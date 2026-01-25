Eğlence mi, İsyan mı? Roger Waters Neden Rahatsız Ediyor? Waters–Osbourne Gerginliği Üzerine Bir Vicdan Muhasebesi

Serkan Fırtına

Rock dünyasında son dönemde yaşanan tartışma, yüzeyde bakıldığında bir müzisyenin ölümünün ardından yapılan sert bir açıklamadan ibaret gibi görünebilir. Oysa Roger Waters’ın Ozzy Osbourne’un ardından söyledikleri ve buna karşı verilen tepkiler, müziğin yalnızca estetik bir alan değil; aynı zamanda etik, politik ve kültürel bir zemin olduğunu bir kez daha hatırlattı.

Waters, Black Sabbath’a ve Ozzy Osbourne’un müzikal çizgisine hiçbir zaman ilgi duymadığını açıkça ifade etti. Hatta Osbourne’un kariyerinin belirli dönemlerini “televizyonda yıllarca süren saçmalık ve aptallık” olarak nitelendirdi. Bu sözler doğal olarak tepki çekti.

Ozzy’nin ailesinin sert açıklamaları ve ardından Pink Floyd’un ikonik prizması ve albümleri ile ilgili alay eden bir görsel paylaşılması, tartışmayı hızla kişisel ve sembolik bir düzleme taşıdı. Bu noktada tansiyon daha da yükseldi. Ozzy Osbourne’un oğlu, Waters’a yönelik son derece saldırgan ve küfürlü bir dille kaleme alınmış bir yanıt verdi. Tartışma böylece düşünsel bir itirazdan çıkıp, öfke ve refleksle verilen bir savunma hattına sürüklendi. Bu tepki, Waters’ın sözleriyle hesaplaşmak yerine, onları bastırmaya ve itibarsızlaştırmaya dönük bir dilin tercih edildiğini açıkça gösteriyordu.

Ancak mesele, bu sözlerin kaba olup olmadığı sorusuyla sınırlı değil.

Çünkü Roger Waters herhangi bir rock yıldızı değildir. Pink Floyd’un konsept albümlerine damga vuran, müziği bir anlatı alanına dönüştüren, sahneyi politik bir ifade zemini olarak kullanan bir sanatçıdır. The Dark Side of the Moon, The Wall, Animals, Wish You Were Here gibi albümler yalnızca müzik tarihi açısından değil; modern insanın yabancılaşması, iktidar ilişkileri ve toplumsal travmalar açısından da temel referans noktalarıdır.

Roger Waters, Pink Floyd dönemindeki konsept albümleri ve bireysel işleriyle, “sanatçı” sıfatını tarihin altın harfleriyle hak eden nadir isimlerden biridir. Onun müziği, dinleyiciyi sadece eğlendirmeyi değil, rahatsız etmeyi de hedefler. Çünkü Waters için sanat, konforlu bir alan değil; yüzleşme alanıdır.

Burada bir parantez açmak gerekir: Ozzy Osbourne’un müzikal önemi tartışmasızdır. Black Sabbath’la birlikte heavy metalin estetik ve duygusal dilini kuran, karanlık temaları ana akıma taşıyan, onlarca grubu ve müzisyeni etkileyen bir figürden söz ediyoruz. Metal müziğin bugün sahip olduğu karanlık ton, riff anlayışı ve atmosfer büyük ölçüde Sabbath mirasına dayanır. Ozzy, bu mirasın simgesel sesi ve yüzüdür.

Ancak tam da bu noktada ayrım belirginleşir.

Bu ayrım sadece müzikal tercihlerle ilgili değildir; arka planda çok daha sert bir dünya görüşü çatışması yatar. Nitekim Sharon Osbourne’un Waters’a yönelik sert çıkışları ve onu "antisemitizm" ile suçlayan açıklamaları tesadüf değildir. Sharon ve Ozzy Osbourne çifti, Waters’ın yıllardır öncülük ettiği İsrail’e yönelik kültürel boykot çağrılarını her fırsatta reddetmiş, İsrail’in politikalarına açık destek vermişlerdir. Sharon Osbourne için Waters’ın Filistin davasını savunması bir "aktivizm" değil, bir "düşmanlık" olarak kodlanır. Bu durum, tartışmayı kişisel bir kavgadan çıkarıp; Batı merkezli statükoyu savunanlarla, bu statükoyu sarsmaya çalışan devrimci tanıklık arasındaki ideolojik uçurumu net bir şekilde ortaya koyar.

