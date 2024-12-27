‘El Ele Butik’ yedi bin ihtiyaç sahibine ulaştı

BirGün EGE

Menteşe Belediyesi tarafından açılan El Ele Butik Dayanışma Merkezi, 2024 yılında toplam 7 bin 362 ihtiyaç sahibine, 111 bin 523 parça eşya yardımı gerçekleştirdi. Dayanışmayı artırmayı ve sürdürülebilir bir paylaşım modeli sunmayı hedefleyen El Ele Butik, ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak kıyafet, ayakkabı, mobilya, mutfak eşyası, beyaz eşya ve oyuncak gibi temel malzemelere erişim imkânı sağlıyor.

Bağışlanan eşyaları belediye ekipleri aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. 2024 yılı boyunca 934 kişi, El Ele Butik’e kıyafetten mobilyaya pek çok eşya bağışladı. İhtiyaç sahipleri de dayanışma merkezine gelerek taleplerine uygun eşyaları seçti. Menteşe Belediyesi, yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine 111 bin 523 parça eşya teslim etti.

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, dayanışmanın gücünü toplumsal refahın anahtarı olarak gördüklerini ifade etti. Başkan Köksal, “Menteşe Belediyesi El Ele Butik Dayanışma Merkezimiz, toplumsal dayanışmayı güçlendiren ve ihtiyaç sahibi bireylerin bazı ihtiyaçlarına erişimini önceleyen bir anlayışla hizmet veriyor. El Ele Butik Dayanışma Merkezi’ne yapılan her bir bağış kentimizde iyiliği büyütüyor” dedi. El Ele Butik Dayanışma Merkezi’ne bağışta bulunmak isteyen yurttaşlar, (0252) 212 68 34 numaralı telefonu arayarak ihtiyaç sahiplerine destek olabilirler.