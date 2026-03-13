Ekranın ötesine bakmayı öğreten bir kitap

Özge DOĞAR

Televizyonda izlediklerimiz, internette karşımıza çıkan videolar, oynadığımız oyunlar ve sosyal medyada gördüğümüz paylaşımlar… Hayatımızın vazgeçilmez bir parçası hâline gelen bu içerikler, çoğu zaman fark etmeden düşüncelerimizi, duygularımızı ve hatta kararlarımızı etkiliyor. Peki gördüklerimizin ne kadarı gerçek, ne kadarı kurgu? Bir görüntüye, bir habere ya da bir paylaşıma bakarken gerçekten neyi izlediğimizi biliyor muyuz?

Gazeteci ve yazar Ömür Kurt, medya okuryazarlığını merkeze alan kitabında bu soruların izini sürüyor. Kitap, yalnızca ekran karşısında geçirilen zamanı değil; o zamanın nasıl değerlendirildiğini, nasıl yorumlandığını ve nasıl sorgulandığını gündeme taşıyor. Çünkü medya okuryazarlığı, pasif bir izleyici olmak değil; bilinçli, eleştirel ve sorumluluk sahibi bir birey olarak medyayla ilişki kurmak demek. Eser, akıllı işaretlerden dijital haklara, reklamlardan sosyal medyaya kadar geniş bir yelpazede konuları ele alıyor. Günlük hayattan örnekler, düşündürücü sorular ve etkinliklerle zenginleştirilen içerik, okuru metnin pasif alıcısı olmaktan çıkarıp aktif bir katılımcıya dönüştürüyor. Böylece kitap, sadece bilgi veren bir kaynak değil; aynı zamanda düşünmeye davet eden bir rehber niteliği taşıyor.

Özellikle çocuklar ve gençler için kaleme alınmış olan çalışma, dijital dünyanın içinde büyüyen kuşaklara eleştirel bakış kazandırmayı hedefliyor. Sosyal medyada karşılaşılan içeriklerin doğruluğunu sorgulamak, reklamlardaki mesajları çözümlemek, kişisel verilerin değerini anlamak ve dijital hakların farkına varmak… Tüm bu başlıklar, sade ve anlaşılır bir dille işleniyor. Böylece karmaşık görünen kavramlar, günlük yaşamın içinden örneklerle somutlaşıyor.

Kitabın en dikkat çekici yönlerinden biri, okuru 'doğru bilgi' ile 'yanlış bilgi' arasındaki ayrımı yapmaya teşvik etmesi. Bilgi çağında yaşadığımızı sıkça söylüyoruz; ancak bilgiye erişimin kolaylaşması, doğruya ulaşmanın da kolaylaştığı anlamına gelmiyor. Aksine, bilgi kirliliği ve manipülasyon riskleri her zamankinden daha yüksek. Bu noktada medya okuryazarlığı, bir beceriden çok bir yaşam pratiği hâline geliyor.

Ömür Kurt’un çalışması, çocukların ve gençlerin izlediklerini sorgulamasını, farklı kaynakları karşılaştırmasını ve kendi düşüncelerini oluşturmasını destekliyor. Kitapta yöneltilen sorular, okurun zihninde yeni kapılar aralıyor: “Bu içerik kimin tarafından hazırlanmış?”, “Hangi amaçla paylaşılmış olabilir?”, “Eksik bırakılan bir bilgi var mı?” Bu sorular, eleştirel düşünmenin temel taşlarını oluşturuyor. Aynı zamanda kitap, dijital dünyada hak ve sorumluluk bilincini de güçlendiriyor. İnternet ortamında paylaşılan her bilginin bir etkisi olduğunu, her tıklamanın bir iz bıraktığını hatırlatıyor. Böylece genç okurlara yalnızca korunmaları gereken bir alan değil; aynı zamanda etik ve bilinçli biçimde var olmaları gereken bir dijital dünya perspektifi sunuyor.

Ekranların giderek hayatın merkezine yerleştiği bir çağda, bu kitap önemli bir ihtiyaca cevap veriyor. İzlemekle yetinmeyen, düşünen; inanmakla yetinmeyen, araştıran; paylaşmakla yetinmeyen, sorumluluk alan bireyler için güçlü bir başlangıç noktası sunuyor. Medya karşısında edilgen değil, etkin olmanın mümkün olduğunu gösteriyor.

Sonuç olarak bu eser, yalnızca bir medya okuryazarlığı kitabı değil; aynı zamanda bilinçli bir izleyici ve sorumlu bir dijital yurttaş olma yolculuğuna davet. Gerçek ile kurgu arasındaki ince çizgiyi fark etmek isteyen herkes için, ekranın ötesine bakmayı öğreten değerli bir rehber.