göre düzenleme politikası 1980 darbesiyle başladı. 1990’larda kurumsallaşan bu yaklaşım, 2000li yıllarda özel okullara yönelik devlet destekleri, mesleki eğitimin ön lisans seviyesinde yaygınlaştırılması gibi adımlarla genişledi. 20 yıldır da güçlenerek ve işgücü yaşını daha da aşağılara çekmeye çalışarak devam ediyor. Bu politika düzenli olarak revize ediliyor ve eğitimin yönü kamusal fayda yerine piyasa ihtiyaçlarına göre yeniden ve yeniden çiziliyor.

Ancak bu tartışmayı sadece “lise kaç yıl olmalı?” sorusuna indirgemek, milyonlarca gencin yaşadığı derin ve çok katmanlı krizleri görmezden gelmek olur. Eğitim sistemi, iş dünyasının kısa vadeli ihtiyaçlarına göre değil; çocukların ve gençlerin yararı, gelişimi ve geleceği düşünülerek şekillendirilmelidir. Eğer lise süresi yeniden yapılandırılacaksa bu tartışma çocukların üstün yararı ilkesine ve pedagojik ölçütlere dayanmalı; yalnızca sanayinin ucuz işgücü beklentisine cevap verecek bir kurguyla ele alınmamalıdır.

EĞİTİMDE SERMAYE GÖLGESİ

Bugün Türkiye’de çocukların eğitimiyle ilgili olarak sermaye örgütlerinin bu kadar rahatça söz söylemesi ve yön vermesi ise başlıbaşına sorgulanması gereken bir durum. MÜSİAD Başkanı’nın eğitim politikalarını doğrudan belirleyecek şekilde önerilerde bulunması, kamusal eğitimin bağımsızlığını zedeler. Üstelik olumsuz çalışma koşulları, yüksek iş kazası oranları, düşük ücretler gibi çalışma ortamındaki önemli sorunlara dair neredeyse hiç konuşulmuyor. MÜSİAD eleman bulamamaktan şikâyet edeceğine, ücretleri, iş güvenliğini, sosyal hakları ve çalışma saatlerini iyileştirmeye odaklanmalıdır. Çocukların eğitimi, iş dünyasının geçici “personel ihtiyacını” karşılamaya indirgenemez.

EV GENCİ GERÇEĞİ

Türkiye’nin gençlik politikaları zaten derin bir kriz içinde. OECD verilerine göre Türkiye’de 15-29 yaş arasındaki gençlerin yaklaşık %28’i ne eğitimde ne istihdamda. Her dört gençten biri okulda değil, bir işte de çalışmıyor. OECD ortalamasının çok üstünde olan bu oran, sosyal devlet politikalarının eksikliğini ve eğitime dair uzun vadeli planlamaların yetersizliğini ortaya koyuyor. Liseyi kısaltmak, bu sorunu çözmek yerine daha fazla gencin eğitimden erken kopmasına ve güvencesiz işgücüne katılmasına yol açabilir.

ÇOCUK İŞÇİLİĞİ VE MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİ

Bir diğer önemli gerçeklik de çocuk işçiliğinin büyüklüğü. TÜİK’e göre en az 700 bin çocuk ekonomik faaliyetlerde çalışıyor. Sivil toplum kuruluşları ve emek örgütleri bu sayının 2 milyona yaklaştığını belirtiyor. Çocuklar mevsimlik tarımdan sanayiye, hizmet sektörüne kadar birçok alanda ucuz işgücü olarak kullanılıyor, “mesleki eğitim” adı altında piyasaya yönlendiriliyor.

MEB ile sanayi işbirliği çerçevesinde güçlendirilen Mesleki Eğitim Merkezleri (MESEM) modeli, çocukların haftada bir gün okula gidip geri kalan günlerde atölye ve işletmelerde çalışmasını öngörüyor. Devletin maaş desteği ile sermaye doğrudan sübvanse ediliyor. Ancak bu sistem çocukların eğitim hakkını ikincilleştirirken; denetimsizlik, iş kazaları, angarya ve istismar risklerini de beraberinde getiriyor.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin (İSİG) verilerine göre Türkiye’de sadece bu yılın ilk 5 ayında en az 26 çocuk işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. 2023’te ise en az 62 çocuk işçi hayatını kaybetmişti. Çocuklar tarımda traktör altında eziliyor, sanayide makinelerde sıkışıyor, inşaatlarda düşerek ölüyor. Eğitimi kısaltmanın bu tabloyu düzeltmek değil, daha da derinleştireceğini düşünmemek için hiçbir sebep yok.

EĞİTİM ORTAMLARI İŞGÜCÜ YETİŞTİRME ATÖLYESİ MİDİR?

Türkiye’de eğitim uzun süredir neoliberal politikalar doğrultusunda piyasaya uyum sürecine indirgeniyor. Çocukların yaratıcı potansiyelini geliştirmekten çok, esnek ve uysal bir işgücü yaratmak hedefleniyor. MEB’in pek çok projesinde “iş dünyasıyla entegrasyon” vurgusu, pedagojik hedeflerin önüne geçiyor.

Oysa eğitim; çocuğun düşünsel, duygusal, sosyal ve kültürel gelişimini desteklemektir. Amacı yalnızca iş piyasasına hazır eleman yetiştirmek değil; eleştirel düşünen, haklarının farkında olan, toplumsal sorumluluk taşıyan özgür bireyler yetiştirmektir. Eğitimi “eleman yetiştirme atölyesi”ne çevirmek, gençlerin hayallerini ve potansiyellerini budamak anlamına gelir.

Çocukların eğitimi iş dünyasının maliyet planlamasının bir unsuru değil yaşam hakkının ayrılmaz bir parçasıdır.

ÇOCUKLARIN SÖZ HAKKI VE HAK TEMELLİ YAKLAŞIM

Unutmamalıyız ki eğitim politikalarının belirlenmesinde çocuklar ve gençler yalnızca pasif nesneler değil, öznelerdir. Eğitim kararları onlar için alınır; bu nedenle onların sesini, ihtiyaçlarını ve görüşlerini duymak bir lütuf değil, bir yükümlülüktür. Çocuk hakları sözleşmesi başta olmak üzere tüm evrensel belgeler, çocukların kendilerini ilgilendiren konularda görüşlerini ifade etme ve karar alma süreçlerine katılma hakkını tanır. Liselerin yapısı, süresi, içeriği gibi konular tartışılırken çocukların ve gençlerin katılımı, söz hakkı ve yararı merkeze alınmalıdır.

Ayrıca Türkiye’de yıllardır uygulanan 4+4+4 sistemi de pedagojik ve hak temelli bir yaklaşımla yeniden gözden geçirilmelidir. Eğitimde kademeler arası geçiş, müfredat, okul türleri ve süreleri, çocukların üstün yararı gözetilerek ve bilimsel ölçütlere dayanarak yeniden tasarlanmalıdır.

DAHA FAZLA EĞİTİM, DAHA ADİL BİR TOPLUM

Türkiye’nin ihtiyacı eğitimi daha da kısaltmak değil; daha kapsayıcı, nitelikli, eşitlikçi ve özgürleştirici hale getirmektir. Gençlerin çalışmak zorunda kalmadan okuyabileceği, çocuk işçiliğinin değil çocukluğun korunacağı, herkesin potansiyelini gerçekleştirebileceği bir eğitim sistemi mümkündür. Bu ancak kamucu, toplumsal yararı önceleyen bir yaklaşımla sağlanabilir.