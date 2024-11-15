Emekliler Lokali ve Kent Lokantası açılıyor

BirGün EGE

Narlıdere Belediyesi, bugün çifte açılış yapacak. Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun’un seçim vaatleri arasında yer alan Kent Lokantası ve Emekliler Lokali, CHP Yerel Yönetimler ve Dirençli Kentlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek’in katılımıyla açılacak.

Çamtepe Mahallesi Barış Sokak’ta ilçeye kazandırılan Kent Lokantası’nın açılışı saat 12.30’da, Çamtepe Mahallesi Asım Bezirci Parkı’ndaki Emekliler Lokali açılışı 13.30’da yapılacak. Kent Lokantası bünyesinde, ihtiyaç sahibi yurttaşlar için de askıda yemek uygulaması hayata geçirilecek. Bu sistemle ihtiyaç sahibi vatandaşlar Kent Lokantası’ndan ücretsiz faydalanabilecek. Çamtepe Mahallesi Asım Bezirci Parkı’nda açık ve kapalı olmak üzere 300 metrekare alana sahip Narlıdere Belediyesi Emekliler Lokali uygun fiyatlarla hizmet verecek.

Göreve gelmeden önce vaat ettiği projeleri hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, “Kent Lokantamız ve Emekliler Lokalimiz ile birlikte bir nebze de olsun sosyal adalete katkı sağlamayı hedefliyoruz. Rotamızda her daim vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını ve taleplerini gözeteceğiz” dedi.