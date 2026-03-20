Eğitimde ideolojik dönüşüm ve laiklik paneli

İzmir’de Güzelbahçe Emek ve Demokrasi Platformu (GEDEP), “Eğitimde İdeolojik Dönüşüm ve Laik Eğitimin Vazgeçilmez Önemi” başlıklı bir panel düzenleyeceğini duyurdu.

Panel, 24 Mart Salı günü saat 19.00’da Güzelbahçe Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Panelde CHP İzmir 26. Dönem Milletvekili Zeynep Altıok Akatlı ile Veli-Der İzmir Şube Başkanı Necati Kalafat konuşmacı olarak yer alacak.

Etkinliğin moderatörlüğünü ise Dr. Mustafa Torun üstlenecek. Organizasyonun izleyici katılımına açık olacağı ve forum niteliği taşımasının hedeflendiği ifade edildi.

EĞİTİM POLİTİKALARI TARTIŞILACAK

Panelde eğitim sistemine ilişkin çeşitli başlıkların ele alınacağı kaydedildi. Bu kapsamda; eğitimde çok başlılık ve “paralel müfredat” tartışmaları, müfredatın bilimsel niteliği, imam hatip okullarının yaygınlaşması, karma eğitim tartışmaları ve kız çocuklarının eğitime erişimi gibi konuların gündeme getirileceği belirtildi.

Ayrıca laiklik ilkesinin eğitim alanındaki yansımalarının da değerlendirileceği ifade edildi.

GEDEP’TEN DAVET AÇIKLAMASI

GEDEP tarafından yapılan açıklamada, Türkiye’de eğitim sistemine ilişkin eleştiriler dile getirildi. Açıklamada, son yıllarda eğitim sisteminin seküler ve bilimsel özelliklerinden uzaklaştığı yönünde görüşlerin bulunduğu belirtilerek, düzenlenecek panelde bu konuların farklı yönleriyle ele alınacağı ifade edildi. Panelde laik eğitim konusunun tartışılacağı ve katılımcılarla birlikte değerlendirmeler yapılacağı aktarıldı.