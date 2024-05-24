Emeklilere ve annelere destek

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Çavuşoğlu’nun emeklilere ve yeni doğum yapan annelere söz verdiği maddi destek başvuruları başladı. Çavuşoğlu, “Her konuda halkımızın her zaman yanındayız ” diye konuştu.

BirGün EGE

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’nun önergesiyle Büyükşehir Belediye Meclisi’nin nisan ayında gündeme alıp bu ay kabul ettiği emeklilere ve yeni doğum yapan annelere yönelik ikramiye başvuruları başladı.

Sosyal yardım kriterlerini taşıyan emeklilere yönelik 5 bin liralık ikramiye için başvurular Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin internet sitesi www.denizli.bel.tr veya kent merkezinde belirlenen 8 ayrı nokta ile merkez dışındaki 17 ilçede de DESKİ birimlerinden yapılabilecek.

DAHA ÇOK SOSYAL YARDIM

Bütçelerini en iyi şekilde değerlendirerek daha çok sosyal yardım yapmaya gayret ettiklerini vurgulayan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Ülkemizdeki pahalılığa karşı insanca yaşamaya çalışan emeklilerimizin maddi zorluklar ile nasıl mücadele ettiğini biliyoruz. Söz verdiğim gibi, aylık 10 bin lira maaşla yoksulluğa, yokluğa, sefalete mahkûm edilen emeklilerimize bütçemiz doğrultusunda 5 bin lira destek veriyoruz” dedi.

Başvuru şartları ise şu şekilde: “1 Nisan 2024 tarihi ve öncesinde, 60 yaş ve üzerinde olması, 1 Nisan 2024 tarihinden 6 ay öncesinde, Denizli il sınırları içerisinde kesintisiz ikamet etmesi, başvuru sahibi ve eşinin en fazla aylık 10 bin lira geliri olması, başvuru sahibi ve eşinin aktif çalışan ve vergi mükellefi olmaması, hanede yaşayan tüm bireylere ait hiçbir tapu kaydının olmaması, başvuru sahibi ve eşine ait 2019 model (5yaş) ve üstü binek /iş makinesi (traktör vs)/ticari araç kaydının bulunmaması, var ise 2019 model altı en fazla bir araç kaydının bulunması, hanede yaşayan bireylerin banka hesaplarında en fazla 100 bin lira varlığının bulunması, 1 Nisan 2024 ve öncesinde 60 yaş ve üzerindeki yaşlı aylığı ve engelli aylığı yardımlarından faydalanan vatandaşlar da başvuru yapabilecek.”

BAŞVURU İNTERNETTE

Denizli Büyükşehir Belediyesi sosyal yardım kriterlerini taşıyan annelere yönelik 4 bin liralık ikramiye için başvurular Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin internet sitesi www.denizli.bel.tr de yer alan başvuru formu üzerinden yapılacak.

Başvuru şartları da şöyle: “Başvurular, bebeğin annesi üzerinden kabul edilecektir, bebeğin 1 Nisan 2024 tarihinden sonra doğmuş olması, ebeveynlerin, bebeğin doğum tarihi itibariyle 6 ay öncesinde Denizli il sınırları içerisinde kesintisiz ikamet ediyor olması, hane gelirinin en çok tek asgari ücret olması, başvuru sahibi ve eşi adına esnaf olarak vergi mükellefinin bulunmaması, hanede yaşayan bireylere ait hiçbir tapu kaydının olmaması, başvuru sahibi ve eşinin banka hesaplarında en fazla 100 bin lira varlığının bulunması ve sosyal uyum yardımını almayan ailelerden olması gerekiyor.”