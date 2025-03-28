Elektrik faciası davası: İnanç’ın ailesi davadan çekildi

İzmir'de 12 Temmuz 2024’teki sağanak yağışta Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay’ın elektrik akımına kapılarak hayatlarını kaybetmesine ilişkin 13’ü tutuklu toplam 42 kişinin yargılanmalarına devam edildi. İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada İnanç Öktemay’ın ailesi davadan çekildiğini bildirdi. Duruşmada söz alan İnanç Öktemay’ın ağabeyi Gökan Öktemay, “Avukatımız dilekçeyi mahkemeye iletti. İleteceğimiz başka bir şey yok" dedi. Öktemay Ailesi’nin avukatı, “Müvekkillerimizin zararları giderilmiş ve katılma talebimizden, şikâyetimizden vazgeçiyoruz” dedi.

Dava öncesi olay yeri inceleme uzmanı tarafından hazırlanan yapay zekâ destekli rapor mahkemeye sunuldu. Raporda, Özge Ceren Deniz’in su birikintisi üzerinde ilk adımı 1 ve 2 no’lu mazgal arasında bulunan bölgeye, ikinci adımının ise 1. mazgal üzerine geldiği tespit edildiği aktarıldı. Duruşmada raporla ilgili söz alan Deniz’in ailesinin avukatı Ayşe Sarıçiçek “Özge’nin ilk adımı mazgalın boşluk alanına sonra da mazgala bastığı ortaya çıkmıştır. Tespite ilişkin itirazımız yok. Raporu gördükten sonra beyanda bulunacağız” dedi.

Duruşmada söz verilen cumhuriyet savcısı adli kontrol kararlarının ve tutuklulukların devamını istedi. Duruşmada beyanları sorulan sanıklar, tahliye talebinde bulundu. Tutuklu sanık Barış Sevgili dosyaya giren raporun suçsuzluğunu ispatladığını söyledi. Tutuklu sanık Yavuz Üner’in avukatı da, “Müvekkilim birkaç defa rahatsızlanmış ve hastaneye kaldırılmış. Hastaneden gelen raporda koğuşta yatmasının zor olduğu belirtiliyor. Daha fazla kusuru olanların dışarıda olması söz konusu. İnsanların mağduriyetinin giderilmesi açısından tahliyesini talep ediyorum” dedi.

Beyanların ardından sanıklardan Yavuz Üner ve Barış Sevgili’nin tahliyelerine karar verildi. Mahkeme heyeti, bu kararı Üner’in sağlık durumunu dikkate alarak verdi. Kararın açıklanmasının ardından tutukluluklarının devamına karar verilen sanıkların yakınları, "Bu mu adalet?", "Vicdanınız rahat mı?" diyerek, mahkeme heyetine tepki gösterdi. Duruşma 20 Mayıs’a ertelendi.

AA