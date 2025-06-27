Ekmeden biçmeye destek Büyükşehir’den

BirGün EGE

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Bigadiç ve İvrindi ilçelerinde bulunan Damızlık Koyun Üretim Tesislerini Geliştirme Projesi ile 600 koyunun kaba yem ihtiyaçları, öz kaynaklarla yapılan üretim sonucu karşılanıyor. Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Üniversitesi Çağış Yerleşkesi’nde 100 dekar ve Burhaniye BAÇEM’de ise 90 dekar alanda yetiştirdiği yulafların biçimini yaparak Bigadiç ve İvrindi ilçelerinde bulunan Damızlık Koyun Üretim Tesislerindeki küçükbaş hayvanların kaba yem ihtiyacını karşıladı.

Üretilen kaba yemlerden ortalama 7 bin 500 yulaf balyası elde eden Büyükşehir, kaliteli kaba yemler sayesinde verimliliği artırmayı hedefliyor. Böylece yem maliyetlerini de azaltan Büyükşehir, tarım ve hayvancılıkta sürdürülebilir bir üretimi teşvik etmeyi amaçlıyor.

Önceki yıllarda hizmet alımı yöntemiyle yapılan tüm işlemler, tasarruf tedbirleri kapsamında Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan makine parkındaki ekipmanlar ve operatörler tarafından gerçekleştirildi. Böylece ekimden biçime kadar olan bütün süreçlerde maliyet en aza indirildi. En az maliyet ile yüksek kaliteli üretim gerçekleştiren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, damızlık küçükbaş hayvanlarda kaliteyi artırmak için de sağlıklı yemlerle verimi artırmayı hedefliyor.

HEDEFİMİZ SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR TARIM MODELİ

Kaliteli kaba yemlerle verimin artacağını ve kaliteli küçükbaş hayvancılığın yapılabileceğini dile getiren Veteriner Hekim Hüdayi Tanrıkulu “Güz döneminde gerçekleştirdiğimiz yulaf ekim işinin hasadını tamamladık ve yaklaşık 7 bin 500 balyamızın bu işletmelere transferlerini yaptık. Bu ekim işini Balıkesir Üniversitesi Çağış Yerleşkesi’nde bulunan alanda ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin BAÇEM İşletmesi’nde bulunan toplam 190 dönümlük arazide yulaflarımızı ektik ve biçimlerini gerçekleştirdik. Temel hedefimiz sürdürülebilir bir tarım modeli içerisinde kendi kaba yem ihtiyacımızı kendimizin karşılaması” diye konuştu.