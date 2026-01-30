Emekliye nefes aldıran destek

BirGün EGE

Efes Selçuk Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda hayata geçirdiği Emekli Efeslim Kart uygulamasıyla emekli yurttaşlara desteğini sürdürüyor. Belediye, 2025 yılı içerisinde Emekli Efeslim Kart kapsamında aylık ortalama 80 emekliye toplam 1 milyon 449 bin TL tutarından destek sağlandı. Emekli Efeslim Kart’tan; en düşük emekli maaşı olan 20 bin TL gelirle geçinmek zorunda kalan, hane içerisinde başka bir geliri bulunmayan ve kendisi ile ailesi adına bir konut dışında tapu kaydı olmayan emekliler yararlanabiliyor.

Emeklilerin her geçen gün ağırlaşan yaşam koşullarına dikkat çeken Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Emekli Efeslim Kart Projesi’nin bir ihtiyaçtan doğduğunu vurgulayarak, “Uzun yıllar çalışarak emeklilik hakkı kazanan vatandaşlarımız, ne yazık ki bugün dinlenme dönemlerinde ciddi ekonomik zorluklarla karşı karşıya. 2024 yılından bu yana Emekli Efeslim Kart ile emekli vatandaşlarımızın yanında olmaya çalışırken sosyal donatı alanlarımızda ve kafelerimizde emeklilerimizin daha uygun koşullarda sosyalleşebileceği alanlar oluşturduk, Emekli Efeslim Kart ile bütçelerine destek sağlamaya çalıştık. Halk Mark-ET aracılığıyla da emeklilerimizin daha ucuz ve sağlıklı gıdaya erişimini önceliğimiz haline getirdik. Tüm baskılara rağmen emeklilerimizin yanında durmaya devam ediyoruz” dedi.