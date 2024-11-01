Ekim kasvetinde Tottenham Hotspur Stadı’nda Lig Kupası

Bir Ekim’i daha geride bırakmaya hazırlandığımız zamanlarda İngiltere Lig Kupası’nda son 16 maçları, Championship kulüpleri Preston North End, Sheffield Wednesday ve Stoke City, 25 Eylül’de yapılan kura çekiminde en düşük sıradaki takımlar. 2024-25 sezonunda 65. yaşını kutluyor Ada futbolunun üçüncü, sponsoruna ithafen ‘Carabao Kupası’, ilk kez 1960-61 sezonunda oynanmış. Ağustos sıcağında başlayan 92 profesyonel kulübün mücadele ettiği kupanın ilk turunda 24 kulüplü Championship’ten 22 kulüp ve League One (3. Lig), League Two (4. Lig) kulüpleri sahne aldı. Sonraki turda, 2023-24 Premier Lig sezonunu 18. ve 19. sırada tamamlayan iki Championship kulübü (Luton Town ve Burnley), Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi veya Konferans Ligi’nde yer almayan Premier Lig kulüpleri devreye girdi. Tek maç üzerinden eleme usulü oynanan kupanın kura çekiminde tüm takımlar aynı torbada, haliyle maçlar sürprizlere açık, zayıfın, güçlüyü yenebilme ihtimali. Eh biz de futbolu bu yüzden sevmedik mi?

Kupanın dev maçında Tottenham Hotspur’ün görkemli stadında ligde istikrarsız sonuçlar alan ev sahibi, kupaya pek önem vermeyen Manchester City karşısında. İki kulüp tüm kupalarda 152 kez karşılaştı, Manchester City 61, Tottenham 58 maçta sahadan galip ayrıldı. Ev sahibi Tottenham 4-3-3 dizilişinde, kalede Vicario, savunmada Gray, Romero, Dragusin, Van de Ven, orta sahada Sarr, Bentancur, Kulusevski, ileri uçta Johnson, Solanke, Werner. Misafir Manchester City 4-1-4-1 dizilişinde, kalede Ortega, savunmada Lewis, Stones, Dias, Ake, önlerinde İlkay Gündoğan, orta sahada Savinho, McAtee, O’Reilly, Nunes, ileri uçta golcüleri Foden. Takımın asları Haaland, Gvardiol, Kovacic, Silva yedek kulübesinde, malum hocaları Guardiola’nın öncelliği ligde şampiyonluk. İlk bölümde oyunu kısa paslarla geriden kuran rakibi karşısında 3. bölgede amansız baskıda Tottenham, Guardiola’nın oyun felsefesi top sende olduğu sürece rakip sana zarar veremez. Kısa paslarla kurulan oyun oyuncuları birbirine bağlı tutar, bu da top kaybolduğunda rakibin kontrasına etkili basmaya olanak tanır. Ancak maç planladığı gibi başlamıyor, 6’da rakibin geride eksik yakalandığı pozisyonda öne geçiyor Tottenham, Kulusevski’nin sağdan önü açık pozisyonda taşıdığı ve yerden ceza sahasına enfes bıraktığı topta gol vuruşunu yapan Werner, top kaleci Ortega’nın çabasına rağmen ağlara gidiyor. Geriye düşmesine rağmen sisteminden vazgeçmiyor City, bu sezon geriye düştükleri tüm maçları kazandıklarını hatırlatalım. 14’te Tottenham’da sakatlanan Van De Ven’in yerini Udogie alıyor. İlk 15 dakikada topa yüzde 68 oranında sahip City, ancak rakip kaleyi bulan vuruşları bulunmuyor. 21’de soldan kullandığı maçın ilk kornerinde Kulusevski’nin vuruşunda rakip kaleyi bulamıyor Tottenham, daha az atak yapmasına rağmen 3. bölgede daha etkili beyazlı takım. 25’te sezonun en güzel gollerinden birini izliyor Hotspur Stadı’nın dolduran taraftarlar, ev sahibinin sağdan kullandığı kısa kornerde Kulusevski’nin pasını ceza sahasının sağından köşeye vuruşla enfes bitiriyor Sarr, City savunmada ve hücumda varlık gösteremiyor. 32’de İlkay Gündoğan ile soldan kullandıkları duran toptan sonuç alamıyorlar, o dakikaya kadar misafir takımın rakip kaleyi bulan vuruşu bulunmuyor. Devrenin son bölümünde baskıyı artırıyorlar, 40’ta Savinho sağ çaprazdan isabetsiz vuruyor, akabinde baskı sonuç veriyor. 45+4’te Savinho’nun sağdan ortasında arka direkte Nunes demarke pozisyonda topu ağlara gönderen oyuncu, pozisyonda Tottenham savunması adam paylaşımında hatalı. Tottenham’ın topa yüzde 31 oranında sahip olduğu, rakip kaleyi altı kez yokladığı dört dakika uzatılan devre 2-1 üstünlüğüyle kapanıyor.

2. devrenin başında Tottenham’da sakatlanan Sarr’ın yerine Bissouma sahada. City’de Dias ve İlkay Gündoğan’ın yerlerini Gvardiol ve Kovacic alıyor. Rakip kaledeki baskısına bıraktığı yerden devam ediyor City, 48’de Stones’un pasında Savinho sağ çaprazdan yokluyor rakip kaleyi, akabinde Tottenham atağında Werner rakip savunmanın arkasına sarktığı pozisyonda isabetsiz vuruyor, maçın muhtemel kırılma anlarından. 52’de Tottenham’da savunmada Romero yerini Davies’e bırakıyor. Akabinde Bissouma sarı kartı gören oyuncu. 55’te City savunmasını yine dengesiz yakalıyor Tottenham, Johnson’un pasında Werner kaleci Ortega’yı geçemiyor, tüm iyi niyetine ve çabukluğuna rağmen son vuruşlarda etkisiz 16 numara. 58’de City’de Foden, Silva değişikliği geliyor. 62’de City’de sahayı sedyeyle terk eden Savinho’nun yerini Wright alıyor. 2005 doğumlu orta saha oyuncusu City alt yapısından yetişti. 68’de Tottenham’da Werner ve Johnson’un yerlerini Richarlison ve Moore alıyor. 74’te City savunmasında Ake’nin yerine Simpson-Pusey sahada. Son bölümde kupaya tutunma adına 3. bölgeye kalabalık çıkıyor City, Tottenham rakibi eksik yakaladığı pozisyonlarda gole yakın. 82’de Richarlison kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda gol vuruşunu yapamıyor, maçın muhtemel en net pozisyonu. 88’de City’nin sağdan kullandığı kornerde Akanji’nin vuruşunu çizgide çıkartıyor Bissouma, Tottenham kalecisi Vicario’nun yan toplarda zaafı aşikâr. Altı dakika uzatılan maçta başka gol olmayınca Tottenham 60.797 taraftarın şahitliğinde 2-1 kazanıp Lig Kupası’nda çeyrek finale yükseliyor. Muhtemel rakipleri Arsenal, Liverpool, Manchester United ve Newcastle. Bu turda olduğu gibi gelecek turda nefes kesen maçlara şahit olacaktır sanırım.