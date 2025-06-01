Eğitimde özelleştirme: Kamusal olanın sessiz tasfiyesi

Ayşe Alan - Eğitimci

Geçtiğimiz yirmi yılda, Türkiye’de eğitim sisteminde köklü dönüşümler yaşandı. Bu dönüşümlerin merkezinde ise kamusal eğitimin adım adım tasfiyesi ve satın alınabilen sıradan bir hizmet piyasası ürününe dönüşmesi var.

Bu gidişatın en somut göstergesi özel okul sayısındaki çarpıcı artış. 2003 yılında Türkiye’de özel okul sayısı 3.500 civarındayken, 2025 yılı itibarıyla bu sayı 14.000’i aştı. Bu artış salt sayılarla değil, aynı zamanda kamusal eğitime duyulan güvenin sarsılmasıyla da ilişkili. Veliler, çocuklarının temel hakları olan nitelikli eğitimi, ancak ödeme yaparak alabileceklerine inanıyor. Bu durum, eğitimde eşitsizlikleri daha da derinleştiriyor. Nitelikli eğitim sadece belli bir gelir grubunun ulaşabildiği bir ayrıcalık haline geliyor.

Özel okul sayıları artsa da okulların ortalama niteliği düşüyor. Eğitimin özelleştirilmesi yalnızca özel okul sayısındaki artışla sınırlı değil. Aynı zamanda devletin eğitimdeki sorumluluğunu özel teşebbüslere devrettiği, özel okul sahiplerine doğrudan teşvik verdiği, kamusal okulların ise ihmal edilerek işlevsizleştirildiği bir süreçten bahsediyoruz.

Devlet okulları kaynak yetersizliğiyle mücadele ederken, özel okulların uzun yıllar devletten teşvik aldığını hatırlarsak bunun bir devlet politikası olduğunu anlayabiliriz. Bu politika, çok katlı özel okul binalarını, kampanyalı erken kayıtları, taksitli ödemeleri, okul harcaması kredilerini, çocuklara “yatırım yapma” sloganlarını eğitim dünyamızın sıradan söylemleri haline getirdi.

ÖZEL OKULLARDA ÖZEL OLAN NE?

Peki, bu “hizmet”i sunan özel okullarda durum ne? Çocuklarımız hakikaten özel ve nitelikli bir eğitim mi alıyor? Eğitimciler bu okullarda kendilerini ne kadar özel hissediyor?

Çoğu özel okulda çocukların toplumsal ve kültürel olarak kendileri gibi olan diğer çocuklarla birlikte eğitim almaları dışında özel bir şey yok. Öğretmenler için bu kurumlar çoğu zaman düşük maaş, sigortasızlık, mobbing ve yıl sonu işten çıkarmalar demek. Öğretmen emeğinin bu denli değersizleştirildiği bir ortamda “kaliteli eğitim” iddiası bir pazarlama stratejisine, çoğu zaman da boş bir vaade dönüşüyor.

Bu okullarda performans kriteri, öğrencilerin başarısından çok, kayıt sayısı ve yıllık kâr hedefleri. Türkiye’deki ortalama bir özel okulun öncelikli hedefi eğitimin niteliğini artırmak değil, “özel okulculuk iş”inin sürdürülebilmesi ve kazancının artırılması.

PİYASALAŞMA VE MUHAFAZAKÂRLAŞMA

Bu tabloyu sade bir özelleştirme hikâyesi olarak okumak eksik olur. Eğitimdeki piyasalaşma, aynı zamanda ideolojik bir müdahalenin de taşıyıcısı. Nitelikli, laik ve bilimsel eğitim hedefinden uzaklaşıldıkça; dinsel vakıflar, tarikatlar, eğitim alanının içine dahil ediliyor. Bu yapılarla protokoller yapılarak, devlet okullarının ayrılmaz parçaları olmaları için uğraşılıyor. Kamunun çekildiği alanlar piyasayla, varlığın sürdürdüğü alanlar ise gerici yapılarla dolduruluyor.

Eğitimde çok boyutlu ve çok katmanlı bir dönüşüm var. Bu dönüşümü anlayabilmek için neo-liberalizmin temel varsayımlarını sorgulamak gerekiyor. Devletin sosyal alanlardan çekilmesini öngören, kamu hizmetlerini özel sektöre devreden bu anlayış; sadece eğitimi değil, sağlığı, barınmayı, sosyal hizmetleri de piyasa koşullarına bırakıyor.

Kamusal olanın değersizleştirilmesiyle birlikte, yurttaşların devletle olan bağı zayıflıyor, buna toplumsal dayanışma yerine bireysel başarıyı yücelten bir kültürün yaygınlaşması eşlik ediyor. Eğitimin içeriğindeki muhafazakârlaşmaya da, “kariyer” kavramının ortaokul seviyesine kadar inmesine bu gözle bakmak lazım.

Satın alınan bir özel hizmet haline geldiğinde, nitelikli eğitime erişim de doğal olarak yurttaşların ekonomik güçleriyle orantılı oluyor. Bu durum eğitimin temel (ve anayasal) bir hak olması ile çelişiyor.

KAMUSAL MI KAMUCU MU?

Bu noktada sıklıkla birbiriyle karışan iki kavram olan “kamusal” ve “kamucu” kavramlarını kısaca tanımlamakta fayda var.

Kamusal kavramı, kamuya, yani halka, topluma ait olan, toplumu ilgilendiren, herkesin ortak yararı ya da alanı ilgili olan anlamına gelir. Toplumun geneline açık olan, herkesin erişimine veya kullanımına açık olan her şey kamusaldır.

