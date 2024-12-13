Elektrik 2 haftada ancak verilebildi

Berfin BAYSAN

İzmir Alsancak’ta bulunan Bornova Sokağı'ndaki dükkânlar, son dönemde sürekli elektrik kesintileri ile karşı karşıya kaldı. Elektrik sorunları nedeniyle Gediz Elektrik'e yapılan şikâyetler üzerine, İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri kazı çalışmaları başlattı. Bölgede yaklaşık 2 hafta sonra elektrik geldi ve çukurların üstü kapatıldı.

Yapılan kazı sonucunda elektrik kablolarının açıkta ve görünür olması, esnafı ve yoldan geçen yurttaşları tedirgin etti. Kabloların açıkta bırakılması geçen temmuz ayında yine Alsancak’ta elektrik akımına kapılarak iki yurttaşın hayatını kaybetmesini akıllara getirdi.

Yaklaşık iki hafta boyunca elektrik kesintilerinin devam ettiği bölgede esnaf mağduriyet yaşadığını aktardı. Ayrıca, kazı yapılan alanda bir su borusunun patlaması ve kentte yaşanan yoğun yağış nedeniyle büyük bir su birikintisi oluştu. Esnaf, bu su birikintisi nedeniyle de zor durumda kaldı. Taşlarla geçiş sağlamak zorunda kalan esnaf, belediyeden hiçbir yardım almadıklarını belirterek durumu çözmeleri için yetkililere çağrıda bulunmasının ardından yaklaşık iki hafta sonra çukurlar kapatıldı.

Bornova Sokağı’nda esnaflık yapan Nurten Güler, “Burası yapılamasaydı biri çarpılacaktı. Sürekli arıyoruz ‘Gelin, yapın' diye. Belediye kazdı sonra da Gediz Elektriği bekledik. Elektrik olmayınca kepenkleri de kapatamadık. Mağduruz ama ilgilenen çıkmadı” dedi.

Yaklaşık 2 haftadır mağduriyetlerinin sürdüğünü aktaran Güler, “Ben teknoloji marketi işletiyorum. Yazar kasa çalışmadı, ışığım yok, zaten dükkânın önünü de kazdılar. Dolayısıyla elektrik olsa da müşteri gelemez. 1,5 haftadır işlerimiz çok kötü. Sürekli gelip kazıyorlar” diye konuştu.

Bölgede lokanta işleten esnaf Mesut Aslan ise, “Elektrik olmadığı süreçte ciddi sıkıntı yaşadık. 2 haftadır ‘Yapacağız, halledeceğiz’ diye bizi oyaladılar. Rezillik bu” ifadelerini kullandı.