Emperyalistlere dur demek gerekir

Dünya insanlığı vahşi bir katliamın eşiğinde!

3. Emperyalist yayılmacılığın önderliğini yapan faşist Netanyahu ile insanlıktan nasibini almamış, sadece rant peşinde koşan Trump’ın iş birliğiyle başlatılan vahşi İran savaşı, Asya/Avrupa eksenindeki tüm ülkelerin geleceğini şimdiden karartıyor…

Tehlike büyük… Dünyayı doğrudan etkileyen yeni bir serüven başlıyor…

Savaş kolay başlatılır ama bitirilmesi çok zordur…

Bu nedenle eldeki silah, zaman içinde kimi vurur bu hiç belli olmaz!

∗∗∗

Sekiz ay sonra İran’ın, Amerika Birleşik Devletleri tarafından doğrudan vurulması, İran’ın Dini Lideri Hamaney ve üst düzey yetkililerin öldürülmesi, yalnızca 2 ülke arasında sınırlı bir askeri gerilim anlamına gelmiyor…

Bu gelişmenin, başta İsrail’e büyük zarar vereceğini, sonrasında Ortadoğu’nun kırılgan dengelerini bozacağını ve giderek dünyayı saracak büyük kaosu doğuracağını bilmeliyiz…

Ortaya çıkacak zincirleme sonuçların nedeni, emperyalistlerin doymak bilmeyen saldırgan halleridir…

NATO’yu kullanarak, dünyayı kümeleştiren kapitalist sistem, insan ve ülke sömürüsünü vahşice sürdürmek istiyor…

Şayet bu savaş durdurulamazsa, önce bölgede, sonrasında dünyada askeri, siyasi, ekonomik ve psikolojik boyutlarıyla onarılamayacak bir insanlık dramıyla karşı karşıya kalınacaktır…

İran’a yapılan saldırıda Dini Liderlerinin, meşru yöneticilerin ve sivillerin öldürülmesi, anayasal sistemini zorla değiştirme hedefi, doğal olarak İran’a “meşru müdafaa” hakkını vermiştir…

Uluslararası hukuka göre savaşı ve İran Halkının egemenliğini doğrudan tehdit eden İsrail ve ABD’ye karşılık vermesi varlığını korumak adına haktır… …

∗∗∗

İran’ın klasik anlamda ABD ile açık bir savaşa girmek yerine, bölgedeki vekil güçleri üzerinden asimetrik karşılık vereceğini bilmeliyiz…

Irak’taki Şii milisler, Suriye’deki İran destekli unsurlar, Lübnan’daki Hizbullah ve Yemen’deki Husiler gibi yapılar üzerinden, Amerika üsleri ya da müttefiklerini hedef alan saldırılar yapacaktır…

İran’ın karşı saldırısı, çatışmanın coğrafi olarak genişlemesine ve kontrolsüz bir tırmanışa yol açılmasını tetikleyecektir… İsrail devleti, Filistin topraklarında emperyal güçlerin koruması altında kurulduğu günden beri, İran’ı varlığını tehdit eden en önemli güç olarak görmüştür… Bu kez ABD’nin, vahşice ve doğrudan İran’ı vurması ve Hamaney’i öldürmesi, yaptıklarını ciddiyete sığmayan bir üslupla dünyaya duyurması, İsrail’i İran’ın en kanlı düşmanı haline getirmiştir…

∗∗∗

İsrail artık şunu iyi bilmelidir ki, İran’ın açık hedefindedir…

Bu nedenle İsrail hep teyakkuz halinde olacak, buna rağmen uslu durmayacak, saldırgan davranışlarıyla dünyada barışı bozan neden olmaya devam edecek,

Gazze ve Lübnan cephelerini hiç kapatmayacaktır…

Hatta, Ortadoğu’daki diğer ülkelere de saldırılar düzenleyerek, savaşı daha geniş bir alana taşıyarak, bölgeyi sindirmeye çalışacaktır…

Savaşı başlatmak kolay, bitirmek zordur” düşüncesi bu nedenle önem taşır…

Şu da bilinmeli ki Netanyahu, Trump’ın kişisel hırs ve yanlışlarını kullanarak kendini ABD’nin koruması altında tutmaya devam edecektir…

Hürmüz Boğazının İran tarafından kapatılması, Körfez ülkeleri açısından tabloyu daha karmaşık hale getirmiştir…

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler, bir yandan savaş nedeniyle İran’ın zayıflamasını stratejik avantaj olarak görebilirler ancak, kendi enerji tesislerinin de hedef haline gelmesinden endişe duymalıdırlar… Hürmüz boğazının kapanması, küresel petrol fiyatlarını hızla yükseltecektir…

Bu karar yalnızca Ortadoğu bölgesine değil, tüm dünyaya yeni bir maliyet yükü getirecektir…

Özellikle Avrupa ülkeleri ve Çin’de ekonomik boyutu çok çarpıcı zararlar yaşanacaktır…

Petrol piyasalarında sert dalgalanmalar, enerji fiyatlarındaki artış, ülkelerin enflasyonunu tetikleyecek ve küresel tedarik zincirlerinin kırılgan olması nedeniyle ekonomide yeni sorunlar yaratacaktır…

Özellikle enerjiye bağımlı ülkelerde oluşan ekonomik şoklar, dengeleri bozacak, otokrat yönetimlere halkının üzerinde sosyal ve siyasi baskıyı artırma fırsatı verecektir…

Toplumsal barışın bozulmasına neden olacak ekonomik çöküntüler, emekçileri yok eden emek sömürüsüne de neden olacaktır…

Bu durumdan en çok yararlanacak olan Rusya’dır…

Tıpkı Irak işgali sırasında artan petrol fiyatlarıyla belini doğrultan Rusya, yeniden ve farklı bir şekilde büyüyen bir ülke haline dönüşecektir…

Çin’in sorun yaşaması beklenir, ancak Rusya ve diğer petrol üreten ülkeler, Çin’in açığını tamamlayacaktır…

∗∗∗

Venezuela ve Maduro örneğinde olduğu gibi “petrole çökme” oyununu oynayan ABD, şimdi çömezi İsrail’le bir başka versiyonu İran’da uyguluyor…

Ancak farkında değiller, uyguladıkları şiddet ve oynadıkları enerjiye çökme oyunu onların aleyhine olacak…

Sömürü ve nefrete karşı olan 3.ülkeler ile Rusya ve Çin yapılanlardan fayda sağlayacak… Trump ve Netanyahu’ya ders verecek yeni güçler oluşacak… Masum insanların kanını döken bu insanlardan bir gün mutlaka hesap soracaklardır... “Hani derler ya, “Her işte bir hayır vardır…”

Mazlum ülkeler ve insanlarını sömürmek isteyenler, bu kez yıkılacaktır…

Böyle giderse, İran’a yapılan saldırı Trump ve Netanyahu’nun sonu olacaktır…