Kamucu ise kamunun yani halkın yararını gözetmektir. Kamucu bir anlayıştaysanız toplumun ortak çıkarları, herhangi bir kişi, aile, şirket ya da kurumdan daha öndedir. Kamucu yaklaşım, kütüphaneler, parklar, sosyal alanlar, pazarlar vb gibi ortak kullanımdaki alanların ve hastane, okul gibi toplum hizmeti veren kurumların mülkiyetinin devlette ve/veya yerel yönetimlerde, yani kamu mülkiyetinde olması gerektiğini savunur. Eşitlikçi, erişilebilir, nitelikli ve fırsat eşitliğini gözeten bir anlayışa dayanır.

Kamucu eğitim, eğitimin bir kamu hizmeti olarak görülmesini ve devlet tarafından finanse edilerek herkes için eşit, ücretsiz ve erişilebilir hale getirilmesini savunan bir yaklaşımdır. Bu modelde eğitim, piyasa koşullarına ve özel sektörün kâr amaçlı girişimlerine bırakılmadan, toplumsal eşitliği güçlendiren bir araç olarak tasarlanır. Kamucu eğitim anlayışında, eğitimin niteliği ve erişimi bireylerin sosyoekonomik durumuna bağlı olmamalı, herkes için aynı kalite standartlarında sunulmalıdır. Bu nedenle devlet, eğitim yatırımlarını artırarak öğretmen yetiştirme, okul altyapısını güçlendirme ve öğrencilere eşit fırsatlar sağlama gibi alanlara öncelik verir.

Dünyada Finlandiya, Küba ve Almanya gibi ülkeler kamucu eğitim politikalarını başarıyla uygulayan örnekler arasındadır. Bu ülkelerde eğitim, özel sektörün kâr güdüsüne teslim edilmeden kamusal bir hak olarak ele alınmış, özel okullar sınırlandırılmış ve kamu kaynaklarıyla güçlü bir eğitim sistemi oluşturulmuştur.

Kamucu eğitim modelinde, yalnızca temel eğitim değil, yükseköğretim de devlet tarafından finanse edilerek herkesin bilimsel bilgiye ve mesleki eğitime eşit şekilde ulaşması hedeflenir. Böylece toplumsal adalet, sosyal hareketlilik ve demokrasi güçlenirken, eğitim bireysel bir ayrıcalık olmaktan çıkar ve kamusal bir hak olarak herkesin yararına sunulur.

TÜRKİYE’DE EĞİTİM KAMUCU MU?

Cumhuriyetin kuruluşunda böyle bir anlayışla yapılandırılan eğitim bugün kamucu olmanın çok uzağına düşmüştür. Türkiye’de uygulanan sistemin kamucu olmaktan çok uzak olduğunu ve bu uzaklaşmanın son dönemde daha da hızlandığını sadece aşağıdaki rakamlar bile çok net gösteriyor.

■ Türkiye eğitim enflasyonunda %91,6 ile Avrupa birincisi oldu.

■ Devletin eğitim harcaması Türkiye’de öğrenci başına 5.352 dolar iken, OECD ortalaması 12.647 dolar. Meksika ve Kolombiya’dan sonra Türkiye öğrenci başına en az harcama yapan üçüncü OECD ülkesi.

■ Türkiye 2025 yılının toplam eğitim bütçesi içinde yatırıma yalnızca %10 ayrılmış.

■ TÜİK’in 2023 verilerine göre, 15-19 yaş grubundaki gençlerin %28’i ne eğitimde ne de istihdamda yer alıyor. Özellikle lise seviyesinde, ekonomik gerekçelerle okuldan ayrılan öğrenci sayısı hızla artıyor.

Bugün kamusal eğitim adı altında sunulan hizmet, kamucu eğitim ilkelerinden uzaklaştıkça, toplumsal eşitsizlikler daha da derinleşiyor. Eğitimi bir hak olarak değil, bir maliyet kalemi olarak gören anlayış değişmediği sürece, her türlü krizin faturası çocuklarımıza kesilmeye devam edecek.

Kamucu bir eğitim anlayışı, sadece öğrenciler için değil, aynı zamanda öğretmenler, veliler ve toplumun tümü için bir gerekliliktir. Kamusal okulun, nitelikli ve eşitlikçi eğitimin yeniden inşası, geleceğe dair umudu da yeniden kurmak anlamına gelir. Kamusal eğitim olmaksızın fırsat eşitliğinden, özgür düşünceden ya da demokratik yurttaşlıktan söz edilemez.

KAMUSALLIKTAN UZAKLAŞTIRAN SİYASİ İRADE

Eğitimi kamuculaştırmak için kaynakların yetersizliği sadece bir bahanedir. Herhangi bir toplumsal ihtiyacımıza kaynak ayırmak zor değildir. Türkiye gibi bir ülke fazlasıyla kaynak bulabilir, ayırabilir. Kaynak bulma/yaratmak teknik bir meseledir.

Oysa, maruz bırakıldığımız yoksullaştırma, devlet okulu niteliğinin düşmesi, öğrencilere bir öğün okul yemeğinin çok görülmesi, astronomik okul ücretleri, eğitim ortamına tarikatların sokulması, müfredatta muhafazakârlaşma, kamusal olsa da kamucu olmayan bir eğitim anlayışını benimsemek ise siyasidir.

Bu siyasetin doğal sonucu ise çocukların itaat eden, ailesinin sınıf kaderinin ya da hapsedildiği toplumsal katmanın dışına çıkmayı tahayyül edemeyen, haklarının farkında olmayan ve başlarına geleni kabullenmiş birer aparat olarak yetişmeleridir.