Emeklilerden bayram ikramiyesine tepki: Sadaka gibi ikramiye

Berfin BAYSAN

Geçen günlerde milyonlarca emekliye 3 bin lira olarak verilen emekli bayram ikramiyesinin 4 bin lira olmasını içeren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Emekliler, bayramda aldıkları ikramiyenin artmasına rağmen, bu artışın, yaşam maliyetleri ve enflasyon karşısında yetersiz kaldığını belirtti. Emekliler, bayramda alacakları ikramiyelerin daha yüksek olması gerektiğini ve özellikle gıda ve temel ihtiyaçlarda yaşanan fiyat artışlarının göz önünde bulundurulması gerektiğini ifade etti.

BirGün’e konuşan emekli bir yurttaş, "Yaşadığımız ekonomik sıkıntıları göz önüne alarak, bu tür bayram ikramiyelerinin en azından enflasyon oranında artırılması gerekirdi. 4 bin lira, birçok emekli için bir şey ifade etmiyor" şeklinde konuştu.

Diğer emekliler de benzer şekilde, artan yaşam giderlerine karşı verilen ikramiyenin, gerçek ihtiyaçları karşılamada yetersiz kaldığını vurguladılar.

Emekliler, bayram ikramiyesi artışının yanı sıra, emekli maaşlarına da düzenleme yapılması gerektiğini vurguladılar. Birçok emekli, artan yaşam maliyetleri ve enflasyon karşısında, mevcut maaşlarının geçimlerini sağlamada yetersiz kaldığını ifade etti. Emekli maaşlarının enflasyona paralel olarak düzenlenmesi gerektiğini vurguladılar.

İKRAMİYE HAKKIMIZ

Ekonomik şartlar nedeniyle bu bayramı evde geçireceğini ifade eden bir emekli, “Bayram ikramiyesi dedikleri para bizim hakkımız. Biz yıllarca çalıştık bu paralar da bizim emeğimizin karşılığı olmalı. Ama ne yazık ki sadaka verir gibi bir rakam söylüyorlar” dedi.

4 bin liranın hiçbir emekliye yetmeyeceğini belirten yurttaşlar, “Biz hakkımız olanı istiyoruz. Erdoğan, ‘Daha ne olsun’ diyor. Daha ne mi olsun? Enflasyonu düşürsün, emekli maaşlarını düzene soksun, hayat pahalılığını bitirsin. Bunlar olsun 4 bin lira vermese de olur. Bayram ikramiyesi vermese de olur. Biz kendi maaşımızla geçinelim, çocuklarımız kendi maaşlarıyla geçinebilsin yeter” şeklinde konuştu.

ÖLMEMİZİ BEKLİYORLAR

Başka bir emekli ise, şöyle konuştu: “Enflasyonun yüksek olduğu bu zamanda bizimle dalga geçer gibi 4 bin lira vereceklerini söylüyorlar. 4 bin lira ile onlar geçinebilir mi? Emekli maaşlarını hiç söylemiyorum bile. Onlar bize verdikleri paralarla geçinebilsinler bakalım. Biz de onların maaşlarıyla geçinelim bir ay. Bakalım, o zaman ne olacak? Bizimle dalga geçmeyi bıraksınlar. Bu maaşlarla bu ikramiyelerle kimse geçinemez. Emeklilerin ölmesini bekliyorlar. Avrupa'da emekliler dünyayı geziyor. Biz ise emekli olmamıza rağmen çalışmak zorunda kalıyoruz. Yazık, günah. Biz kimseye muhtaç olmayalım diye yıllarca çalıştık. Şimdi bizi başkalarına muhtaç ediyorlar. Tüm emeklerimizi göz ardı ediyorlar.”