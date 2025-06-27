Eğitimde alternatif yol

İlayda SORKU

Foça’da başlayan ve giderek daha fazla akademisyenin, öğrencinin ve meraklının ilgisini çeken Bilimler Köyü, Türkiye’de alternatif bir eğitim modeli olarak öne çıkıyor. Üniversitelerin bilgi üretimi ve özgür tartışma ortamı konusunda yaşadığı daralmaya karşılık; birlikte yaşamak, öğrenmek ve düşünmek fikrini merkezine alan Bilimler Köyü, çadırlarda, tahtaların başında, kamp ateşi etrafında sürdürülen kolektif bir entelektüel deneyim sunuyor. Zafer Gedik ile köyün çıkış fikrini, temel ihtiyaçları, gönüllülük ağını ve köy yaşamını konuştuk.

Bilimler Köyü’nün sunduğu alternatif modeli nasıl tanımlarsınız?

Bütün dünyada bir standardizasyona (bana sorarsanız sıradanlığa) gidiş var. Bu kadar çok insan üniversite okuyunca elbette denklik meselesi ortaya çıkıyor. O da standardizasyonu getiriyor. Konular, ders içerikleri, kitaplar hatta sınavlar aynılaşıyor. Bu sadece fen ve mühendislikte değil bütün alanlarda hızla büyüyen bir akım. Bilimler Köyü’nde, üniversitede yapamadığımızı yapıyoruz. Birlikte düşünmek, sonuçlar çıkarmaya çalışmak hedefimiz.

-2025 yazında onlarca farklı etkinlik var.

Akademik kurulumuz toplanıyor. Herkes kendi alanında önerilerde bulunuyor. Tek başlarına ya da takım olarak katılan eğitimcilerimiz bir program sunuyorlar, ilan ediyoruz. İnanın kural şu diyemem ama sanırım alanında yetkin, iyi eğitimci.

Bu kadar güçlü bir gönüllü ağı nasıl oluştu?

Gönüllülük deyince akan sular durur. Her şeyi onlar yapıyor. Program belli olduktan sonra yazışmalardan, kayıtlara kadar işlemlerde yardımcı oldukları gibi yazın da köy hayatında bizzat görev alıyorlar. Sistem onlar sayesinde işliyor.

Bilgi aktarmanın dışında birlikte yaşamak, yemek yemek, kamp kurmak gibi gündelik paylaşımlar eğitimi nasıl dönüştürüyor?

Eğitimin sınıfla sınırlı olmaması, zamana yayılması çok güzel. Bir haftayı düşünerek, 24 saat kafanızda bir konuyu evirip çevirerek geçiriyorsunuz. Böylece, ders saati kavramı da ortadan kalkıyor.

Yaşam çadırlarda devam ediyor sanırım. Değil mi?

Evet. Bir yandan farklı malzemeler, yapılar, bir yandan da bu yapılar arasındaki uyum. Ülkemizin birçok seçme eğitim kurumu hayat barakalarla, geçici yapılarla başlamış. ODTÜ, Fen Lisesi… Burası da öyle oldu ama tıpkı adı gibi, tıpkı misyonu gibi mimarisi de değişik olacak. Bilimler Köyü’nde heyecan bitmiyor.