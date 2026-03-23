Emperyalizm, petrol ve dünya ekonomisi

Prabhat PATNAIK

Dünya petrol fiyatları bu hafta sonunda nihayet varil başına 100 doların üzerine çıktı ve hatta 110 doları gördü. İran’a yönelik emperyalist saldırı başlamadan önce fiyatların varil başına yaklaşık 69 dolar olduğu düşünüldüğünde, bu sadece bir hafta içinde oldukça keskin bir artış anlamına geliyor. Bu artış, İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatmasından kaynaklanan fiili bir arz kıtlığından ziyade, böyle bir kıtlık beklentisinden kaynaklandı. Bu yükseliş, yalnızca 1973’teki petrol fiyatlarındaki sert artıştan farklı değil; keza o dönemde artış bir arz kıtlığından değil, OPEC’in fiyatları birkaç kat artırmasından kaynaklanmıştı. Fakat bu kriz aynı zamanda 2008 ve 2022’de yaşanan petrol fiyat artışlarından da farklı.

Bu son iki fiyat artışı doğaları gereği kısa ömürlüydü: 2008’deki artış, Çin talebindeki yükseliş ve Nijerya ile Batı Asya’daki arz kesintileri gibi geçici faktörlerden kaynaklanmıştı ve uzun sürmesi mümkün değildi; 2022’deki artış ise Ukrayna Savaşı sonrası Rusya’ya uygulanan Batı yaptırımlarından kaynaklanmıştı ve hem Rusya’nın arzını büyük ölçüde sürdürebilmesi hem de ABD enerjisinin Avrupa pazarına girmesi nedeniyle düşmek zorundaydı, her ne kadar daha yüksek fiyatlarla olsa da. Ancak mevcut artış, İran’ın ABD-İsrail saldırganlığına verdiği yanıt nedeniyle ortaya çıktı ve savaşın süresi boyunca devam etmesi muhtemel. Çünkü yalnızca İran’ın değil, birçok ülkenin petrol sevkiyatı bu boğazdan geçiyor ve bu miktar Rusya’nın toplam üretiminin neredeyse iki katı. Üstelik Donald Trump, spekülasyonu bastırmaya çalışmak yerine fiyat artışını küçümseyerek bunu savaş hedefleri için “ödenmesi gereken küçük bir bedel” olarak nitelendirdi.

DÜNYA GENELİNDE DURGUNLUK

Petrol fiyatlarındaki artış bir süre daha devam ederse, bunun dünya ekonomisi üzerindeki etkisi oldukça derin olacaktır. Bu durum yalnızca tüketicilerin satın aldığı enerji ürünleri üzerinden değil, aynı zamanda petrolün girdi olarak kullanıldığı çok sayıda mal ve hizmet aracılığıyla enflasyonu artıracak; ayrıca bu mal ve hizmetlerin girdi olduğu diğer üretim süreçleri üzerinden de etkisini yayacak. Örneğin petrol fiyatlarındaki artış nedeniyle gübre fiyatlarının yükselmesi, gıda üretim maliyetlerini artıracak ve dolayısıyla gıda fiyatlarını yükseltecek (eğer üreticilerin kâr marjı düşmeyecekse). Buna tüm malların taşınma maliyetlerindeki artış da eklendiğinde, enflasyona genel bir ek baskı oluşacak.

Petrol fiyat artışından kazanç sağlayanlar bu gelirlerini büyük ölçüde banka mevduatı olarak tutacak ve bu doğrudan mal ve hizmet talebi yaratmayacak; buna karşılık enflasyondan zarar görenler reel olarak tüketimlerini kısmak zorunda kalacak. Bu nedenle böyle bir enflasyon, dünya toplam talebi üzerinde baskı yaratacak ve dünya ekonomisinde bir durgunluğa yol açacak. Bu noktada mevcut petrol fiyat artışının özgül niteliğine tekrar geliyoruz.

Petrol fiyat artışı üreticilerin koordineli bir kararı sonucu ortaya çıkmışsa ve bir arz kıtlığından kaynaklanmıyorsa, etkilenen ülkelerin hükümetleri toplam talebi canlı tutmak ve durgunluk riskini azaltmak için genişleyici maliye ve para politikaları uygulayabilir (her ne kadar 1970’lerin başında bu yapılmamış olsa da). Ancak fiyat artışı arz kıtlığından kaynaklanıyorsa, böyle bir karşı önlem mümkün değildir; hatta bu durumda durgunluk yalnızca kaçınılmaz değil, aynı zamanda arz açığını gidermenin bir yolu haline gelir. Dolayısıyla kalıcı bir petrol fiyat artışı dünya ekonomisinde enflasyonla birlikte bir durgunluğa yol açacak.

Bu durum tüm ülkeler için geçerli olacak (petrol üreten ülkeler bile gerekli önlemleri almazsa etkilenir); ancak Küresel Güney ülkeleri için durum ek bir nedenle daha ağır olacak.

