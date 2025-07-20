Emek rejiminde yeni saldırı: Tatilsiz kölelik sistemi

Yusuf Tuna Koç

İktidara geldiği günden beri en istikrarlı tutumu işçi haklarını baltalamak olan AKP iktidarı bu kez de iflas eden turizm sektörünün kârlarını, turizm emekçilerinin sömürüsü üzerinden geri kazandırabilmek için yeni bir düzenlemeye imza attı. 9 Temmuz’da Meclis Genel Kurulunda kabul edilen maddeyle turizm sektöründe çalışan işçilerin haftalık izni gaspedildi, 7 günde 24 saat olan izin hakkı, 11 günde 24 saate geriletildi. Yıllarca doğanın yağmalanması, rant ve kara para üzerine inşa edilmiş turizm balonu patronlara patlamasın diye, işçi sınıfının en temel ve tarihsel haklarından biri gaspedildi. 10 gün mesai+1 gün izin olarak formüle edilen bu yeni “kölelik düzenlemesi”, AKP döneminde çalışma rejiminde ivmelenerek ilerleyen sömürü yoğunluğunu yeni bir seviyeye getirdi.

Türkiye’de çalışma rejimi, halihazırda birçok standart içerisinde Avrupa’nın gerisinde.

■ Eurostat verilerine göre Türkiye’de 20-64 yaş aralığındaki işçiler 44 saat çalışıyor, Avrupa ortalaması ise 36. Bu sürelere ek mesailer eklendiğinde Türkiye’de her üç çalışandan biri için haftalık çalışma süresi en az 49 saat, Türkiye’de çalışanlar Avrupa ortalamasının 4 katı daha fazla ek mesai yapıyor.

Türkiye’de emek sömürüsünün yoğunlaşmasındaki en önemli dinamiklerden biri de düşük ücretlerin norm haline gelmesi. DİSK-AR’ın raporlarına göre Türkiye’de çalışanların %66’sı asgari ücretin en fazla %20 fazlası kadar maaş alıyor. Bu da her üç emekçiden 2’sinin 30 bin lira ve altında çalıştığını gösteriyor. Asgari ücretin genel ücretlere oranı geçen her yıl daha fazla yükseliyor. Bu sayede harcanan emek süresi, ürün, kâr değil, devletin patronlarla pazarlıklarla oluşturduğu soyut ve kuş kadar bir ücretlendirme, tüm sektörlerde emek ücretlerinin yegâne belirleyeni haline geliyor.

Dahası, geçtiğimiz yıllarda uygulamaya konan kritik düzenlemelerle, Türkiye’de emek rejimi nüfusun tamamı için kaçınılmaz bir zorunluluk haline geldi.

■ 2024 rakamlarına göre Türkiye’de çocukların %23’ü çalışıyor. MESEM uygulaması ile meslek liselerinde öğrenim gören öğrenciler, harçlık denilebilecek ücretlerle, güvencesiz şartlar altında çalışmak zorunda kalıyor. İSİG’e göre 2013 yılından bu yana 800’e yakın çocuk işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti.

Emek sömürüsü tüm yaş gruplarına doğru esnedikçe ağırlaşıyor. Emekli maaşlarının asgari ücret oranında bile ezilir hale gelmesi sebebiyle, artık emeklilik artık bir kazanım değil, ceza haline geldi. Türkiye’de 60 yaş üstü nüfus, hayatta kalabilmek için giderek daha fazla çalışma yaşamına yönelmek zorunda kalıyor.

Emek sömürüsü yoğunlaştıkça, ülkede gelir ve servet eşitsizliği de yoğunlaşmaya devam ediyor.

■ Dünya Eşitsizlik Veritabanı araştırmasına göre, Türkiye’de en zengin %10, tüm servetin %68’ine sahipken, en yoksul %50 ise yalnızca %2,6’sına sahip.

Tüm bu şartlar altında bugün artık haftalık izinlerin de bir kazanım olmaktan çıktığı, emek mücadelesi açısından giderek ağırlaşan bir döneme giriyoruz. Kapitalizme karşı insanlığın en temel tarihsel kazanımlarından biri olan haftada 40 saat çalışma ve 2 gün tatil hakları halihazırda Türkiye’de görünür biçimde aşınırken, iktidarın turizm sektöründe izinleri 11 günde 1’e düşürmesi ile bu durum resmiyet kazanıyor. Bu durumun turizm sektörü ile sınırlı kalmayacağı, adım adım diğer sektörlere yayılacağına ise neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Sendikalaşma oranlarının düşüklüğü, emek cephesinden bir mücadeleyi zorlaştırırken, AKP’nin toplumun tüm kesimlerine yaydığı süper sömürü ve yoksullaştırma politikalarına her gün bir yenisi daha ekleniyor.

Bu hafta, yürürlüğe konan 10 günde 1 izin düzenlemesi ve iktidarın emek düşmanı politikalarını, mücadele biçimlerini, Selin Pelek ve Metin Özuğurlu ile konuştuk.

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SELİN PELEK: DİNLENMEK YAŞAM HAKKIDIR

Selin Pelek "Zaten ortalama turizm çalışanı haftada 60 saate yakın çalışıyor, AB’de bu rakam 40 saat. Korkunç bir sömürü düzeni kurulmuş örgütsüzlükten besleniyor" diyor.

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METİN ÖZUĞURLU YAZDI: TURİZMDE SÖZLEŞMELİ MARABALIK REJİMİ

İşçi haklarını savunmakta duyarlı sendikal çevreler, haklı olarak bu düzenlemeyi “kölelik yasası” olarak nitelediler. Gerçekten de düzenleme, işçi sınıfı kazanımlarının neoliberal evredeki tasfiyesinde yeni bir aşamayı temsil ediyor.