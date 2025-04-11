Emekçiler iş bıraktı, DEÜ müzakereyi kabul etti

İlayda SORKU

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Hastanesi’nde gerçekleşen toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle üç gün süren iş bırakma eylemi sonuç verdi.

DEÜ Hastanesi’nde devam eden yeni dönem TİS görüşmelerinin tıkanmasıyla başlayan eylem süreci devam ediyor. Emekçilerin örgütlü olduğu Türk-İş’e bağlı Sağlık İşçileri Sendikası (Sağlık-İş) İzmir Şubesi ile hastane yönetimi arasındaki ocak ayında başlayan görüşmelerde anlaşma sağlanamadı. 1270 sağlık işçisini ilgilendiren TİS görüşmelerinin tıkanmasıyla sendika iş bırakma kararı aldı. İlk iki gün birer saatlik iş bırakma eylemi yapan sağlık emekçileri, üçüncü gün ise yarım gün boyunca iş bıraktı.

REKTÖRLÜK DEVREYE GİRDİ

Emekçilerin acil, ameliyathane ve yoğun bakım birimleri dışında hizmet vermeyi durdurması üzerine DEÜ Rektörlüğü devreye girdi. Rektörlük tarafından pazartesi günü TİS oturumu yapılması talep edildi. Rektörlüğün talebinin ardından sendika eylem kararını erteledi ve pazartesi günü gerçekleşecek TİS toplantısında anlaşma çıkmazsa salı günü tam gün iş bırakılacağını açıkladı.

Sendika tarafından yapılan açıklamada, “Kamu çerçeve protokolü kabul etmezse biz Ankara'ya gitmiyoruz. Çözülene kadar burada tam gün eylem yapmaya devam edeceğiz" denildi.

BirGün’e sürece ilişkin açıklamada bulunan Sağlık-İş İzmir Şube Başkanı Özgür Arslan, “Kamu çerçeve protokolü uygulanması ve mevcut idari maddelerimizin eski sözleşme üzerinden devamıyla ilgili sıkıntılarımız vardı. Rektörlük, pazartesi günü müzakere masasına oturacak. Bahsettiğimiz noktalarda anlaşmaya varılmadığı sürece iş bırakmaya devam edeceğiz” dedi.

Mevcut gruplar arasındaki farkların devam etmesi, kamu çerçeve protokolünün usulü ve esaslarıyla beraber uygulanması ve düşük zam politikasını kabul etmediklerini ifade eden Arslan, “Şimdi masada kamu çerçeve protokolü haricinde nasıl kazanç sağlayacağımızı toplantıda göreceğiz” diye konuştu.