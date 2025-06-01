Eğitime özelleştirme darbesi

Esen Karaküçük - Eğitimci

Cumhuriyet kurulurken eğitim herkes için kamusal bir hak olarak tanımlanmıştı. Bilimsel ve laik karakterli bir eğitim sistemi hedefleniyordu. O dönem büyük umutlarla çıkılan eğitim yolculuğunda, 2. Dünya Savaşından sonra bu politikalardan hızlı bir kopuş yaşandı. ABD emperyalizminin yörüngesine giren Truman doktrini, Marshall Planı, NATO üyeliği gibi anlaşmalarla emperyalizme bağımlılık arttı. Diğer yandan Soğuk Savaş döneminin ve Atatürkçülüğe bütünüyle itiraz eden ABD’nin etkisiyle kapitalizm muhafızlığı ve anti-komünist siyasal politikalar geliştirildi. Köy Enstitüleri kapatıldı. Eğitimi İslamileştirme çabalarıyla İmam Hatip Liseleri açıldı. Bağımsızlığı savunan sosyalistlerin ise temel mücadele hattı özgürlük ve eşitlikti. Cumhuriyeti ve laikliği kazanılmış bir mevzi olarak değerlendiriyorlardı.

Emperyalizme bağımlılık politikaları en çok ve öncelikle eğitim sistemini hedef aldı. Gelecek kuşakları da emperyalizmin güdümüne sokmak gerekiyordu. 1961 Anayasasında 21. madde ile ilk özel yüksekokullar için kapı aralandı. ’60’lı yılların sonunda bu okulların sayısı 44’ü bulmuştu. Devlet üniversiteleri çok daha nitelikli iken, özel yüksekokullar kısa zamanda “eğitim-öğretim” işlerine paranın bulaştırılmasıyla yozlaşmaya, yolsuzluklarla anılır olmaya başladı. Bu gelişmeler toplumda geniş tepkiler buldu. 1967’de İTÜ Talebe Birliği yayınladığı bildiride; “halkçı eğitimin yıkılmak istendiğini, Türkiye’yi karanlık günlerin beklediğini” yazdı. Özel okullara tepkiler hızla gelişti. Kamusal eğitim talepleri yükseldi, yaygınlaştı. Yürüyüş ve mitingler yapıldı. Türkiye Öğretmenler Sendikası (TÖS) 1969 Temmuz’unda 40 bin kişi ile Büyük Eğitimci Yürüyüşünü başlattı. Aynı yıl Büyük Öğretmen Boykotunu örgütleyen TÖS eylemi gerçek anlamda bir Genel Greve de dönüştü. TÖS eylemliliği eğitim alanının dönüştürülmesine karşı çıkan bu büyük olayla tarihe geçti. Toplumsal tepkiler şiddetle ve askerî darbelerle bastırıldı.12 Eylül 1980 askerî darbesi, bir yandan “Bağımsız Türkiye!” diyen devrimci dinamikleri tasfiye ederken, diğer yandan eğitimde İslami değerleri öne çıkartıp din dersini zorunlu hale getirerek demokrasi tarihine asla silinmeyecek kara leke olarak geçti.

TEK ADAMA DOĞRU

AKP ile başlayan 2002’li yıllardan bu yana herkes için erişilebilir, nitelikli, zorunlu olması gereken eğitim hakkı, eğitim sisteminde sık sık sistemsel ve yapısal olarak uygulamaya sokulan değişikliklerle, erişilemez ve niteliksiz hale getirildi. Eğitim laik, bilimsel, kamusal niteliğini hızla yitirdi. 2002’de emperyalizm için en iyi seçenek olarak kurulan AKP iktidara gelince, daha 1995’lerde tartışılmaya başlatılan, “parlamenter rejim yerine başkanlık rejimine geçiş” hedefinin taşlarını döşemeye başladı.

Bugün siyasal iktidar; piyasacı, siyasal İslamcı politikalarını antidemokratik yöntemleriyle bir bir hayata geçirerek ilerliyor. Eğitim sisteminde uygulanan özelleştirme politikaları çığırından çıkmış durumda. Halk çocukları belli ki siyasal iktidarın kapsama alanına bile girmiyor.

