Ekonomik krizde tek çare bitpazarı

BirGün EGE

Bornova Bitpazarı, her salı alıcı ve satıcıları bir araya getiren önemli bir buluşma noktası olmaya devam ediyor. Ancak son dönemde artan yaşam maliyeti ve zamlar, pazara olan ilgiyi artırdı. Yükselen fiyatlar karşısında halk, eski eşyalarla ihtiyaçlarını karşılamak için bitpazarına yöneliyor. Esnaf, zamların etkisini her geçen gün daha fazla hissediyor. Bir tezgâhtar, "Eskiden sadece gezmek için gelirlerdi, şimdi ihtiyaçlarını almak için gelenler arttı" diyerek artan ilgiye dikkat çekti.

ALIM GÜCÜ DİBE VURDU

Alım gücündeki düşüş, insanların ikinci el ürünlere yönelmesine neden oluyor. Gıda ve giyim fiyatlarının uçtuğu bir dönemde, bitpazarları halkın geçim kaynağına dönüştü.

Bir diğer pazarcı ise, artan fiyatlar nedeniyle alışveriş yapmakta zorlanan halkın bitpazarlarına yöneldiğini vurgulayarak, “Alım gücü çok düşük, insanlar eskiden sadece gezmek için gelirdi ama şimdi ihtiyaçlarını almak zorundalar’’ diye konuştu.

PAZARDA YOK YOK

Bitpazarında sadece günlük ihtiyaçlar için alışveriş yapılmıyor; koleksiyoncular da burada aradığını buluyor. Eski paralardan araba parçalarına kadar pek çok koleksiyonluk ürün satılıyor. Pazarda satış yapanlar, sabah erken saatlerde ikinci el ürünler için alıcıların geldiğini, ancak akşamları daha çok koleksiyoncuların ziyaret ettiğini belirtiyor. Bu durum, pazara olan ilginin ne denli çeşitlendiğini gösteriyor.

Eski eşya alışverişine olan ilgi, özellikle artan fiyatlarla birlikte daha da büyümüş.

Eski ve Yeni Eşyaları Değerlendirme Derneği Başkanı Serpil Arslan, zamlara karşı halkın ikinci el ürünlere yöneldiğini belirtti. Arslan, ‘‘Hayat şartlarına göre mecburen ikinci ele yöneliyoruz. Esnaf ve müşteriler arasında da bir dayanışma var’’ diye konuştu.

Bornova Bitpazarı'nda sadece eşyalar değil, kitaplar da ilgi görüyor. Artan kitap fiyatları, insanları ikinci el kitaplara yönlendiriyor.

Emekli tarih öğretmeni Bahri Hakkan, "Kitap fiyatları çok yüksek, bu yüzden insanlar ikinci el kitap alıyorlar. Normal okuyucular da artık bu pazara geliyor” şeklinde konuştu.