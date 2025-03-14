El Ele İyilik Hareketi ile binlerce kişiye umut

BirGün EGE

Merkezefendi Belediyesi’nin, sosyal projeleri hız kesmeden devam ediyor. ‘Merkezefendi El Ele İyilik Hareketi’ büyümeye devam ediyor. Hayırseverler sıcak iftar yemeği desteğine 734 bin 220 lira, gıda kolisi desteğine ise 621 bin 750 lira katkı sundu. Sisteme kayıtlı, zorlu ekonomik şartlarda hizmet veren ve İyilik Hareketi ile destek olunan restoranlarda hazırlanan iftar menüleri ihtiyaç sahiplerinin adreslerine teslim ediliyor.

Gıda kolileri de sistemdeki ihtiyaç sahiplerinin adreslerine teslim ediliyor. Harekete destek olmak isteyen hayırseverler https://merkezefendi.bel.tr/elele/ adresinden sıcak yemek bağışı 180 lira ve katlarında yardımda bulunabiliyor, gıda kolisinde ise bağış ücreti 750 lira.

Zor günleri her zaman birlik ve beraberlikle gidereceklerini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, dayanışmanın her geçen gün büyüdüğünü söyledi. Başkan Doğan, “Hayırsever hemşerilerimizin ‘Merkezefendi El Ele İyilik Hareketi’mize verdiği destekle Merkezefendimizde bulunan ihtiyaç sahiplerinin sofralarına sıcak iftar yemeği ve gıda kolisi ulaşıyor, esnafımız da zorlu ekonomik koşullarda rahat bir nefes alıyor” dedi.