Ekonomik krizin gölgesinde İEF

Mahir KANAAT

İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), Türkiye’nin en köklü ve prestijli fuar organizasyonlarından biri olarak 30 Ağustos-9 Eylül arasında gerçekleştirildi. Bu yıl, teknoloji teması ve “Zamanın Ötesine Geçiyoruz” sloganıyla gerçekleştirilen fuar, her yıl olduğu gibi binlerce ziyaretçiyi ağırladı. Yıllardır geleneksel buluşma noktası olan fuar, teknoloji, kültür, sanat ve ticaretin cazibe merkezi olma özelliğini sürdürdü. Fuar boyunca gerçekleştirilen konserler, sergiler, söyleşiler, sinema gösterimleri, yarışmalar ve tiyatro oyunları ile kentte bir festival havası yaratıldı.

Fuar, her yaştan 756 bin 635 ziyaretçiye farklı deneyimler sunarken birçok katılımcı firmayı da bir araya getirdi. Her yıl olduğu gibi, katılımcılar ürünlerini ve hizmetlerini geniş bir kitleye tanıtma fırsatı buldu.

Ancak, bu yıl, İEF’te, ekonomik krizin etkileri her zamankinden daha belirgin şekilde hissedildi. Katılımcılar, yüksek maliyetler ve düşük alım gücü nedeniyle satışlarının beklenenden düşük olduğunu ifade etti.

Fuarın bu yılki katılımcıları, yüksek maliyetler ve düşük alım gücü nedeniyle yaşadıkları zorlukları dile getirdi. Gıda sektöründe standı bulunan Gizem Ertaş, durumu şu şekilde özetledi:

“Bu yıl dördüncü kez katılıyoruz ve geçen yıllara göre satışlarımızda belirgin azalma var. Ekonomik kriz yüzünden alım gücü düştü. Geçen yıl biberin kilosu 400 liraydı, bu yıl 500 lira oldu. İnsanlar bu yüksek fiyatlarla alışveriş yapmakta zorlanıyor. Baharatlarımız, kuru yemişlerimiz… Ürün çeşitliliğimiz çok fazla ama kriz nedeniyle her şey zorlaşıyor.”

Mum satıcısı Ekin Kaya da yüksek fiyatların etkilerini vurguladı. Bu sene ilk kez fuara katıldığını ifade eden Kaya, “Ürünlere çok fazla rağbet olmadı. Genel olarak fiyatlar çok yüksek ve insanlar alım gücü düşük olduğu için ucuz ürünleri tercih ediyor. Biz de fiyatları biraz düşürdük ama satışlarımız ancak maliyeti karşılıyor. Gelecek yıl katılıp katılmayacağımıza durumu değerlendirip karar vereceğiz” şeklinde konuştu.

"PARAYA ÇEVİRİYORUZ"

Çanta satıcısı Yiğitcan Pekdemir ise geçen yılki performansına kıyasla bu yılın daha iyi geçtiğini ancak maliyetlerin yüksekliğinin etkisini hissettiklerini belirtti. Pekdemir, “Stand ücretleri geçen yıla göre iki katına çıktı. Geçen yıl 16 bin lira olan ücret, bu yıl yüzde 300 zamlandı. Satışlarımız geçen yıla göre biraz daha iyi ama kâr oranımız çok düşük. Yalnızca stoğumuzdaki ürünleri paraya çeviriyoruz, kâr peşinde koşmuyoruz” dedi.