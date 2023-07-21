Elektrik ve su kesintileri bezdirdi: Halk isyan etti!

Muğla Datça’da dört gün kente elektrik ve su verilememesine halk tepki gösterdi. Esnaf büyük zararla karşı karşıya kaldı. Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, altyapıların güncellenmesi gerektiğini söyledi.

Berkay SAĞOL

Muğla’nın turizm ilçesi Datça’da 16 Temmuz akşam saatlerinde arıza gerekçesiyle başlayan elektrik ve su kesintisi dört günün sonunda giderilebildi. Sıcak günlerin yaşandığı şehirde elektrik ve suyun kesik olmasına Datçalılar tepki gösterdi.

Elektrik dağıtım şirketi AYDEM önünde durumu protesto eden Datçalılar, sıkıntıları dile getirerek kesintilere tepki gösterdi.

AYDEM önünde konuşan bir yurttaş yetkililere seslenerek “Olağanüstü koşulları yaratan sizlersiniz. Sadece bu yıl değil 10 yılı aşkın süredir Datça’da elektrik trafolarını vantilatörlerle soğutmaya çalışan sizlersiniz. Datça’nın yaz nüfusunun 10 kat arttığını bilmenize, bu nüfusun getirdiği paraları ceplerinize doldurmanıza rağmen bu nüfusa yetecek altyapı yatırımlarını yapmayan sorumlular sizlersiniz. Geçen yıl yine trafodaki arıza nedeniyle çıkan yangında güzel Datça’nın binlerce ağacı yandı. 24 saattir su ve elektrik yok evlerimizde. Esnafın buzlukları eridi. Kışlık sebzeler ziyan oldu. Siz pazarda bir torba kaç paraya doluyor biliyor musunuz” dedi.

BirGün’e açıklama yapan esnaf Murat Balıkçı, “Elektrik kesintileri 4 gün çözülemedi. Su sorunu bile üçüncü gün ancak bölge bölge giderilebildi. Cihazlarımız ve ürünlerimiz bozuldu. 75 metrekarelik bir dükkânım var ve dolaplarım 50 bin liralık malzemeyle doluydu. Onların hepsi şu anda çöp oldu. Tam turizm sezonunun ortasında yaşanan bu sorundan dolayı misafirler geri döndü. Günlük ortalama 15 bin lira iş yapıyorduk ve bu da tamamen bitti. Zarar çok büyük ve sorunun ne zaman tam olarak çözüleceğine dair hâlâ net bir yanıt alamıyoruz. Faturalara sürekli zam yapılıyor ancak bu zararımızın hesabını kim verecek” dedi.

Yaşanan elektrik ve su kesintilerinden dolayı bazı yurttaşların Datça’yı terk ettiği ve Datça'ya gelmeyi planlayan kimi tatilcilerin ise rezervasyonlarını pazartesi günü iptal ettirdikleri öğrenildi.

Datça Belediyesi Başkanı Gürsel Uçar yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Son üç gündür yaşanan elektrik ve buna bağlı olarak su kesintilerinden dolayı duyduğum derin üzüntüyü sizlerle paylaşıyorum. Bu durumun, özellikle turizm sezonunda yaşanması, ilçemizin halkı ve misafirlerimiz açısından büyük rahatsızlık yaratmıştır. Elektrik sağlayıcı firmamız ADM ve su sağlayıcı MUSKİ’den aldığımız son bilgilere göre, Datça yarımadasına elektrik ve su servisi tamamen sağlanmış durumdadır. Ancak yaşadığımız bu süreç, altyapımızın güncellenmesi ve gelecekte benzer sorunların yaşanmaması adına gerekli önlemlerin alınması gerektiğini açıkça ortaya koymuştur.”

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada ise, “Muğla'nın birçok farklı noktasında elektrik kesintileri yaşandı. Günlük hayatı olumsuz etkileyen kesintilerden en çok etkilenen ilçelerden biri ise Datça oldu. Muğla Büyükşehir Belediyesi, ilçedeki su kesintilerinin uzamaması için mevcut sistemlere ek olarak çevre ilçelerden bölgeye jeneratör takviyeleri yaparak su iletimi sağladı. Getirilen jeneratörlerin Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ ekipleri tarafından kurulumu yapıldı. Jeneratörlerin devreye girmesiyle birlikte kuyuların enerji kesintisi ortadan kaldırıldı ve depolara su iletimi sağlandı. Depolara su iletiminin sağlanmasının ardından ilçeye sorunsuz olarak su verilmeye başlandı” denildi.