KÜRESEL GÜNEY’İ VURACAK

Tüm petrol ithalatçısı ülkelerin cari açıkları petrol fiyatlarındaki artış nedeniyle kötüleşecek ve bu durum yukarıdaki tartışmada hesaba katılmamıştır; yani bu artan açığın finansmanında sorun olmayacağı varsayılmıştır. Örneğin petrol ihracatçısı ülkelerin bankalardaki artan mevduatlarının, bu bankalar tarafından petrol ithalatçısı ülkelere kredi olarak verilmesi beklenir. Ancak Küresel Güney ülkeleri, Küresel Kuzey ülkelerinin aksine, bu tür bankalar ve uluslararası kreditörler tarafından yeterince krediye layık görülmez. Bu durumda para birimleri değer kaybeder ve daha ağır koşullarla dış borçlanmak zorunda kalırlar; aşırı sert kemer sıkma politikalarını kabul ederler ya da doğal kaynaklarını teminat olarak göstermek zorunda kalırlar. Bu nedenle bu ülkelerde enflasyon yalnızca petrol fiyat artışı nedeniyle değil, aynı zamanda döviz kuru değer kaybı nedeniyle de daha şiddetli olacak.

Aynı şekilde durgunluk da bu ülkelerde daha derin olacak; yalnızca enflasyon nedeniyle iç talebin düşmesi yüzünden değil, aynı zamanda dış kreditörlerin dayattığı kemer sıkma politikaları nedeniyle. Dolayısıyla bu ülkelerin halklarının karşılaşacağı zorluklar çok daha ağır olacak. Bu nedenle bu ülkelerin ABD’ye bu son derece gayri ahlaki ve yasadışı savaşı sona erdirmesi için baskı yapması özellikle acil.

Hindistan, dünya petrol fiyatlarındaki kalıcı bir artıştan son derece ağır etkilenecek. Hürmüz Boğazı’ndan geçen petrolün yaklaşık yüzde 84’ü Çin, Hindistan, Japonya ve Güney Kore gibi Asya ülkelerine gidiyor. Bu nedenle boğazın kapanması, yalnızca fiyatlar ve döviz kurları üzerinden değil, aynı zamanda fiziksel petrol arzının zamanında ulaşması açısından da bu ülkeleri doğrudan etkileyecektir ve Hindistan bu ülkeler arasında önemli bir yer tutuyor. Elbette Donald Trump, yüksek petrol fiyatlarının etkisini azaltmak için Hindistan’a bir süreliğine Rus petrolü ithal etmesine “izin verdi”. (Bağımsızlığımızın üzerinden neredeyse seksen yıl geçmişken, istediğimiz ülkeden petrol ithal edebilmek için hâlâ bir sömürge gibi “izin” almak zorunda kalmamız anti-sömürge mücadelemize hakaret; buna sessiz kalan bir hükümete sahip olmamız da utanç verici.) Ancak bu “izin” yalnızca bir aylık bir süre için ve sonrasında yukarıda çizilen tablo gerçekleşecek. Bu nedenle Hindistan’ın sessiz kalması ve ABD-İsrail saldırganlığını protesto etmemesi intihar olacak.

SESSİZLİK BOZULMALI

Aslında İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatarak dünya petrol fiyatlarını yükseltmesi, tam olarak Küresel Güney ülkelerinde savaşa karşı bir tepki yaratmayı amaçlıyor. Bu ülkelere İran’a karşı yürütülen savaşın aynı zamanda kendilerine karşı da yürütülen bir savaş olduğunu ve büyük zorluklar doğuracağını anlatmayı hedefliyor. İranlı askeri yetkililer petrol fiyatlarının varil başına 200 dolara kadar çıkabileceğini öngörüyor. Bu da dünya halkları için, özellikle üçüncü dünya ülkeleri için yıkıcı olacak, eğer derhal müdahale edilip bu emperyalist saldırı geri püskürtülmezse.

Bu ülkelerin sessizliği başka, daha karanlık bir sonuç da doğurabilir. Trump, savaşın yol açacağı enflasyon ve durgunluk nedeniyle ABD içinde artacak tepkilerle karşı karşıya kaldığında, savaşı kısaltmak için İran’a karşı taktik nükleer silah kullanma gibi aşırı bir adım atabilir. ABD, nükleer silahı başka bir ülkeye karşı kullanmış tek ülkedir ve tanınmış ABD’li ekonomist James Galbraith, en az üç kez benzer bir adımın son anda vazgeçilerek engellendiğini belirtiyor. Dünya ABD hükümetine karşı açık ve güçlü bir şekilde ayağa kalkmazsa, başlattığı savaşa ve uluslararası hukuku hiçe saymasına karşı net bir tutum almazsa, bu tür bir adımın yeniden gündeme gelmesi gerçek bir ihtimal haline gelebilir.

Kaynak: peoplesdemocracy.in

Çeviren: Yusuf Tuna KOÇ