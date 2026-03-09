Ehven

“Aşk-ı memnu ‘yasak aşk’ demekse, memnuniyet ‘yasak niyet’ mi demek?”

“Of ya bunlarla mı kafa yoruyorsun? Telefona bakayım, yok öyle değilmiş.”

“Şerbetin içinde neden şer var mesela?”

“Her şerde bir hayır vardır.”

“Hayır yoktur.”

“Bir de ehven-i şer var. Ehven zaten ‘az kötü’ demek. Buna bir de ‘şer’ eklemenin manası yok. Anlamı pekiştirebilir belki”

“Hayatı boyunca ülke dışına çıkmamış insanların, her konuda ‘Bu sadece Türkiye’de olur’ demesi gibi olacak ama ‘ehven’in Batı dillerinde tam bir karşılığı yok sanki.”

“Kötüler arasında daha az kötüyü seçmek ‘doğulu’ bir kavram mı diyorsun? Bak bu doğruysa Orhan Pamuk’a yeni bir roman konusu çıkar buradan.”

“Sen eskiden ne güzel, Anadolu ve Mezopotamya’ya ‘Orta Dünya’ derdin, ‘dünyanın ortası, merkezi’ diye. Beyaz Adam’ın doğusunda olmayı ne zamandır benimsedin?”

“Benim Orta Dünya’mı senden başka kim hatırlıyor? Beyaz Adam dünyanın ortasına İsrail’i indirdi ve dünya orta yerinden çatladı.”

***

“Bu İsrail projesinin arkasında, en başından beri, soğukkanlı, ilkesiz ve acımasız bir aygıt duruyor. Fetullah tarzı ama Fetö çırak kalır bunların yanında. Hamas’ı bile en dipten onların yarattığını veya suyun yönünü bile isteye o tarlaya yönlendirdiklerini düşünüyorum. Hamas İsrail’in aşısı.”

“Şu düşünerek tarih yazma şeyi de iyice moda oldu. Senin düşüncelerinin ne önemi var? Kanıt nerede? Ben de Covid aşısının insanları öldürdüğünü düşüyorum, diş macunu da kitleleri pasifize ediyor ve uzaylılar aramızda.”

“Şu uzaylı lafı da saçmalık, hatta kibir barındırmıyor mu? Biz de uzaylı değil miyiz, uzayla çevrili değil miyiz? Evrende bit kadar yeri olmayan dünyayı bir tarafa koyup, diğer her şeyi ötekileştirme cüreti basbayağı bir ukalalık. Dünyalılar ve uzaylılar, kibre bak.”

“Yunanların tuzun biberin bile başına “Greek” koyması gibi. Gündelik faşizm söz konusuysa biz Yunan’ın ehveni kalırız.”

“Şu an İran’ı destekliyor olmamız, İsrail ve ABD’nin ne kadar kötü olduğunu kanıtlamıyor mu? Önce Şah, sonra Humeyni tarafından gasp edilmiş bir ülke. Tepeden tırnağa çürük bir sistem. Son beş yılda en az beş bin muhalif idam edilmiş. İdam edilenlerin çoğu yirmi yaşlarında protestocu gençler. Üç bin yıllık tarih, kadınların saçına indirgenmiş. Saçı nedeniyle idam edilen genç kızlar. Sistematik işkence, sistematik beyin yıkama. Dünyanın en zengin doğal kaynaklarına sahip olup, çoğunluğu açlık ve sefalet sınırında yaşayan insanlar. Okumadığı bir kitabın yazarına ölüm fetvası çıkartan diktatör. Solcuları sosyalistleri, devrim yaparken kullanıp, ilk fırsatta idam sehpasına yollayan fırsatçı ahlaksızların yönettiği; kendi insanlarına zulmeden zalimlerin, rüşvetçi, dolandırıcı, kadın düşmanı ahlaksızların iktidarda olduğu bir ülke. Hayattaki tüm ideallerimin zıttı ve düşmanı olan bir ülke. Ve ben bu ülkeyi savunuyorum şu anda. Çünkü İsrail ve ABD o kadar kötü ki, İran bile ehven kalıyor yanlarında.”

***

“Özgürlük savaşçısı ABD ve İsrail’in bütün Arap müttefikleri şeriatla yönetiliyor bu arada.”

“Ben şu ehven haline, durumların kendisine ek olarak ayrıca tahammül edemiyorum. Şimdi üzerinden bin yıl geçmiş gibi ama daha dün olan Altılı Masa saçmalığı. Tek sebebi bir adamı cumhurbaşkanı adayı yapmak olan bir masa. Bunu bilmek, buna karşı yazılar yazmak ama sonra o kişi aday olduğu anda da, buna itiraz etmek karşı tarafın işine geleceği için, söylediğin her şeyi yutup karşı çıktığın bir durumun savunucusu olmak. Çok ağrıma gidiyor bu bile bile tutarsızlaşma. Yıllardır siyasette yaşadığımız bu. Razı gelmek. Ehveni seçmek.”

“1 Nisan 2019’dan bu yana İmamoğlu’nun seçtiği stratejiyi, yaptığı konumlandırmayı yüzde yüz eleştiririm ama şu anda bunun sözünü etmek bile karşı tarafa yarayacağı için, eleştirdiğim bir şeyin savunucusu olmak zorundayım. Öyle bir mağduriyet yaratıldı ki, insana üçüncü bir yol bırakmıyorlar. Ve Türkiye siyaseti bildim bileli böyle. Bu ehvene sıkışma halinden bıktım, usandım, yoruldum ama sessiz kalmak bile ses.”

“Senin derdin de büyükmüş arkadaş. Kimimiz öldük, kimimiz nutuk söyledik diyorsun.”

“Ya boşanıp kurtulacaksın ya da baba evine dönüp ezileceksin: Ya kocandan ya babandan çekeceksin. Milyonlarca kadın bu ehvenle yaşıyor”

“Veya istifayı basıp aşağılık yöneticinin baskılarından hemen kurtulabilirsin ama kiranı nasıl ödeyeceksin?”

“Hani düğün gecesi herkesin yüzünde bir sırıtış, aklında binbir soru vardır. Bu evliliğin yürümeyeceğini bal gibi bilirsin ama gelini damadı öpersin, halay bile çekersin. Gelinin babası orada gülümsüyor ama içinden ‘Ben niye bu işe karşı çıkamadım, kızımı göz göre göre mahvediyorum’ diyor, damadın anası tebessümle selam verirken içinden ‘Allah canımı alsa da bu gece bir an önce bitse’ diye geçiriyor. Sonra fotoğrafçı tüm aileyi çağırıyor ve herkes mutluluk pozu veriyor... İşte o haldeyim. Oradaki anneyim ben veya babayım veya damadın çocukluk arkadaşı, gelinin kankasıyım. Her şeyi biliyorum, her şeyin farkındayım ama ya korkaklığımdan ya da hayır olsun diye gülümseyerek kameraya bakıyorum.”

“Meşk-i Memnu”

“Ehlen ve sehlen cenaze namazına...”

“Sehven diye bir sözcük var, bir ara onu da mı konuşsak?”