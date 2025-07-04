Emekliler yalnız değil

BİRGÜN EGE

Her geçen gün derinleşen ekonomik krizden en çok etkilenen kesimlerden biri olan emekliler için Ocak 2024’ten bu yana Efes Selçuk Belediyesi, özel kart aracılığıyla destek sağlıyor. Artan enflasyon, temel gıda fiyatlarındaki hızlı yükseliş ve alım gücündeki ciddi düşüş, emeklilerin günlük yaşamını her geçen gün daha da zorlaştırırken, Emekli Efeslim Kart projesi hem emeklilerin yükünü hafifletiyor hem de yerel esnafa katkı sunuyor.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, emekli maaşı 14.464 lira ile 20 bin lira arasında olan, üzerine en fazla bir taşınmaz bulunan ve vergi kaydı olmayan 95 emekli yurttaş Emekli Efeslim Kart’tan faydalanıyor. Kart kullanıcıları, şarküteri, kasap ve yerel market gibi farklı alanlarda hizmet veren 13 anlaşmalı yerel işletmeden alışveriş yapabiliyor. Aynı zamanda bu kart, Efes Selçuk Belediyesi’nin uygun fiyatlı satış noktası olan Halk Market’te de geçerli.

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, “Bu kart sayesinde hem emeklilerimizin temel ihtiyaçlarını karşılamalarına katkı sunuyoruz hem de yerel esnafımızı destekleyerek kent içi ekonomiyi canlı tutmayı amaçlıyoruz. Efes Selçuk’ta kimseyi yalnız bırakmıyoruz. Ekonomik krizin en çok etkilediği kesimlerden biri olan emeklilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz; çünkü biz bu kenti birlikte var ediyor, birlikte güçleniyoruz” dedi.