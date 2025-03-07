Emekli ve aile bütçesine destek

BirGün EGE

Sosyal belediyecilik hizmetlerini sürdüren Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı ‘Emekli Kart’ ve ‘Anne-Çocuk Kartı’ projeleri, Aydın’da yaşayan yüz binlerce emeklinin ve ailenin bütçelerine destek olmaya devam ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Halk Ege Et marketlerinde, et ve şarküteri ürünlerinde uygulanan yüzde 20 indirimden bugüne kadar binlerce emekli ve aile faydalandı. Geçim sıkıntısı yaşayan Aydınlılara destek olan ‘Emekli Kart’ ve ‘Anne-Çocuk Kartı’ projeleri vatandaşlar tarafından da takdirle karşılanıyor.

Emekli Kart ile emeklilere tanınan indirimden memnuniyet duyduğunu belirten Fikret Mavi, “Emekli olarak et yiyebiliyorsak Aydın Büyükşehir Belediyesi sayesinde yiyebiliyoruz. Burada indirimli, öbür türlü yiyemiyoruz. Emeklinin hali ortada zaten. Güvenilir olduğu için de Halk Ege Et’ten alıyoruz, yöremizin hayvanları olduğu için daha da seviyoruz, tercih ediyoruz” dedi.

Nevin İyibağırsakçı da, “Başka yerden et alamaz olduk artık. Halk Ege Et hem temiz hem de güvenli olduğu için buradan almayı tercih ediyoruz, hem de daha düşük fiyata alıyoruz. Çok memnunuz, çok teşekkür ederiz başkanımıza” dedi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin dört bir yanında yaşayan tüm yurttaşlara yönelik gerçekleştirilen desteklerin devam edeceğini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Günümüzün ekonomik koşulları nedeniyle zor günler geçiren hemşehrilerimize yönelik desteklerimizi sürdürüyor, tüm vatandaşlarımıza sosyal belediyecilik hizmetlerimizi ulaştırıyoruz. Projelerimiz arasında yer alan ‘Emekli Kart’ ve ‘Anne-Çocuk Kartı’ ile bugüne kadar yüz binlerce vatandaşımıza ulaştık. Desteklerimize hız kesmeden devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.