Bu yaklaşım, Waters’ın politik duruşuyla doğrudan bağlantılıdır. Waters, yıllardır Filistin meselesinde açık ve net bir tavır alıyor. Batı’nın çifte standartlarını, medya sessizliğini ve devlet destekli şiddeti sahneden, röportajlardan ve albümlerinden geri adım atmadan eleştiriyor. Bunun bedelini de ödüyor: konser iptalleri, linç kampanyaları, sansür girişimleri… Buna rağmen geri çekilmiyor.

Ozzy Osbourne ise kuşkusuz rock tarihinin en tanınmış figürlerinden biridir. Ancak onun kariyeri, müzikle olduğu kadar popüler kültürle de iç içe ilerlemiştir. Sansasyonel sahne olayları, şiddete olan yatkınlığı, şok etkisi yaratmayı hedefleyen performanslar, reality şovlarla görünür kılınan özel hayat… Bunlar Ozzy’nin müzikal mirasını tamamen geçersiz kılmaz elbette; fakat bu mirasın politik, etik ya da düşünsel bir sorumlulukla kurulduğunu söylemek de zordur.

Ozzy’nin geçmişi, çoğu zaman popüler kültürün talep ettiği “saçmalık” üzerinden şekillenmiştir. Şaşırtmak, gündem olmak, sınırları yalnızca şov uğruna zorlamak… Bu, Waters’ın bilinçli olarak kurduğu sanatsal-politik hattın tam karşısında duran bir duruştur.

Bu nedenle Ozzy’nin ailesinin Pink Floyd’un ikonik prizma afişi üzerinden yaptığı görsel müdahale, tartışmanın seviyesini düşüren bir kırılma noktası oldu. Bir sanatçının sözlerini eleştirmek başka, müzik tarihine mal olmuş bir sembolle alay etmek başkadır. Waters’ın sözleri serttir; ancak düşünsel bir zemine dayanır. Görsel alay ise meseleyi popüler kültür refleksine indirger.

Asıl dikkat çekici olan ise bu tartışmanın neden bu kadar büyüdüğüdür. Çünkü Roger Waters’ın söyledikleri, yalnızca Ozzy Osbourne’a dair değildir; günümüz müzik dünyasının genel sessizliğine yöneltilmiş dolaylı bir eleştiridir.

Bugün özellikle Filistin meselesinde bu sessizlik daha da görünür hâle geliyor. On binlerce sivilin öldürüldüğü, şehirlerin yok edildiği bir dönemde, müzik dünyasının büyük bir kısmı ya tamamen susuyor ya da kimseyi rahatsız etmeyecek muğlak cümlelerle pozisyon almaktan kaçınıyor. Kariyer kaygısı, iptal edilme korkusu ve piyasa dengeleri, sanatsal vicdanın önüne geçmiş durumda.

Roger Waters bu yüzden rahatsız edici bir figür. Çünkü o, sanatçının yalnızca üreten değil, tanıklık eden biri olması gerektiğini hatırlatıyor. Filistin için açıkça konuşması, bunun bedelini göze alması ve bu tavrı yıllardır sürdürmesi, onu çağdaşlarının büyük bölümünden ayırıyor. Bu duruş sevilmeyebilir, eleştirilebilir; ancak yok sayılması mümkün değildir.

Bugün mesele Ozzy Osbourne ya da Roger Waters’tan çok daha büyük bir yerde duruyor. Mesele, günümüz müzisyenlerinin ve sanatçılarının politik olana ne kadar dahil olabildiği ya da bilinçli biçimde ne kadar uzak durmayı seçtiği.

Nihayetinde tarihin tozlu sayfaları, reality şovları değil; rüzgara karşı konuşma cesareti gösterenleri kaydedecek. Bugün müzik dünyası derin bir sessizliğe gömülmüşken şu ayrım her zamankinden daha net: Bazıları sadece bir dönemin eğlencesi olur, Roger Waters gibi isimler ise bir devrin vicdanı.