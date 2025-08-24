Emine Adalet Pee: "Düne dönülmez yarın bilinmez!"

Burcu Belli - Akademisyen

İstanbul’da Ayazpaşa’da doğan Emine Adalet, annesini ve babasını küçük yaşta kaybetmiş babaannesi ile büyüyen yalnız bir genç kızdır. Her ne kadar Ticaret Lisesi’nde ortaöğrenimine başlamış olsa bile, aklı fikri dansta ya da tiyatrodadır. Dönemin kıymetli isimlerinden ud ve keman dersleri alır. İçindeki yalnızlığı ancak sahnede gidermesi mümkün olur. O da içindeki sesi dinler ve henüz 14 yaşındayken sahneye çıkar. Şehir şehir gezer, keman çalar, şarkı söyler ve hem Batı hem de milli dansları sergiler.

ATATÜRK İLE KARŞILAŞMA

Konya’da Mustafa Kemal ile yolları kesişir. Atatürk ile sohbet eder, ikisinin de bir ortak noktası vardır: Samsun. Emine Adalet ilk defa orada sahneye çıkmıştır, Atatürk de işe oradan başladığını söyler. Atatürk, kendisine zeybek bilip bilmediğini sorar, performansından sonra da çok başarılı olduğunu ancak yurtdışına gitmesi gerektiğini, Türk danslarını orada tanıtmasının önemli olduğunu vurgular. Emine Adalet, bu buluşmayı ömrü boyunca hatırlar elbette Paşa’nın tavsiyesini de. Atatürk’ün elini öpmek ister, ancak Mustafa Kemal onu iki yanağından öper, yüzünü günlerce yıkamadığını aktarır Emine Adalet. Konya’daki bu buluşmanın hemen ardından hem dans hocası hem de eşi Harry Pee ile yurtdışına çıkar. Türk kadınını ve dansını tanıtma görevi Mustafa Kemal tarafından kendisine verilmiştir, bunu yapması gerekir. Önce Rodos’ta ardından bir süre Ortadoğu ülkelerine sonrasında da Avrupa’ya ve ABD’ye gider, buralarda Atatürk’ün söylediğini yapar, Türk milli danslarını en meşhur sahnelerde sergiler, alkışlar alır, gözler daima üzerindedir. 1944’te Türkiye’ye dönene kadar dünyaya kendisinden bahsettirir.

HİTLER’İN MİSAFİRİ EMİNE ADALET

Konya’dan sonra Emine Adalet, adeta dünyaya açılır, onun için “Adalet Fokstrotu” bile bestelenir. Üstelik yalnızca sahnelerde değil, o dönemde popülerleşen sinemada da kendisini gösterir, Almanya’da yapılan iki filmde rol alır. Eşi Alman olduğu için II. Dünya Savaşı yıllarında Almanya’da bulunur, eşinin çevresi sayesinde Alman subayları ile yakınlaşır. Almanya’da o kadar popüler olur ki Hitler onu özel bir davet için Berlin’e çağırır, burada Emine Adalet ile baş başa görüşür. Emine Adalet’in anlatımına göre, ona Kilis’i sormuştur, özellikle de yollarını. Emine Adalet Pee bir ajan mıdır? Bu sorunun müspet bir yanıtını vermek zor, ancak oyuncu Orhan Günşiray, bir röportajında Emine Adalet’in bir Türk casusu olduğunu, kendisinin görevinin de bu hanımefendiyi takip etmek olduğunu söyler. Bu durumu destekleyecek bir kayıt elbette yok ama Emine Adalet, bu konuyu ömrü boyunca reddetmez. Belki de sükût ikrardan gelir. Bunu destekleyecek bir olay yaşanır, Fransa, Almanya’nın, Manigot hattından saldırmasını bekler ama Emine Adalet Pee, Hitler’e yakın bir subaydan aldığı bilgi ile bunu yalanlar ve Almanların Fransa’ya Manş kıyısından gireceğini konsolos Behçet Özdoğancı’ya haber verir. Konsolos gece yarısı aldığı bu habere hemen ikna olmaz, çünkü kendi pozisyonu da tehlikeye girebilir ama Emine Adalet kendisinden çok emindir ve konsolosu ikna eder, dediği gibi olmuştur Almanlar Fransa’ya Abbeville şehrinden girer.

DOSTLUKLAR, AŞKLAR VE YALNIZLIK

Emine Adalet güzel, gizemli ve zeki bir kadındır. Anılarında kendisine âşık olan erkeklerden bahseder, kendisini bu erkeklere gönlünü pek kaptırmasa da ara sıra o da âşık olur. Ona âşık olan erkeklerin başında sonrasında kral olacak VI. George bile vardır, birlikte Hyde Park’ı gezerler hatta bu yakınlık Kraliyet tarafından endişe ile karşılanır ve Emine Adalet ikaz edilir. Bu sırada evliliği sürer ama kocası ile yakın değillerdir. Amerikan aktörler Robert Taylor ve Bing Crosby arkadaşlarıdır. Eşinin kumar oynadığı gecelerde , o arkadaşları ile eğlenir. Hayatın tadını çıkartır. Savaş sırasında eşini veremden kaybeder, bu sırada evine devlet tarafından bir Alman subayı yerleştirilir ve bu subay ile büyük bir aşk yaşar, ancak bir bombardımanda sevgilisini de kaybeder. Tek çocuğu da 21 yaşında veremden ölür, bu vefatlar Adalet Pee’nin çocukluk yalnızlığını yeniden gün yüzüne çıkartmıştır.

TÜRKİYE’YE DÖNÜŞ: SONUN BAŞLANGICI

Türkiye, savaşın sonunda Almanya’ya savaş ilan eder, bunun neticesinde Almanya’daki Türkler zorunlu olarak vatana geri gelir, bu kafilenin içinde Emine Adalet de vardır ve onun dönüşü büyük heyecan uyandırır. Önce İstanbul’da büyük gazinolarda sahne alır, hatta Zeki Müren bile bu gazinolara sadece Emine Adalet Pee’nin gözlerini görmek için defaatle gittiğini söyler. Ancak zaman içinde popülaritesini yitirir ve ekonomik olarak zorlanmaya başlar, Çil Gazinosu gibi şaşaalı yerlerden daha mütevazi yerlere geçer, hatta İstanbul’da çalışacak yer bulamaz Ankara’ya taşınır. Burada casusluk fikrini destekleyecek bir şey daha olur, emniyet amiri Hulusi Şagir ile yakınlaşır, hatta evlenir ancak ikinci eşini de kısa süre sonra kaybeder. Emine Adalet yalnızlıktan bir türlü kurtulamaz. Bir evi ve kendisini geçindirecek kadar emekli maaşı vardır, sahnelere küser. Bu süreçte tek yoldaşı, komşusu yönetmen Deniz Uyguner’dir. Nadiren de olsa bazı programlara davet edilir ya da röportajlar yapar ancak 1986 yılında ruhunun yalnızlığı ile Darülaceze’de vefat eder.

Emine Adalet Pee, Türkiye’nin en şaşırtıcı ve cesur isimlerindendir, küçük yaşta içindeki sese kulak vermiş, en mutlu olduğu yer olan sahnelere çıkmış, Atatürk’ün tavsiyesini dinlemiş Türk kadınını dünyada temsil etmiştir. II. Dünya Savaşı yıllarında ülkesi için bilgi sağladığı şüphesizdir, ancak çocukluğundan beri yakasını bırakmayan yalnızlığından kurtulamamış, eski aşklarının gölgesinde sessizce hayata gözlerini yummuştur.