Eğitimde dönüşüm: Bir rejim meselesi

Kemal IRMAK - Eğitim Sen Genel Başkanı

Bir ülkenin öğretmen yetiştirme politikaları; o alanda istihdamı, kariyer gelişimlerini ve eğitim sisteminin niteliğini doğrudan etkileyen temel politika alanıdır. Bu politikalar aynı zamanda o ülkenin eğitim anlayışının, eğitim sisteminin karşılaştırılması açısından büyük öneme sahiptir. Çünkü öğretmen, eğitimin en önemli öznesidir. Bilen, aktaran, bilgiye ulaşma yollarını gösteren ve bir çocuğun geleceğinin şekillenmesinde önemli rol alandır.

Öğretmen yetiştirme politikaları, bir ülkenin yalnızca eğitim sistemini değil, toplumsal yapısını, demokrasi anlayışını ve geleceğe dair yönelimini de belirleyen temel alanlardan biridir. Türkiye’de öğretmen yetiştirme süreci, uzun yıllardır siyasal iktidarın ideolojik yönelimleri, piyasa merkezli dönüşüm politikaları ve otoriter yönetim pratikleri ile şekillendirilmektedir. Bu dönüşümün son halkalarını Öğretmenlik Meslek Kanunu (ÖMK) ve Milli Eğitim Akademileri oluşturmaktadır.

Türkiye’de öğretmen yetiştirmenin tarihsel çerçevesine kısaca göz atmak gerekirse; Cumhuriyet’in erken dönemlerinde öğretmen yetiştirme, toplumsal kalkınma, aydınlanma ve kamusal sorumluluk anlayışıyla ele alınmıştır. Köy Enstitüleri deneyimi, öğretmeni yalnızca ders anlatan değil; yaşadığı toplumu dönüştüren, bilimsel ve özgür düşünceyi taşıyan bir özne olarak konumlandırmıştır.

1980 askeri darbesi sonrasında ise öğretmen yetiştirme politikaları:

• Merkeziyetçi,

• Denetimci,

• İdeolojik olarak tekçi bir hatta oturtulmuş; 2000’li yıllardan itibaren bu yapı piyasacı ve güvencesizleştirici bir nitelik kazanmıştır.

ÖĞRETMENLİĞE DARBE KANUNU

Geçtiğimiz yıl son haliyle kanunlaşan, Öğretmenlik Meslek Kanunu (ÖMK) ise tamamen ideolojik yaklaşım ve hedefler doğrultusunda tasarlanmış, öğretmen mesleğinin değersizleştirilmesini ve öğretmenin itaat eden nesneye dönüşmesini sağlayan bir yaklaşımla hazırlanmıştır.

ÖMK, resmi söylemde “öğretmenlik mesleğinin itibarını artırmak” iddiasıyla sunulmuş olsa da, içerik ve uygulama bakımından öğretmenliği hak temelli bir meslek olmaktan uzaklaştırmaktadır.

1. Kariyer basamakları ve rekabetçi yapısıyla;

• Öğretmenler arasında dayanışmayı zayıflatan,

• Rekabeti körükleyen,

• Mesleki gelişimi sınav ve sertifika sistemine indirgeyen bir anlayışı dayatmaktadır.

Bu yapı, öğretmenliği kolektif bir kamusal meslek olmaktan çıkarıp bireysel performans alanına hapsetmektedir.

2. Güvencesizlik ve itaat rejiminin ürünü olan ÖMK, öğretmeni;

Pedagojik özerkliği olan bir eğitimci değil, merkezi otoritenin talimatlarını uygulayan bir “kadro” olarak tanımlamaktadır. Bu durum, öğretmenin eleştirel düşünme ve bilimsel üretim kapasitesini baskılamakta; sendikal ve mesleki itirazları cezalandırılabilir hale getirmektedir.

AKADEMİ İLE YENİ MERKEZİLEŞME

Milli Eğitim Akademileri, öğretmen yetiştirmede yeni bir merkezileşmeyi hedeflemektedir.

Milli Eğitim Akademileri, öğretmen yetiştirme ve mesleki gelişim sürecini üniversitelerden koparan yeni bir yapı olarak tasarlanmıştır. Bu durum, öğretmenlik mesleği açısından ciddi yapısal sorunlar doğurmaktadır.

Üniversiteler bu süreçten dışlanarak, öğretmen yetiştirme sürecinin üniversitelerden alınarak akademilere devredilmesinin önünü açmış. Bu durumda; bilimsel özerkliği zayıflatmaktan, pedagojik formasyonu önemli ölçüde daraltan, eğitim fakültelerini de tamamen işlevsizleştiren bir yapıya bağlamış durumda.

