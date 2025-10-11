Eleştirmenler Marksist eleştiriyi dikkate almalı

Kurtul Gülenç ve Önder Kulak edebiyat, eleştiri ve felsefe-edebiyat ilişkisi üzerine M. Barış Gümüşbaş ile konuştu.

M. Barış Gümüşbaş

Edebiyat eleştirisi nedir? Bugün edebiyat eleştirisinde öne çıkan hangi akım ve geleneklerden bahsedebiliriz?

Bir pratik olarak edebiyat eleştirisi, bir eser üzerine basit de olsa bir yorum yapan herkesin dâhil olduğu bir eylemdir. Bir disiplin olarak ise, bir metne yaklaşırken ister doğrudan dil ve edebiyata, ister nesnesi gerçek dünya olan herhangi bir alana ait bilgi birikiminden de yararlanan bir çalışma alanıdır. Farkında olalım veya olmayalım, hepimiz okuma eylemine yargılarımızı biçimlendiren ön kabullerle geliriz. Edebiyat eleştirisinin, kurmaca bir evreni anlamlandırmaya çalışırken özellikle insani bilimlerin (sosyoloji, tarih, felsefe, psikanaliz, dilbilim, antropoloji, siyaset bilimi, vb.) gerçek dünyaya referansla kullandığı kavramlar ve yöntemlerden de yararlanması nedeniyle, eleştiri akımları genellikle etkileştikleri o daha geniş ilgi alanının adıyla birlikte anılırlar; örneğin “Feminist/Marksist/Yapısalcı Eleştiri Kuramı” gibi. Eleştirinin kuramla bu yakın bağı zaman zaman eleştirilere konu olsa da, kuramın kaçınılmazlığı konusunda, “örtük de olsa belli bir kuramımız olmasaydı, bir ‘edebiyat yapıtının’ ne olduğunu veya bunu nasıl okuyacağımızı bile bilemezdik” diyen Terry Eagleton’a hak vermemek olanaksızdır. Eleştiri kuramlarına aşina olmak, eleştirel okuma becerilerimizi geliştirip bakış açımızı genişletirken, yalnızca metnin kendisine değil okuma sürecinde örtük biçimde işleyen ve sorgulamadan “doğal” kabul ettiğimiz varsayımlarımıza da eleştirel bakmamızı sağlayabilir. Bugün öne çıkan akımları düşündüğümüzde, geçmişi daha eskiye dayanan Biçimci, Marksist, Feminist, Psikanalitik eleştirinin farklı kollarının hâlâ ağırlıklarını korudukları ve tarihsel açıdan daha genç olan Yapısalcılık, Postyapısalcılık, Kültürel Çalışmalar, Yeni Tarihselcilik, Kuir Çalışmaları, Postkolonyal Çalışmalar, Ekolojik Eleştiri, Posthümanist Eleştiri gibi yaklaşımlarla üretken bir etkileşim içinde oldukları söylenebilir.

Felsefe ve edebiyat ilişkisi hakkında neler söyleyebiliriz? Edebiyatın felsefeye ve felsefenin/filozofların edebiyat eleştirisine ne gibi katkıları olmuştur?

