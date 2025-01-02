Eğitimde yaşanan sorunlar artarak devam etti

Kemal IRMAK - Eğitim Sen Başkanı

Eğitimde yaşanan ve yapısal hale gelen sorunlar, ülke ekonomisinde yaşanan sorunların ardından halkın en öncelikli sorunları arasında üst sıralarda yer almayı sürdürmektedir. Türkiye’de çocuklar okula aç gitmekte, yeterli beslenememekten kaynaklı fiziksel ve zihinsel gelişimleri sağlıklı olmamaktadır. Yine çocuk ve gençlerimizi eğitim hakkından eşit koşullarda yararlanamamaktadır. Yoksul, emekçi ailelerin çocukları başta olmak üzere, kız çocukları ve kırsal kesimde yaşayan çocuklar açısından eğitime erişim konusunda yaşanan sorunlar artarak devam etmektedir.

2024/25 eğitim öğretim yılında eğitimde bölgesel, cinsel, sınıfsal vb. eşitsizlikler derinleşmiş, çocuklar ve gençler eğitim hakkından eşit koşullarda yararlanamamış, eğitime erişimde yaşanan sıkıntılar varlığını sürdürmüştür. 6 Şubat depremlerinin 2. senei devriyesine girerken, deprem bölgesinde eğitim öğretimde yaşanan sorunlar çok büyük oranda devam ediyor. Siyasi iktidarın eğitim alanında, uzun süredir kendi siyasal-ideolojik hedefleri doğrultusunda attığı adımlar, okul öncesi eğitimden başlayarak eğitimin bütün kademelerinde Diyanet İşleri Başkanlığı başta olmak üzere, çeşitli vakıf ve derneklerle iş birliği halinde hayata geçirilen ÇEDES benzeri proje ve protokoller, başta öğrencilerimiz olmak üzere, öğretmenler, eğitim emekçileri ve velileri doğrudan etkilemiş, özellikle okullarda ve okul dışında yürütülen dini içerikli ÇEDES faaliyetleri (cami ziyaretleri, mezarlık temizliği, sınıfların içinde Kabe ve mezar maketleri ile yapılan dini ritüeller, okullara imam görevlendirilmesi, 4-6 yaş grubu ve ilkokullara Kuran kursları vb.) belirgin şekilde artmıştır.

Siyasi iktidarın ülke genelindeki politikalarının eğitimdeki yansıması ÇEDES ve MESEM projeleri olarak karşımıza çıkmıştır. ÇEDES’le okullarda ve toplumsal yaşam alanlarında dini değerler temelli bir eğitim ve toplum yaşamı hedeflenirken, MESEM projesi ile öğrenciler ‘stajyer emeği’ ve ‘beceri eğitimi’ adı altında patronlara ucuz işgücü olarak pazarlanmaktadır. Siyasi iktidarın eğitim alanında, uzun süredir kendi siyasal-ideolojik hedefleri doğrultusunda attığı adımlar, okul öncesi eğitimden başlayarak eğitimin bütün kademelerinde Diyanet İşleri Başkanlığı başta olmak üzere, çeşitli vakıf ve derneklerle iş birliği halinde hayata geçirilen ÇEDES benzeri proje ve protokoller, başta öğrencilerimiz olmak üzere, öğretmenler, eğitim emekçileri ve velileri doğrudan etkilemeyi sürdürmektedir. Siyasi iktidar ÇEDES projesi ile ‘Taliban modeli’ olarak ifade edebileceğimiz dini kural ve referanslara dayalı bir eğitim ve toplum modeli oluşturmayı hedeflemektedir. Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında da eğitimi dinselleştirmek için bütün olanaklarını devreye sokmuş durumdalar. “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” ismiyle duyurdukları eğitim modeli, eğitimin bilimsel yöntemlerden uzaklaştırılarak gerici bir girdaba sokulması için tamamlayıcı rol oynamıştır.