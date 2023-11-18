Eksen değişirken Batı’dan gözdağı

Doç. Dr. İkbal DÜRRE

Rusya’nın St Petersburg kentinde haftasonu, 5. Uluslararası BRICS+ Belediyeler Forumu gerçekleştirildi. Güney Afrika’da düzenlenen BRICS Liderler Zirvesi’nin ardından gruba alınan yeni üyeler Arjantin, Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Etiyopya ile birlikte 70’e yakın ülkeden 200 şehir ve bölge temsilcisinin katıldığı forumun ana amacı, üye ülkelerin bölgeleri arasında karşılıklın işbirliğini geliştirmek. O yüzden, özellikle kurucu ülkelerin çoğunun federatif yapıda devletler olduğu da hesaba katarsak, bürokrasi kaynaklı engellerin ortadan kaldırılıp ilişkilerin daha aktif hale getirilmesi için çok taraflı toplantıların yapıldığı yoğun bir gündem vardı.

Önümüzdeki yıl BRICS dönem başkanlığı Rusya’ya geçecek. Sadece siyasi değil, finans ve kültür merkezi olarak ülkenin en önemli coğrafyası olan Moskova’nın rolü, şehir/bölge olarak ayrı bir önem kazanacak. Forum bu açıdan bir altyapı oluşturma mahiyetindeydi.

Rusya’daki BRICS+ Forumu’nda öne çıkan söylemlerden biri, son yıllardaki gelişmelerle birlikte Asya Pasifik bölgesinin, dünyanın jeopolitik merkezi olma yönünde hızla ilerlediğinin vurgulanmasıydı. Bu yönüyle BRICS süreci, çok kutuplu dünya düzenine geçiş döneminde gelecekte oluşabilecek dengelere ilişkin fikir vermesi açısından somut gelişmeler içeriyor.

Diğer taraftan BAE, Suudi Arabistan gibi genelde Batı sistemine dâhil diyebileceğimiz ülkelerin de BRICS’e katılıyor olması (2018 Johannesburg zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan bile, gerçekçiliği her ne kadar tartışılır olsa da, bu yapıya katılma arzusunu beyan etmişti), örgütün dünyadaki önem ve rolünün sadece ekonomik değil siyasi olarak da artma potansiyelini işaret ediyor.

Bu bölgedeki ülkelerin İngiltere ve ABD’nin ekseninden çıkmayacağı yönünde bir algı vardı. Böyle bir gerçeklik de vardı. Ancak son yıllarda örneğin OPEC ülkelerinin Ukrayna savaşında Rusya’ya karşı takındıkları tutum, Çin’in etkisinin artmasıyla geliştirdikleri ilişkiler gibi durumlar ezberleri bozdu. Bilindiği gibi BRICS, birçokları tarafından -her ne kadar üye ülkeler böyle olduğunu kabul etmese de- Batı karşıtı yapılanma olarak algılanıyor. Bu durum ilk defa söz konusu ülkelerin BRICS’e katılımıyla iyice somutlaştı.

‘ÇOK GEÇ OLMADAN’

Forumun en önemli bölümlerinden birinde Rusya Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Senatör Andrey Klimov, Ortadoğu’da son yaşananları ABD’nin bu süreci baltalamak için planlı olarak hazırlandığını, amacın da bölge ülkelerinin jeopolitik açıdan bir eksen kayması yaşamasının önüne geçmek olduğunu söyledi.

Klimov’a göre Batı bu durumu bölgedeki varlığı açısından ciddi bir tehdit olarak görüyor. Suudilere, Mısır’a, Türkiye’ye bir çekidüzen vermek için bir kaos ortamı çıkarttı. Klimov, Ortadoğu’daki en belirleyici güç hâlâ ABD iken, Rusya Ukrayna ile meşgulken, Çin ise askeri anlamda o kadar etkin değilken, bölgedeki ülkelerin taraflarını yeniden netleştirmeyi sağlamak istediği değerlendirmesini yaptı. Toplantıda genel olarak da bu görüş hâkimdi.

Peki, Batı bunu nasıl sağlayacak? Örneğin Mısır için çok önemli olan Süveyş Kanalı’nın işlemiyor olması, başta bölge ülkeler olmak üzere dünya ticaretine çok ciddi bir darbe vurabilir. Mısır’a bir mülteci akını olması ihtimali de Kahire’yi Batı’ya muhtaç durumda bırakabilir. Suudilerin petrol hariç en büyük ekonomik projesi 2030 vizyonu, yaşanan olaylarla boşa çıkabilir. Olayların büyüyüp büyümemesi Batı’ya bağlı. Batı, Ortadoğu’daki olayların büyümesi durumunda “Kurtarıcı yine biziz, eksen kaymanızı rahatlıkla yapabileceğinizi düşünmeyin” diyor.

Diğer taraftan petrol fiyatlarının artması ve Ukrayna savaşı bağlamında dikkatlerin ve yardımların azalması, enformasyon savaşları bağlamında Gazze’de çok kısa sürede yaşanan çok daha fazla vahim olayların, Rusya’nın işine yarayacak bir durum oluşturması gibi farklı görüşler de dile getirildi.

ALIŞILMADIK SÖYLEM

Biden’ın Çin lideri Şi ile görüşmesi, sadece var olan bölgesel sorunların küresel bir boyuta ulaşmasını engellemek açışından önem arz ediyor.

Şi Cinping geçen ay, Rusya ile gelişen ilişkilerini uzun vadeli, stratejik bir taahhüt olarak nitelendirmişti ki bu Çin için alışılagelmiş bir söylem değil. Çin tarih boyunca jeopolitik anlamda kendisini “dünyanın merkezi” olarak görür ve başka güçlerle güvenlik endeksli stratejik, uzun vadeli ilişkiler geliştirmek gibi önceliği olmayan bir güçtür. Bu açıdan bakılınca Rusya ile ilgili yeni yaklaşımı muhtemel yeni güç dengelerinin oluşumu açısından oldukça dikkat çekici.

Her halükarda, BM’nin işlevselliğinin tartışılmaya başlandığı günümüzde, bölgesel işbirliği teşkilatlarının dünya siyasetindeki rollerinin artmaya başladığını gözlemliyoruz.