En genel anlamda iki alanın ortak noktası dünyayı, insan yaşamını, toplumsal sorunları, etik meseleleri, vb. kendilerine özgü yöntem ve araçlarla sorgulamaları ve yorumlamalarıdır. Tarih boyunca bu ilişkinin nasıl algılandığı konusunda herhalde ilk bakmamız gereken yer olan Platon’a kadar gittiğimizde, felsefenin edebiyata (veya o gün için farklı türleri kapsayan bir terim olarak kullanılan şiire) bakışı açısından çatışmalı, ama çelişkiler de içeren bir yaklaşım görürüz. Platon’un ideal devletinde şairleri istememesinin temel nedeni gerçeğe, iyiye, doğru ve güzele ulaşma yolunda felsefenin esas aracı olan akıl yerine, edebiyatın renkli yalanlarla duygulara seslenerek bizi o yoldan saptırmasıdır. Ancak, Platon edebiyatın etki gücünün farkındadır ve ideal devletin yararına olacak yalanlar söylemeleri koşuluyla şairlere de orada yer olacaktır. Platon’un savlarını dile getirirken şairlerin kullandığı her türlü edebi aracı kullanması, aslında edebiyatın araçlarının düşünme eylemindeki rolünün teslim edilmesidir. Platon’un öğrencisi Aristoteles ise, özellikle tragedyanın işlevi bağlamında duygulara seslenmenin meşruiyetini ve yararını savunmakla kalmamış, evrensel olanı dile getiren edebiyatın örneğin tarihe kıyasla felsefeye daha yakın olduğunu da savunmuştur. Hızla ileriye sararsam, edebiyat ile felsefenin etkileşimi konusunda Alman Romantizmi ile Alman İdealizmi’nin çok yakın bağlarını veya felsefe ve edebiyatın olanaklarını birlikte kullanmayı seçen Kierkegaard, Nietzsche, Camus, Sartre gibi isimleri anmadan olmaz. Felsefenin edebiyat eleştirisine katkısına gelince, 20. yüzyılda eleştiri kuramlarının felsefenin gündeminde olan bazı yaklaşımları yakından izleyip yararlandıklarını görürüz. Bunlar arasında okurun metinle ilişkisi, yazarın amacı, metnin anlamının saptanmasına/inşasına yönelik yorumlama stratejileri gibi sorularla ilgilenen fenomenoloji ve hermeneutik (yorumbilgisi) edebiyat eleştirisinin özellikle ilgisini çekmiştir. Ama eleştiri ve felsefe arasındaki etkileşimin boyutu ve önemi konusunda tek bir isim verecek olsam, sanırım bu okuma eylemini kendi felsefesinin odağına alan Derrida ve onun yapısökümü ile ilk bölümde anılan eleştiri kuramlarının hepsini bir şekilde etkilemiş postyapısalcılık olurdu.

Marksist edebiyat eleştirisinin ana hatlarını nasıl özetleyebiliriz?

Marksist eleştiri üstyapıya ait olan kültürün bir parçası olarak gördüğü edebiyata Marksizmin dünyayı kavrayışını belirleyen ilkeler doğrultusunda tarihsel ve sosyo-ekonomik koşullar, üretim ilişkileri ve sınıflar arası çatışma bağlamında ele alırken bir metni, edebi türü, geleneği, yazarı ve ilintili diğer olguları bu çerçevede değerlendirir. Marksist eleştirinin genellikle, edebiyatın yansıtmacı (mimetik) bir tutumla yukarıdaki toplumsal bağlam üzerine neyi nasıl söylediği ya da onun hakkında nasıl sustuğu üzerinden veya sınıf mücadelesine nasıl hizmet ettiğinden/ya da ket vurduğundan hareketle onu tamamen pragmatist bir tutumla değerlendirildiği düşünülse de, bir sanatsal üretim olarak edebiyat gerek içsel nitelikleri (biçim, içerik, tür, dil ve üslup, ait olduğu gelenek, vs.), gerekse dışsal ilişkileri, yani nasıl üretilip dolaşıma girdiği ve nasıl tüketildiği bu toplumsal ilişkiler ağından bağımsız olmadığından, bu açılardan da Marksist eleştirinin ilgi alanıdır. Günümüzde çeşitli formlarıyla Marksist eleştiri, ideolojik ilkelerini bir kenara bırakmadan, bir kısmını yukarıda saydığım eleştiri kuramlarıyla bazen çekişmeli bazen uzlaşmalı ama her zaman verimli bir diyaloğa girerek onları beslemiş ve onlardan beslenmiştir. Dolayısıyla Marksist dünya görüşünü paylaşsın ya da paylaşmasın, edebiyatı toplumsal yaşamın daha geniş ilişkiler ağı içinde kavramak isteyen her eleştirmen için Marksist eleştiri dikkate alması gereken bir gelenek olmayı sürdürmektedir.