SERMAYE, TARİKAT EL ELE

Bugün eğitimde özelleştirmeler ve uygulanan gerici, keyfî uygulamalar eğitim sorununu kangrene dönüştürdü; Özel okul sayısının patladığı, rant odaklı sistem ile nitelikli eğitimin ortadan kalktığı, eğitimde eşitlik ilkesinin yok sayıldığı bir eğitim sistemi dayatılıyor. Okulların büyük çoğunluğu İmam Hatip ya da MESEM’lere dönüştürüldü. Yolsuzluklarla da gündeme gelen MESEM’lerde çocuk işçiliği, yeni düzenlemelere gidilerek meşrulaştırılmaya çalışılıyor. Çocuklar MESEM uygulamalarında, iş güvenlikleri bile denetlenmeden, “çok ucuz ve güvencesiz işçi” olarak patronların sofrasına meze yapılıyor. Okullardaki çocuklar ise liyakatli öğretmenler yerine, tarikat mensubu, ya da ülkü ocaklı eğitimci olmayan kişilerin ellerine bırakılıyorlar.

OKUL MU, TİCARETHANE Mİ?

Özelleştirme uygulamaları sonucu binlerce çocuk, buralara bile gelemiyor. Çünkü 4+4+4 şeklinde değişen eğitim sistemi sonrasında düz liseler kapandı, LGS’de sadece belirli okullar sınavla öğrenci alır oldu. Anadolu ve Fen Liselerine yerleşemeyen binlerce yoksul aile çocuğunun MTAL (Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri) veya İmam Hatip Okulları dışında seçeneği kalmadı. Akademik okullara erişim yoksul halk çocukları için mümkün değil.

Şirketleşmiş tarikat yapılarının okulları doğrudan yönettiği, liselerin İmam Hatip Liselerine dönüştürüldüğü, devlet okullarının çocuk işçi bulma kurumu haline getirildiği mağduriyetler yetmezmiş gibi, üzerine sürekli yeni sorunlar eklenmeye devam ediliyor. Eğitim Sistemi adeta kurtlar sofrasına döndü; Maarif Modeli Raporundan yeni uygulamaların eskiyi aratacağı açıkça görülüyor. Sınavlarda mülakat gibi yöntemlerin belirleyici olacağı, sertifika, referans gibi kriterlerle ayrımcı, torpile dayalı politikaların önünün iyice açılacağı rapordan çıkarılabilir.

DEĞİŞTİRECEĞİZ

Özelleştirmelerle yoksul halk çocuklarının eğitim hakkının yok sayıldığı, çocukların şirketlerin insafına bırakıldığı, pek çok tarikat yurdunda ya da işyerinde istismar, ihmal ve iş cinayetlerinin yaşandığı, eğitimsizliğin ve yoksulluğun bir sonucu olan “akran zorbalığı”nın arttığı koşullarda halktan ne yapması bekleniyor? Hak ihlallerine ve zorbalıklara teslim olmaları mı? Gelecekten umutlarını kesip pes etmeleri mi?

Her düzeyde yaşanan çaresizlik duygusu, sanıldığı gibi teslimiyet olacağı anlamına gelmez. Gençlik sadece öğrenci gençlik de değil. Eğitime erişemeyen, diploması varsa iş bulamayan, hiç atanamayan, barınma ve beslenme sorunuyla aç sefil tek başına bırakılan gençlik eğer isyan ediyorsa, yapılacak olan, onların sorunlarını çözmektir. Suçlu çıkarıp tutuklamanın akılla, vicdanla ve hukukla herhangi bir açıklaması olamaz. Geleceğinden umudunu kesen gençler intihar noktasına geldiyse, bu haksızlıklara karşı isyan duygusu yaşamalarından daha doğal bir şey olamaz.

Yok sayılanların, kaybedecek bir şeyi olmayanların çaresizlik duyguları birleştiğinde umuda dönüşür.

Ortak mücadele umudu kendi içinde taşır, değiştirme gücü açığa çıkar. Sol Parti’nin eğitim kampanyası tam da bunu vurguluyor; Değiştireceğiz!