Elektrikli yol süpürme araçları hizmete girdi

BirGün EGE

Bodrum Belediyesi, bünyesine kattığı yüzde yüz elektrikli yeni nesil yol süpürme araçlarını halkın hizmetine sundu. Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından Bodrum Belediye Meydanı’nda gerçekleştirilen etkinlikte, yenilikçi ve çevre dostu 5 elektrikli yol süpürme aracının ilk denemeleri Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci tarafından yapıldı.

Yeni nesil yol temizleme makineleri; şehir içi ve sanayi bölgeleri ile kaldırımlar, dar sokaklar, kalabalık alanlar, süpermarketler, alışveriş merkezleri, hastaneler, depolar, iç ve dış mekânlar, fabrikalar, küçük işletmeler, bahçeler ve istasyonlarda kullanılabilecek.

Başkan Mandalinci, “Tamamen elektrikli sistemle ve Avrupa standartlarında üretilen araçlar, sokaklarımızda hizmet verecek ekipmanlarımız olacak. Hem daha az sesli hem de sokak aralarını, caddeleri aralarını ve şehir içindeki sirkülasyonun yoğun olduğu bölgelerdeki temizlik faaliyetini çok daha ergonomik şekilde sağlayacak bir sistem. Bodrum’un bütün sokaklarında, caddelerinde ergonomik cihazlarımızla daha iyi bir temizlik faaliyeti yürüteceğiz.”