Bu model, öğretmen yetiştirmeyi bilimsel bilgi üretimi yerine idari ve ideolojik uyum sürecine dönüştürmektedir.

Bu yapılırken bir “standartlaşmaya gidilmesi” ifade edilmişti. Yani farklı üniversitelerden mezun olan tüm adayları bir standarda kavuşturmak için “Milli Eğitim Akademileri önemli” denilmişti. Ancak görüyoruz ki, ideolojik olarak bir standartlaşma hedeflenmekte. Bu durum eğitimde diğer dönüşümlerden ayrı ele alınamaz. Akademiler aracılığıyla amaçlanan şunlar:

• Tek tip öğretmen profili oluşturmak,

• Merkezi müfredatın sorgulanmadan aktarılmasını yapacak itaatkâr öğretmen,

• Böylelikle de eleştirel pedagojinin dışlanması.

ÖMK ve Milli Eğitim Akademileri birlikte ele alındığında ortaya çıkan tablo şudur:

• Kamusal eğitim yaklaşımı açısından; öğretmen, kamusal hizmet üreten bir özne olmaktan çıkarılıp performansa dayalı bir çalışan haline getirilmektedir.

• Bilimsel eğitim yaklaşımı açısından; üniversitelerin dışlandığı, pedagojik bilginin merkezden belirlendiği bir yapı bilimsel değildir.

• Laik eğitim yaklaşımı açısından; akademiler, ideolojik müdahalelere açık bir zemin oluşturarak laik eğitimi zayıflatmaktadır.

ON BİNLERCESİNİ GELECEKSİZ BIRAKTILAR

Bu yönüyle yeni öğretmen yetiştirme rejimi, yalnızca mesleki değil, toplumsal bir gerileme anlamına gelmektedir. Maalesef bu yıl ilk uygulamaya başlanılan Milli Eğitim Akademileri 30 merkezde ve 10 bin öğretmen adayını akademilere aldı ve süreç başladı. Bir yanıyla eğitim fakültelerin devre dışı bırakırken diğer yanıyla bugüne kadar bu fakültelerde okuyarak öğretmen olma hayali besleyen ve sayıları bir milyona dayanan öğretmen adaylarını geleceksiz ve hedefsiz bırakan uygulama pratiğe dönüştü. Akademide programı başarıyla tamamlayanlar en erken 2027’nin Ocak aynıda ya da 2027’nin Eylül–Ekim aylarında atanacaklar. Programı başarıyla bitiremeyenlerin bir daha atanma hakkı olmayacak. Bütün bunlar şu anlama geliyor bugün bakanlık verilerine göre 150 bin öğretmen açığı bu iki yıllık süreç içinde çok daha fazla artacaktır. Diğer yandan kölelik ücreti ile çalıştırılan “ücretli öğretmen” sayısı da bu oranda yükselecektir.

Totalde bunun sonucu; güçlü kamusal eğitim hakkının çok daha zayıflaması, 1,5 ya da 2 ay sonra okullarda rejimin öngördüğü gerçi ve kamusal içerikten yoksun maarif programını çok gönüllü uygulayan eğitimci kadroların okullarda yerini almasıdır. Böylelikle toplumsal gerilemenin tüm taşları eğitim üzerinden yerine oturtulmuş olacaktır.

Türkiye’de öğretmen yetiştirme politikaları, ÖMK ve Milli Eğitim Akademileri aracılığıyla, merkeziyetçi, itaate dayalı, piyasa ve ideolojik eksenli bir yapıya dönüştürülmektedir. Oysa öğretmen yetiştirme, üniversitelerin bilimsel özerkliği temelinde; öğretmenin mesleki ve sendikal haklarının güvence altında olduğu, kamusal, bilimsel, laik ve anadilde eğitim ilkeleri esas alınarak yeniden ele alınmalıdır. Bu yapılmadığı sürece, öğretmenlik mesleğinin itibarı artmayacak; aksine eğitim sistemi daha fazla nitelik kaybına uğrayacaktır. Ülkemizde, nitelikli öğretmen yetiştirmek hedefi doğrultusunda, ideolojik yaklaşımlardan uzak, pedagoji biliminin yol göstericiliğinde yeniden yapılandırılması gerekmektedir. Yapılanmaya gidilmediği sürece, öğretmenlik mesleği hem nitelik ve hem de motivasyon bakımından gerilemeye devam edecektir. Bu da eğitim sisteminin bütün sorunlarının derinleştirerek devam ettirecektir.

Milli Eğitim Akademileri, bilimin rehberliğinde nitelikli öğretmen yetiştirme hedefinden oldukça uzaktır. Zaten mevcut bakanlığında böyle bir derdinin olmadığını net olarak biliyor, görüyoruz.